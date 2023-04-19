Аркадий Чернецкий: «Такой город, как Екатеринбург, должен развиваться комплексно»

Первый глава Екатеринбурга — о том, как город нашел новые точки роста в 1990-е, почему пока не построили вторую ветку метро и зачем поддерживать малый производственный бизнес.

В преддверии 300-летия Екатеринбурга DK.RU запускает серию интервью с руководителями города — прежними и действующими. Именно они принимали и принимают решения по развитию уральской столицы, выстраивали и выстраивают отношения с местным бизнесом. Знают, в каких сферах накопился серьезный потенциал и как его раскрыть.

Первым главой Екатеринбурга в современной истории страны стал Аркадий Чернецкий, которому удалось сделать город одним из ведущих мегаполисов России и по-настоящему комфортным для жизни. В частности, при нем в городе стали развиваться торговля, строительство и финансовый сектор, а также появилась современная транспортная инфраструктура, серьезное развитие получил малый и средний бизнес.

В интервью DK.RU Аркадий Чернецкий объяснил, почему Екатеринбург необходимо развивать комплексно, не отдавая приоритеты отдельным отраслям, оценил работу органов власти и бизнеса по подготовке и удержанию квалифицированных кадров и поделился, какой подарок к 300-летию города считает самым значимым.

Досье DK.RU Аркадий Михайлович Чернецкий



Образование

Выпускник Уральского политехнического института (сегодня — УрФУ). Карьера

С 1974 г. – работа на Уралтрансмаше, прошел путь от мастера ОТК до заместителя директора по производству.

1987–1992 гг. – возглавлял ПО «Уралхиммаш».

В 1992 г. по Указу Президента РФ назначен главой администрации Екатеринбурга. Впоследствии четыре раза подряд был избран на эту должность на прямых выборах (в 1995, 1999, 2003 и 2008 гг.).Неоднократно избирался депутатом Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

В 2010–2021 гг. представлял Свердловскую область в Совете Федерации РФ. Первый заместитель председателя комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

С 2021 г. — первый заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области. Достижения

Почетный гражданин Екатеринбурга и Свердловской области. Имеет звания «Заслуженный машиностроитель России» и «Почетный строитель России». Вице-президент «Национального объединения строителей».

О диверсификации экономики и новых отраслях

Начало работы Аркадия Чернецкого на посту главы Екатеринбурга пришлось на непростые 1990-е и время рыночных реформ. Руководителю города предстояло сделать все возможное, чтобы жители могли покупать продукты и товары первой необходимости, работать и получать зарплату.

Аркадий Михайлович, какие решения, принятые вами в этот период, вы сегодня можете назвать наиболее важными?

— Некоторые шаги администрации города тогда были связаны с решениями на государственном уровне. В частности — приватизация. Передачу в частные руки малых предприятий я считаю правильным и нужным шагом. Он позволил нам сохранить и постепенно расширить сеть торговли и бытового обслуживания населения. По поводу большой приватизации у меня всегда было ощущение, что мы в стране торопимся и государство уменьшает свои стратегические возможности, передавая рычаги управления крупными предприятиями массово и ускоренно в частные руки.

Если говорить о решениях, которые непосредственно касались ситуации в Екатеринбурге, важнейшим для развития города считаю формирование диверсифицированной экономики. До конца прошлого столетия Екатеринбург–Свердловск был городом–заводом, и в советское время промышленные предприятия были основой его благополучия. Но ситуация в 1990-е гг. изменилась кардинально.

Тогда мы поняли неприятную вещь: если мы сконцентрируемся исключительно на проблемах заводов, на решение которых мы вряд ли на местном уровне могли существенно повлиять, и не будем поддерживать и развивать другие сферы экономики, социальная ситуация в городе выйдет из-под контроля, и мы получим массовую безработицу, голод, социальные волнения. И в стратегическом плане это решение оказалось правильным.

Мы в равной степени поддерживали строительный комплекс, ритейл, оптовую торговлю, финансовый рынок и сферу логистики, которые в те годы начали активно развиваться. Эта работа могла происходить только комплексно: нельзя поддерживать стройку, не решая вопросы ее кредитования, наличия собственной базы стройматериалов и транспортных средств. Впоследствии строительная сфера дошла до того уровня развития, который позволил нам ставить перед ней серьезные задачи по наращиванию объемов возведения жилья и социальных объектов.

Мы многократно возвращались к вопросу диверсификации экономики и убеждались, что принятые в 1992–1993 гг. решения были правильными. В условиях, когда с крупных государственных предприятий высвобождались десятки тысяч людей, нам в Екатеринбурге удалось не допустить массовой безработицы. А сегодня структура экономики города, где нет одной единственной доминирующей отрасли, а экономика многогранна, позволяет мегаполису развиваться и занимать лидирующие позиции по уровню социально-экономического развития.

Мое твердое убеждение заключается в том, что такой город, как Екатеринбург, необходимо развивать комплексно. И то, что, в отличие от многих городов, наша экономика не зависит исключительно от нефтеперерабатывающих или металлургических комбинатов, добычи нефти, газа или автомобильной промышленности, а имеет развитые классические и инновационные сферы экономики, — это большое достижение.

По вашей инициативе в Екатеринбурге был создан первый муниципальный банк. Почему было принято такое решение?

— Самой главной причиной была неустойчивость финансового сектора в 1990-е. В это время вокруг создавалось большое количество банков, которые быстро банкротились, в том числе это касалось и финансовых организаций с государственным участием. Городской бюджет в то время был ограничен, и мы опасались отдавать его в чужие руки. Поэтому мы создали свой банк, который смогли бы полностью контролировать, чтобы не допустить избыточные риски. Как представитель муниципалитета я возглавил совет директоров Екатеринбургского муниципального банка.

Банк справился со своей задачей с блеском. Во-первых, мы никогда не теряли ни одной копейки. Во-вторых, в 1998 г. во время дефолта он стал практически единственным в городе банком, который ни на минуту не прекращал проведение платежей и выдачу денег, в то время как другие организации столкнулись с серьезными проблемами — кто-то разорился, кто-то на время приостановил работу. Потом была ситуация, когда в стране наличных денег не стало хватать и наступил период взаимозачетов.

Тогда банк стал неким агентом, с участием которого создавались схемы, позволившие нам платить зарплату деньгами, а не продукцией промышленного производства, косынками, стиральными машинами или дровами, как это было во многих других территориях.

Спустя какое-то время ситуация в финансовом секторе стабилизировалась. А федеральный законодатель запретил размещать бюджетные деньги в коммерческих банках. Несмотря на то, что в названии есть слово «муниципальный», банк был полностью коммерческим. Поэтому средства бюджета из него мы перевели в казначейство. При этом муниципалитет остался одним из акционеров банка и получал дивиденды от его деятельности.

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Сейчас как-то следите за судьбой банка? Обсуждали ли планы по его развитию с новым владельцем — компанией СКБ Контур?

— Во-первых, я очень рад, что банк не ушел на сторону. Что его новым владельцем стала екатеринбургская фирма с превосходной репутацией и четко декларированными целями. Должен отметить, что за последние 10–12 лет в банк поступало большое количество предложений о его покупке. И основным вопросом, который ставили акционеры, была даже не цена за это финансовое учреждение, а репутация потенциального покупателя. Банк во многом связывают с городской властью и с моим именем, поэтому мне было важно, чтобы компания перешла в надежные руки и чтобы люди, которые десятилетиями были клиентами банка, не оказались обманутыми.

В данной ситуации СКБ Контур оказался таким покупателем, о котором можно было только мечтать. И думаю, они сделали мудрый шаг, когда решились на приобретение. Во-первых, это рентабельный бизнес. А во-вторых, у банка существуют все лицензии, которые им необходимы для реализации дальнейших планов.

Что касается дальнейшего развития, насколько я знаю, банк и дальше будет работать как финансовое учреждение. При этом на его базе будут оттачиваться банковские IT-технологии, которые впоследствии будут распространяться на весь финансовый сектор России. Учитывая уровень компетенций Контура, уверен, компания хорошо справится с этой задачей.

Сотрудники муниципальных учреждений продолжат получать зарплату через Банк «Екатеринбург»?

— Мне бы хотелось, чтобы было так. Но у учреждений есть право выбора, в каком банке вести зарплатный проект. Раньше никаких жестких ограничений также не было. Просто банк предлагал достаточно интересные условия, и в связи с этим был интерес сохранять обслуживание именно там.

За годы работы в мэрии Аркадий Чернецкий воспитал двух преемников — бывший первый вице-мэр Александр Якоб возглавлял администрацию в 2010-2018 гг., а бывший замглавы города Александр Высокинский работал главой Екатеринбурга в 2018-2020 гг. Фото: Константин Пудов

Об агломерации и городской среде

Сегодня развитие Екатеринбурга неразрывно связано с городами-спутниками. Тысячи жителей соседних территорий учатся и работают в уральской столице, а екатеринбуржцы с удовольствием выезжают на отдых за город. В этих условиях важно согласовывать планы развития городов и заниматься реализацией совместных проектов.

Идея Екатеринбургской агломерации витает много лет. В свое время Аркадий Чернецкий выступал за создание единого муниципалитета «Большой Екатеринбург», который объединил бы Екатеринбург с Березовским, Арамилем, Верхней Пышмой и Среднеуральском. Недавно проект стартовал, но в другой конфигурации — 14 муниципалитетов договорились о сотрудничестве для реализации совместных проектов.

Насколько, на ваш взгляд, будет эффективной эта работа, при условии сохранения территориями административной самостоятельности?

— Я в этом вопросе максималист: если есть возможность получить большой эффект — зачем ограничиваться малым? Конечно, какой-то эффект от сотрудничества муниципалитетов будет. Но пока мне сложно его оценить, потому что межмуниципальные проекты находятся в стадии обсуждения.

Кто-то говорит, что сегодняшние решения об агломерации — это первый шаг к дальнейшему объединению городов. Кто-то говорит, что это может произойти, но не раньше, чем будет создана нормальная нормативно-правовая база, которая будет четко регламентировать эти вопросы. Поэтому хорошо, что движение в сторону интеграции началось. Но эффект от этих шагов был бы выше, если бы в свое время была проявлена политическая воля к объединению в единый муниципалитет четырех соседних городов, которые фактически уже давно слились.

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Сейчас администрация города работает над проектом генплана до 2045 г., который будет увязываться с генпланами городов-спутников. Была ли у вас возможность ознакомиться с документом и как-то его оценить?

— Не считаю правильным комментировать содержание документа раньше времени. Во-первых, работа над ним еще идет и, в принципе, идет в правильном направлении. Во-вторых, действующий генплан будет актуален еще до 2025 г.

Многие жители изучали новый документ с надеждой увидеть там конкретику по строительству второй ветки метро. Вам в свое время удалось построить первую. Что мешает действующим руководителям Екатеринбурга продолжить эту работу?

— Конечно, критикам проще всего обвинять действующее руководство города и региона, что метро не строится. Нужно понимать простую вещь: метро — это огромный проект с точки зрения затрат, который невозможно начать и не закончить. Если строительство начнется и в какой-то момент финансирование прекратится, убытки будут генерироваться десятилетиями — потребуются большие деньги на содержание недостроя.

Для того чтобы закончить строительство, нужно видеть перспективу завершения проекта. А для этого должна работать федеральная программа — учитывая объем доходов и расходов городского и областного бюджета, самим нам с этой задачей не справиться. Сегодня программа развития метрополитена есть только у Москвы, которая обладает неограниченным ресурсом — они строят десятки станций в год. В регионах такого нет.

Другой возможный источник софинансирования — бизнес. Но чтобы убедить крупных инвесторов вложиться в такой проект, нужно понимать, на каких условиях будут привлекаться средства и каким образом эти вложения будут возвращены. То есть, опять же нужна государственная программа поддержки.

Конечно, местные власти зажаты этими обстоятельствами. Но кое-что они могут и должны сделать. Например, принять окончательную трассировку следующего этапа. Может быть, начать работу по проектированию, резервировать площадки. Потому что, если завтра федеральные власти запустят такую целевую программу, первыми финансирование получат те, у кого есть проект, и те, кто лучше других готов к его реализации.

Одна из главных заслуг Аркадия Чернецкого — строительство первой линии метро в Екатеринбурге. Участок движения до последней станции (Ботанической) был открыт в 2011 г. Фото: архив DK.RU

Сейчас в качестве альтернативы метро начали расширять сеть городской электрички. Поможет ли это решить транспортные проблемы города?

— Идея развития городской электрички — не нова. Первую линию мы открыли еще в 2005 г., построив ее за полтора года, затем дотянули ее до аэропорта. Конечно, с проектом по ее расширению связываются определенные надежды на улучшение транспортного обслуживания. Тем более что есть микрорайоны города, которые пока не охвачены ни подземным, ни железнодорожным транспортом.

На мой взгляд, развитие наземного и железнодорожного транспорта можно рассматривать как одну из мер, но вряд ли это полностью решит существующий комплекс проблем, особенно в центральной части города.

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В прошлом году в городе стартовали первые проекты комплексного развития территорий жилых и нежилых зон. Насколько успешно этот механизм реализуется у нас по сравнению с другими городами?

— Механизм уже используется. Город и область активно откликнулись на эту возможность. Количество площадок, которые подобраны для реализации проектов КРТ в Екатеринбурге, больше, чем в других мегаполисах. Проект на одной из площадок — на Эльмаше — уже стартовал: люди получат новое жилье, а застройщик готовит территорию для дальнейшего строительства.

Когда мы разрабатывали и принимали закон о КРТ в Совете Федерации, возлагали на него большие надежды. Рассчитывали, что он поможет застроить современным жильем неэффективно используемые площадки. Сейчас, когда началась реализация проектов, мы видим, что есть некоторые узкие места и закон необходимо доработать.

Насколько серьезные доработки требуются? И могут ли регионы как-то повлиять на этот процесс?

— Я бы не сказал, что вопросы, которые сегодня возникают у специалистов, носят критический характер. На мой взгляд, требуются небольшие правки.

У регионов есть возможность внести свой вклад в доработку федерального закона: депутаты могут проследить за ходом реализации проектов в территориях, проанализировать ситуацию, сформулировать свои предложения и передать на федеральный уровень, например, через коллег по «депутатской вертикали» (проект «Единой России», который объединяет депутатов от партии на муниципальном, региональном и федеральном уровне. — Прим. ДК). Некоторые наработки в Законодательном собрании по закону о КРТ есть, пока мы их аккумулируем.

Площадки КРТ, по которым уже прошли аукционы, расположены в северной части города. Какие еще территории, на ваш взгляд, необходимо включать в программу?

— В разных районах города есть большое количество промышленных площадок, которые используются неэффективно. К ним прилегают территории старой ветхой застройки. Конечно, на такие участки стоит обратить внимание в первую очередь.

Но, на мой взгляд, нельзя отдавать все площадки на периферии под жилую застройку. Есть опасения, что таким образом мы можем потерять перспективные места для создания новых рабочих мест. Площадки на периферии, которые обладают необходимыми инженерными коммуникациями и транспортными объектами, должны в первую очередь рассматриваться как места размещения производственных мощностей.

Екатеринбург обладает большим потенциалом с точки зрения развития высокотехнологичного промышленного производства, и его ни в коем случае нельзя терять.

О перспективах

Одним из крупнейших проектов в преддверии 300-летия Екатеринбурга стало развитие Новокольцовского района. Там построили объекты, которые будут использоваться для проведения Международного фестиваля студенческого спорта. После окончания масштабного мероприятия частично их передадут Уральскому федеральному университету для формирования кампуса.

Сегодня региональные власти работают над тем, чтобы превратить Екатеринбург в студенческую столицу России. Как вы относитесь к этой инициативе?

— В Екатеринбург за качественным образованием приезжает большое количество талантливых ребят из других регионов. Поэтому фактически город уже стал одной из студенческих столиц России. Если говорить о создании комфортных условий для учебы и отдыха — это хорошая и нужная инициатива.

Сегодня наши предприятия заинтересованы в том, чтобы талантливые выпускники вузов оставались в регионе, потому что их потребность в специалистах очень высока. Приведу два примера. Недавно я был в новых офисах Альфа-Банка и СКБ Контур. Обе компании каждый год принимают на работу сотни IT-специалистов. При этом они ведут поиск талантливых ребят еще на школьной скамье, помогают им развивать профессиональные навыки, затем участвуют в их обучении в вузе и, наконец, приводят к себе в компанию. Создают блестящие условия для работы и отдыха. Насколько я знаю, не менее интересные офисные пространства и условия созданы в Сбербанке, Сима-Ленде и многих других наших фирмах. Наши предприятия понимают: чтобы удержать молодых людей в регионе, необходимо создавать условия для их самореализации.

Аркадий Чернецкий часто встречается со студентами ведущих вузов города и отвечает на их вопросы о развитии города. Фото: Константин Пудов

Какие сферы экономики вы сегодня можете назвать драйверами развития Екатеринбурга?

— Как я уже говорил, у нас идет достаточно равномерное развитие практически всех сфер. Но если сравнивать с другими городами, Екатеринбург выделяется своим мощным строительным комплексом и активно растущим в последние годы финансовым сектором, логистикой, IT, производственным бизнесом.

Строительный комплекс сохранил все компоненты, которые необходимы для реализации самых интересных и крупных проектов — от зарождения идеи, архитектуры и проектирования до строительства и отделки. Хорошо стимулирует конкурентная среда, сложившаяся в городе, которая подталкивает компании, работающие в этой сфере, к самосовершенствованию. Происходят гонки за лидером: все время кто-то вырывается вперед, вынося на рынок новые интересные предложения.

Каким вы видите город через 10 лет?

— Загляните в стратегический план развития города — там многие вещи прописаны. Хорошо, что мы уже 20 лет опираемся на основной организующий документ, где обозначено, к чему мы должны прийти и что для этого нужно сделать.

Если говорить о развитии городской среды, то в Екатеринбурге есть традиционные проблемы компактного города. В частности, перегружены многие транспортные артерии, и их необходимо разгружать. Хотелось бы, чтобы работа в этом направлении была более активной.

Если говорить об экономике, я думаю, в ближайшие годы должен будет развиваться малый производственный бизнес. К поддержке этого сектора должны привлекаться и власть, и крупные предприятия.

Наиболее оптимальная форма его поддержки — создание технопарков, когда крупное производственное предприятие формирует вокруг себя пул небольших производителей: сначала они выполняют задачи своего «папы» на условиях аутсортинга, накапливают опыт, оттачивают производственные процессы, а потом приобретают самостоятельность и осваивают новую номенклатуру. Это успешная мировая практика.

К 275-летию Екатеринбурга вы заложили традицию не просто праздновать юбилейную дату, а реализовывать проекты, которые станут подарком для горожан. Какие подарки к 300-летию вы считаете наиболее значимыми?

— Учитывая, что до юбилея города осталось несколько месяцев, рассуждать в гипотетическом ключе поздно. Планировать подготовку к 300-летию мы в городе и области начали еще в 2015 г. Справедливости ради отмечу, что не все, на что мы хотели обратить внимание тогда, удалось реализовать. Зато появились новые возможности.

Главный подарок, который получил город, — формирование уникальной спортивной инфраструктуры. Такого набора спортивных сооружений высочайшего класса, которыми сегодня располагает Екатеринбург, практически ни у кого нет. Мы не уступаем даже Казани и Красноярску, несмотря на то, что там проводились мощные соревнования мирового уровня. Часть объектов мы подготовили к чемпионату мира по футболу, еще часть появилась в новом микрорайоне Новокольцовский в преддверии Международного фестиваля студенческого спорта. В следующем году завершится строительство уникальной ледовой арены в центре города.

Должен сказать, что мы серьезно продвинулись в вопросах благоустройства. Объем средств, который в последние годы выделялся на формирование комфортной городской среды по федеральным программам, существенно выше, чем это было пять-десять лет назад. Благодаря этому удалось частично реконструировать набережную Исети, городские парки.

И главное, что меня радует, — преемственность и планомерная пошаговая реализации значимых для города и горожан проектов. Стратегический план работает, традиции и начатые программы продолжаются.

К сожалению, во многих территориях политическая практика такова, что новый руководитель, заступая на пост, забрасывает то, что делали его предшественники. Уже практически 12 лет я не работаю в администрации Екатеринбурга. Новые руководители города понимают, что основа его благополучия заключается в системном планомерном поступательном развитии, и работают в этом ключе. В этом смысле преемственность в действиях власти заслуживает всяческого уважения, и я благодарен своим коллегам — руководителям города за их ответственную последовательную работу по развитию родного Екатеринбурга.

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