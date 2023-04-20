Александр Якоб: «Каким я вижу Екатеринбург через 10 лет? Открытым всему миру»

Первый и единственный глава администрации Екатеринбурга — о том, как привлечь в Екатеринбург туристов, что даст толчок развитию МУПов и в каких сферах остается потенциал для развития.

В преддверии 300-летия Екатеринбурга DK.RU запускает серию интервью с руководителями города и области — прежними и действующими. Именно они принимали и принимают решения по развитию уральской столицы, выстраивали и выстраивают отношения с местным бизнесом. Знают, в каких сферах накопился серьезный потенциал и как его раскрыть.

Годы, когда главой администрации Екатеринбурга был Александр Якоб, запомнились крупными международными событиями, в частности чемпионатом мира по футболу в 2018 г. Сейчас он работает советником президента Группы Синара, которая занимается подготовкой объектов к другому крупному спортивному мероприятию — Международному фестивалю университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге в августе этого года.

В интервью DK.RU Александр Якоб рассказал, на каких столпах стоит уральская столица, что необходимо для ее дальнейшего развития и каким он видит Екатеринбург через 10 лет.

Досье DK.RU

Александр Эдмундович Якоб Образование Выпускник Свердловского юридического института (УрГЮА) и Академии народного хозяйства при Правительстве РФ Карьера Трудовой путь начал в 1975 г. на Свердловском заводе электроавтоматики.

С 1977 г. работал на Свердловском заводе электромедицинской аппаратуры: прошел путь от электромонтажника до председателя профкома и директора предприятия.

1995 г. – начало муниципальной службы в администрации Верх-Исетского района, занимал должности начальника управления ЖКХ, заместителя главы и главы района.

В октябре 2006 г. назначен на должность первого заместителя главы Екатеринбурга.

В 2010 г. стал первым и единственным главой администрации Екатеринбурга после того, как были внесены соответствующие поправки в городской устав.

В 2013 г. дума Екатеринбурга подтвердила его назначение на пост главы администрации.

В 2018 г. срок окончания полномочий Александра Якоба совпал с возвращением города к одноглавой системе управления.

В 2019 г. назначен на пост советника президента Группы Синара. Достижения Почетный гражданин Свердловской области

О столпах развития города

Почти все главы Екатеринбурга, начиная с Аркадия Чернецкого, пришли на муниципальную службу после работы на предприятиях. Александр Якоб отмечает, что это закономерность для таких городов, как Свердловск-Екатеринбург, где большая часть населения работает на крупных промышленных предприятиях.

Помогал ли такой бэкграунд при управлении городом?

— Думаю, что моим коллегам, как и мне, опыт «промышленных университетов» пригодился. В годы, когда я работал на предприятиях Екатеринбурга, их отличительной особенностью был замкнутый социальный цикл. Крупные заводы имели в своем распоряжении большой набор социальной инфраструктуры: это могли быть ясли, садики, загородные летние лагеря для детей, профилактории и санатории, медсанчасти. Была распространена практика шефства над школами. Когда заводы строили жилье для своих сотрудников, они следили за тем, чтобы садики и школы располагались в этом же микрорайоне. Так предприятия своими силами решали социальные задачи.

Сейчас социальная сфера ушла из зоны ответственности промышленных предприятий. Но еще 25–30 лет назад это было нормальной практикой. И знаете, мне представляется, что раньше никто из сотрудников промышленных предприятий не обращался в отделы образования за путевками в детский сад или санаторий. Поэтому, конечно, умение решать социальные задачи, управлять социальной инфраструктурой — это опыт, который определенно не помешает муниципальным чиновникам.

Предприятия Екатеринбурга и сегодня продолжают оказывать помощь городу: где-то остается практика шефства над соцучреждениями, какие-то предприятия выступают спонсорами. При этом в полномочиях муниципалитета не так много механизмов для поддержки предприятий. Не мешало ли это взаимодействию городской власти и бизнеса?

— Давайте разделим понятие «бизнес». Есть малый бизнес, например, торгово-сервисные услуги — работа этого сектора во многом регламентируется нормативно-правовыми актами на муниципальном уровне. Администрация города занимается созданием условий для его деятельности, помогает реагировать на вызовы.

Если мы говорим о среднем и крупном бизнесе, промышленных предприятиях — здесь, соглашусь, прямого влияния нет. Но это никогда не мешало городской администрации оставаться в диалоге и партнерстве с ними.

Крупному бизнесу важно видеть, что развивается социальная сфера, функционируют те учреждения, которые когда-то были под контролем предприятий. Органы власти, в свою очередь, заинтересованы в том, чтобы в городе развивалась экономика

Обе стороны понимают, что нужны друг другу, и эти взаимоотношения сохраняются уже много лет. Остается практика подписания соглашений, реализации совместных проектов, которые финансируются либо совместно, либо за счет бизнеса. Это правильный вектор, потому что такое сотрудничество идет на пользу жителям.

В одном из интервью, в ходе которого обсуждалась стратегия развития Екатеринбурга, вы рассказывали журналистам, что для устойчивого развития город должен стоять на трех столпах, и в качестве первых двух вы назвали промышленность и торгово-сервисные услуги. Что сегодня может стать третьей опорой Екатеринбурга?

— Скорее всего, в той беседе я говорил о том, что любая модель, чтобы быть устойчивой, должна опираться на три опоры. У города тоже должны быть три своих столпа, а лучше — четыре. Действительно, промышленность и торгово-сервисные услуги — это основные сферы экономики Екатеринбурга.

Посещение Завода им. Калинина, 2017 г. Фото: Алина Шешеня

На что еще может опираться город — вопрос дискуссионный. В 2016 г., когда мы занимались стратегией пространственного развития, вышла интересная книга «100 мыслей о Екатеринбурге», где были опубликованы мнения жителей города о его будущем. Я тогда рассуждал о науке и культуре.

Начнем с науки. Не претендую на истинность в последней инстанции, но я убежден, что без нее не сможет развиваться ни одна из отраслей промышленности. Здесь важны и фундаментальные исследования, и отраслевая, и вузовская наука.

В тот момент в Екатеринбурге был большой потенциал для развития этой сферы, но, к сожалению, она подконтрольна федеральным органам власти. Не было того мостика между федеральным, региональным и муниципальным уровнями, который помог бы этот потенциал раскрыть. Последние годы мы видим, что частично предприятия уходят с территории Екатеринбурга: какие-то площадки закрываются, какие-то переносятся в пригород. Таковы законы экономики: сокращение промышленных мощностей в крупных городах — это общемировая тенденция. В то же время научные разработки и технологии, наоборот, — прерогатива крупных городов, и это направление сейчас может активно развиваться.

Теперь о культуре — о ней я говорил в широком смысле, имея в виду не только отрасль. Важны семейно-бытовая культура, межнациональные и межконфессиональные отношения, культура потребления, культура восприятия другого мнения человека, культура производства. Тогда мне казалось, что это серьезно не раскрытый потенциал, который был бы полезен городскому сообществу.

А сейчас? По вашим ощущениям, за последние семь лет потенциал науки и культуры удалось раскрыть?

— В большей степени мы видим проявление культуры. Но я говорю об отрасли: Екатеринбург стал одной из столиц России, где проводится много фестивалей, конкурсов и других мероприятий, для участия в которых прилетают гости из других городов. Это стало привычным, нормальным.

Другая сфера — культура производства. Чтобы оценить ее развитие, нужно бывать на промышленных предприятиях и видеть, как меняются производственные циклы. Конечно, это изменения в лучшую сторону. Появляются, например, обрабатывающие центры, интересные технологии, в том числе позволяющие удаленно влиять на производственные процессы. Все это требует серьезной профессиональной подготовки.

Межнациональная и межконфессиональная культура — тоже не очень открытая для горожан сфера. Но, по крайней мере, насколько я это вижу, хуже не становится. Взаимоотношения как были добрососедскими, порядочными и уважительными, так и сохраняются.

Поэтому да, перемены к лучшему в культуре есть. И было бы здорово, если бы они продолжались. Конечно, это небыстрый процесс — чтобы изменить традиции, привычки и культурную ментальность, требуются десятилетия.

Что касается науки, то это закрытая отрасль. Конечно, она развивается, но нужно быть погруженным в эти процессы, чтобы дать справедливую оценку. К сожалению, я пока не вижу тот мостик между федеральным, региональным и муниципальным уровнями, который дал бы возможность научным исследованиям и открытиям быть реализованными.

О перспективах событийного туризма

Сейчас многие мегаполисы делают ставку на туризм. Екатеринбург — не исключение. Однако в основном город посещают деловые туристы — те, кто приезжает в город в командировки, посещает отраслевые выставки.

Как вы считаете, может ли город со временем стать одной из туристических столиц в классическом понимании?

— Екатеринбург всегда входил в пятерку-шестерку городов, которые граждане России планируют посетить по тем или иным причинам. Но, как мне кажется, нужно оставить иллюзии о том, что город может стать центром туризма. Куда обычно едут люди? К морю, солнцу и витаминам — к сожалению, у нас этого нет. Другой вариант — памятники, находящиеся под охраной Юнеско, к которым едут, чтобы сфотографироваться, привезти сувениры на память — у нас в обозримом будущем таких объектов не появится. Поэтому этот сегмент туризма можно оставить в покое.

Но есть деловой туризм. Многое для его развития было сделано при Аркадии Михайловиче Чернецком, мы продолжили эту работу.

Приведу вам два примера, не называя городов. Лет десять назад я разговаривал с руководителем одного крупного европейского выставочного центра. Он расположен в городе, который чем-то похож на Екатеринбург: там так же нет моря, солнца, витаминов и памятников, ради которых едут со всего мира. Собеседник рассказал, что ежегодно там проводят четыре мировых выставки, и за счет этого центр живет весь год. Представляете, какое количество гостей посещает эти выставки и как это влияет на городскую экономику? А в Азии есть город, где в год проходит 27 международных выставок, и технология их организации выстроена еще более совершенно.

Александр Якоб на полях выставки Иннопром в 2018 г. Фото: Дмитрий Егоркин

Теперь вернемся к нашему ИННОПРОМу. Летом, когда он проходит, мы ощущаем, как город наполняется гостями: заполняются все гостиницы, объекты общественного питания, проходят культурные мероприятия, экскурсии по городу, бизнес-встречи. И все это благодаря выставке, которая длится всего четыре дня. Еще один крупный форум проходит осенью — +100 Forum Russia, куда приезжают архитекторы, градостроители, урбанисты, производители стройматериалов. Он также ежегодно собирает несколько тысяч участников — это очень приличный целевой поток для Екатеринбурга.

Две выставки, которые я привел в качестве примеров, доказывают, что в Екатеринбурге необходимо планировать крупные всероссийские и международные мероприятия, которые обеспечат городу поток гостей.

А что значит гость города, который приезжает на условный ИННОПРОМ или +100 Forum Russia? Отработать на стенде, провести рабочую встречу и остаться на вечер в номере — было бы скучно. Поэтому всегда крупные международные выставки сопровождаются культурной программой: можно сходить в театр, посетить выставки, экскурсии по городу, спортивные состязания. Это же здорово, когда, приехав в Екатеринбург по работе, человек увозит впечатления о городе, о выставках в Синара Центре, об уникальном военно-историческом музее в Верхней Пышме, о гастрономической кухне и спа-предложениях в отелях. Конечно, все это необходимо развивать.

Еще одно перспективное направление — медицинский туризм. Так сложилось, что государственные и частные клиники Екатеринбурга предоставляют большой спектр медицинских услуг, которые представлены далеко не во всех регионах.

Также — спортивные мероприятия, которые проходят и будут проходить в Екатеринбурге. Мы уже достойно приняли несколько матчей чемпионата мира по футболу в 2018 г. Готовимся провести Международный фестиваль университетского спорта.

Вы уже упомянули ЧМ по футболу. Мероприятию предшествовала длительная подготовка городской инфраструктуры — в эту работу вложили несколько десятков миллиардов рублей. Оправдали ли себя эти затраты?

— Любой город был бы рад принять мероприятие такого масштаба. Я думаю, даже те, кто не следил за футболом, заметили, как преобразился город в дни чемпионата — наполнился новыми красками, эмоциями, людьми, у нас появилась возможность познакомиться с культурой представителей разных стран.

Чтобы гостям этого праздника было комфортно в Екатеринбурге, мы почти пять лет готовили городскую инфраструктуру. И я говорю не только про Екатеринбург Арену и другие стадионы, которые сегодня активно используются для тренировок детско-юношескими спортивными школами. Это и дорожная инфраструктура. Первые автобусы на газомоторном топливе. Это трамвайная линия, которая соединила две важнейших городских артерии — ул. Ленина и Татищева. Мы реконструировали парк возле Дворца Молодежи. Серьезно подтянулась гостиничная инфраструктура. Таксисты, полицейские и официанты выучили английский язык.

Заключительный оргкомитет по ЧМ-2018. Фото: Юрий Ломакин

Такие проекты развивают город. И то, что в этом году пройдет Международный фестиваль университетского спорта, — тоже здорово. Ожидается около 3 тыс. участников — это достаточно много. Спортсмены будут соревноваться в 14 дисциплинах. Для них созданы практически идеальные условия, чтобы они показали свою форму. Построенные объекты соответствуют самым высоким международным требованиям. Я надеюсь, что на наших аренах будут ежегодно проходить крупные международные соревнования.

А такая возможность есть? От чего это будет зависеть?

— Конечно, возможность есть. Но мы будем конкурировать за право проведения таких мероприятий с другими крупными городами России, в которых тоже создана необходимая спортивная инфраструктура. Решение о том, в каком городе провести соревнование, принимают спортивные федерации и Министерство спорта РФ.

Помимо инфраструктуры учитывается и то, какие спортивные школы развиваются в городе. Например, в Екатеринбурге, несмотря на отсутствие моря и солнца, сложилась школа парусного спорта, поэтому каждый год проходит регата — мы даже принимали чемпионат мира по этому виду спорта. Проходят международные соревнования по греко-римской борьбе — у нас есть сильный тренерский состав по этому виду спорта и спортсмены, которые показывают высокие результаты на чемпионатах мира. Большой потенциал имеют школы мини-футбола и футбола, хоккея, художественной и спортивной гимнастики.

О работе городской администрации

Александра Якоба не теряют своей актуальности и сейчас — это строительство объектов социальной инфраструктуры, развитие городского транспорта, городской среды, поддержка малого бизнеса.

Среди тем, которые обсуждают последние месяцы, — зачистка улиц Екатеринбурга от киосков. Работа в этом направлении в городе идет уже много лет, но недавно Минпромторг неожиданно рекомендовал регионам развивать сеть киосков для поддержки местных производителей. Как вы считаете, стоит ли менять вектор?

— На самом деле инициатива развития нестационарных объектов торговли для поддержки местного производителя звучит не впервые. Ключевой тезис здесь — поддержка местного производителя. Давайте отталкиваться от него.

Десять лет назад мы начали развивать в Екатеринбурге ярмарку выходного дня, которая почти круглый год проходит на Площади 1905 года. И тогда мы столкнулись с тем, что не могли найти местных фермеров, которые были бы готовы реализовывать там свою продукцию. Хотя места на ярмарке им предлагались бесплатно, нужно было только заплатить символический взнос за уборку территории после проведенного мероприятия. В итоге стали пригашать на выставку фермеров из соседних регионов.

В Свердловской области не так много фермерских хозяйств, как бы этого хотелось. Есть небольшие предприятия-переработчики — их продукция представлена в магазинах шаговой доступности, которые последние годы стали открываться в Екатеринбурге. Я тоже хожу в такие магазины и вижу, что там есть продукция и производителей из соседних регионов. Каналы поставок выстроены, никто не мешает цивилизованному развитию этого сегмента.

Поэтому мне кажется, что правильнее было бы заниматься развитием семейных ферм, малых производств, ремесленников. А цивилизованные способы сбыта продукции известны и востребованы: как я уже отмечал, есть возможность участвовать в ярмарках выходного дня, выставлять свою продукцию на маркетплейсы. Нестационарные объекты торговли с фермерской продукцией, где продается, например, местный сыр, тоже есть. Но их сейчас немного, и в принципе много быть не должно.

Что касается крупных сельскохозяйственных проектов в Свердловской области, они успешно работают и реализуют свою продукцию в собственных магазинах или через сетевиков. Киоски для них — неактуальный канал сбыта, учитывая объемы производства.

А если мы будем множить на улицах города нестационарные объекты торговли, какими бы красивыми они ни были, мы вернемся в 1990-е гг. — я уверен, что там будет продаваться не продукция местных производителей, а бананы, дыни и магнитики из Китая. Это не путь развития для Екатеринбурга.

Много лет говорят о необходимости приватизации МУПов, в том числе важнейших для Екатеринбурга «Водоканала», «Гортранса», «Спецавтобазы». Но желающих, судя по всему, не находится. Существуют ли какие-то механизмы, которые позволяют сделать МУПы прибыльными, и могут ли они быть применены в нашем городе?

— Начну с того, что «Водоканал» и «Спецавтобаза» — это прибыльные предприятия. По крайней мере, в годы моей работы в администрации они не генерировали убытки и не получали дотации из бюджета. Но очевидно, что для развития им требуются инвестиции. И не всегда бюджет города имеет возможность выделять на это по несколько миллиардов рублей.

Поэтому возможным решением задачи может стать привлечение инвестиций бизнеса и заключение концессионных соглашений. Долгое время в Екатеринбурге концессии не заключались, потому что на федеральном и региональном уровнях не было для этого необходимой нормативно-правовой базы. В каких-то городах они стартовали самостоятельно. Но мы подошли к этому вопросу очень осторожно: если бы мы создали нормативную базу на уровне муниципалитета вперед федеральной, могли бы возникнуть противоречия и сомнения в законности проведения этих мероприятий.

За этот период времени федеральная нормативная база была принята. Региональная, насколько я понимаю, тоже. Городская дума также приняла ряд положений, которые позволяют заключить концессионное соглашение.

Остается руководителям города оценить ситуацию, взвесить плюсы и минусы, которые могут возникнуть при реализации любого проекта, принять решение и объявить конкурс. Ну а конкурсные процедуры уже выявят: есть желающие или нет. Но технически или юридически — да, это возможно.

«Гортранс» здесь стоит особняком, потому что это муниципальное предприятие всегда дотировалось из городского бюджета. Я не знаю случаев, чтобы в Российской Федерации в крупных городах общественный транспорт не получал дотаций из бюджета. В феврале было принято решение увеличить тариф на проезд на один рубль, до 33 руб. Я не ошибусь, если скажу, что тариф, при котором «Гортранс» сможет стабильно работать, закрепить кадровый состав, обновлять оборудование для обслуживания подвижного состава, закупать расходные материалы и ГСМ — в районе 50-55 руб. Но так существенно власти поднять стоимость проезда не могут — это важная социальная сфера деятельности и одна из самых тяжелых с точки зрения удержания баланса.

Можно ли заключить концессию по «Гортрансу»? Можно. Мы видим, что в ряде городов такие решения есть. И, кстати, Группа Синара участвует в некоторых таких проектах.

А как бизнес в этом случае сможет заработать, вливая деньги в убыточное предприятие?

— Здесь возможна своя цепочка интересов. Да, это социально-ориентированный бизнес. Но инвестор может окупить свои многомиллиардные вложения за счет более эффективного управления, экономической политики, централизации сервисных услуг, создания на базе своих предприятий трамваев и троллейбусов — это гарантирует сбыт и развитие собственных производств.

Поэтому пока сложно судить, насколько бизнесу было бы интересно заключить с муниципалитетом такое концессионное соглашение. Если такой конкурс будет объявлен, мы увидим, кто будет готов принять участие в отборе и по-честному взять на себя выполнение этих обязательств.

Если говорить об итогах вашей работы на посту главы администрации Екатеринбурга, чем сейчас особенно гордитесь?

— Слово гордость ко мне не очень подходит. Но, конечно, есть моменты, которые вызывают положительные эмоции.

Во-первых, те коллеги, с которыми я проходил муниципальную службу. Я с большой благодарностью и теплотой вспоминаю годы совместной работы.

Во-вторых, я очень рад, что нам удалось обеспечить динамику роста экономики города и ее стабильность с 2010 по 2018 г., когда я был руководителем администрации. Для горожанина эта фраза мало что значит. Но люди, которые профессионально занимаются экономикой и аналитикой, поймут, какая серьезная работа за этим стоит.

Я очень рад, что многим горожанам, которые приходили ко мне на прием, я смог помочь. К сожалению, помогли не всем, потому что были посетители, которые с нашей помощью хотели урегулировать конфликт интересов с кем-то. Все-таки администрация — это не судебный орган.

Закладка первого камня в фундамент здания школы №80. Фото: Алина Шешеня

Еще одно важное достижение заключается в том, что нам практически за три года удалось решить проблему нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях. Мы в год могли сдавать по 30 новых и реконструированных объектов. При этом город не утонул в кредитах — мы их не привлекали. На первом этапе рассчитывали только на свои ресурсы, позже появились федеральная целевая программа и госпрограмма субъекта федерации.

Важно, что мы бы не смогли справиться с этой задачей к 2015 г., если бы в Екатеринбурге на тот момент не был развит строительный комплекс, способный решать любые задачи, в том числе по возведению социальной инфраструктуры.

А чтобы в отрасли накопились необходимые компетенции, должны были пройти десятки лет кропотливой работы, во время которых они бы, конкурируя между собой, наращивали мощности, профессиональные навыки, знания. Это очень серьезный вопрос — не все города с этим успешно справились.

Ну и, конечно, положительные эмоции вызывают воспоминания о чемпионате мира по футболу, который мы уже выше обсудили. Я считаю, что Екатеринбург достойно принял это важное международное событие.

Каким вы видите Екатеринбург через 10 лет?

— Открытым всему миру. Это поможет раскрыть и экономический, и туристический потенциал, и обеспечить развитие Екатеринбургу. И, конечно, надеюсь, что будут развиваться те столпы, о которых я говорил — промышленный комплекс, торгово-сервисные услуги, наука и культура.

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