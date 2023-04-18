Реформаторы и взяточники, купцы и меценаты: кто 300 лет управлял Екатеринбургом

Поддержка бизнеса в Екатеринбурге появилась на полгода раньше, чем сам город. И все — благодаря талантливым управленцам. О знаменитых градоначальниках — в очерке DK.RU к 300-летию Екатеринбурга.

История екатеринбургского муниципального управления — или, проще говоря, перечень градоначальников — немного моложе, чем сам Екатеринбург. Основанный в качестве завода-крепости, Екатеринбург с 1723 г. управлялся Главной горной канцелярией, а главным командиром Екатеринбургских заводов был (с перерывом) Василий Никитич Татищев. Впрочем, городом Екатеринбург в первые десятилетия своей истории не был ни юридически, ни фактически. По «переписи дворовому числу» от 14 апреля 1724 г. в заводе-крепости располагалось всего 157 дворов — то есть около 300 постоянных жителей. А статус города Екатеринбург и вовсе получил в 1781 г.

Потребность в администрировании возникла по мере развития завода-крепости и роста населения. В 1725 г. открылся Монетный двор, в 1734-м — учреждена полиция и построены торговые ряды, в 1738-м — возведен Гостиный двор, в 1745 г. указом Сената Российской империи учрежден Екатеринбургский посад, в 1749-м — построен заводской госпиталь.

Екатеринбургская ратуша по решению Главного магистрата учреждена в Екатеринбурге 16 октября 1750 г. В следующем, 1751 г., состоялись выборы членов ратуши, а сама она получила гербовую печать и добилась права взимания пошлин с посадских людей, а также канцелярских и питейных сборов по Екатеринбургскому ведомству.

Первым бургомистром Екатеринбургская ратуша определила Ивана Даниловича Харчевникова, согласовав его кандидатуру с горнозаводской администрацией. С 21 января 1751 г. Иван Харчевников приступил к обязанностям бургомистра.

Пионер-градоначальник: Иван ХАРЧЕВНИКОВ (1751–1753)

Первый глава Екатеринбурга, к сожалению, мало известен публике, несмотря на свой пионерский статус. Неизвестны ни дата рождения (около 1700 г.), ни дата смерти (около 1760 г.).

Происходит из посадских людей Пермского Прикамья. С 1720 г. обосновался в поселке Уктусского завода, а в апреле 1723 г. переселился в строящийся завод-крепость Екатеринбург, получив от В. Н. Татищева 50 руб. на организацию торговых дел. Таким образом, казённая поддержка предпринимательства в нашем городе появилась на полгода раньше, чем начал работу Екатеринбургский завод (в ноябре 1723 г., от чего и исчисляется возраст города). Иван Данилович занимался поставкой в казну провианта, соли, сала и свечей, пеньки и прочих необходимых строящемуся Екатеринбургу товаров.

Портретов Ивана Харчевникова не сохранилось. Имеется его описание из подорожной грамоты 1740-х гг.: «ростом 2 аршин 6 вершков (169 см. — Прим. автора); волосом черен; лицом бел, широковат; глаза карие; собою плечист и толст».

Судьба будущего главы Екатеринбурга не была простой. В 1723 г. по распоряжению главного командира горных заводов В. И. де Геннина юный купец был подвергнут телесному наказанию за кабацкую драку с караульным драгуном. Позднее, не сумев вернуть казенных денег, два года отрабатывал денежный долг заводской каторжной работой.

Торговал Харчевников не только в Екатеринбурге. Он также занимался поставками провианта, табака, одежды и обуви в крепости и военные команды Оренбургской экспедиции, торговал с башкирами (закупал рыбу на озерах Башкирии для населения горных заводов). Совершал дальние путешествия: отвозил железные припасы в Мензелинск и Москву. Во время одной из таких поездок подвергся нападению разбойников близ Чебаркульской крепости, но благополучно отбился.



Вид с городского пруда на дом Зотова. Автор фото неизвестен

В 1746 г. осел в Екатеринбурге, записавшись в Екатеринбургский посад. В статусе бургомистра пробыл недолго, с зимы 1751 г. до лета 1753 г. Возглавляемая Иваном Харчевниковым Екатеринбургская ратуша выступала за усиление сословного статуса посадских людей, в связи с чем настаивала на сносе некупеческих торговых балаганов в гостином дворе. Активно поддерживал своего зятя Якова Родионовича Коробкова — основателя и первого владельца Каслинского завода (имевшего также коммерческие интересы и в Екатеринбурге — владел кожевенным заводом в селе Бобровском). Поддерживал рьяно, да так, что после разорения Коробкова первый екатеринбургский бургомистр даже сидел в челябинской тюрьме. Будучи поручителем, Харчевников не сумел ответить по долгам Якова Коробкова.

Реформатор или взяточник? — Иван ДОЛГОРУКОВ (1753–1760)

Второй екатеринбургский бургомистр, Иван Дмитриевич Долгоруков, родился в 1717 г. в семье солдата драгунского батальона и в детском возрасте, в 1723 г., приехал на новое место службы отца — в Екатеринбургскую крепость. Выйдя в отставку, Дмитрий Долгоруков остался жить в Екатеринбурге и занялся торговлей. В лавке отставному драгуну, конечно, помогал и сын Иван. Войдя в самостоятельный возраст, с середины 1730-х, начал совершать самостоятельные поездки в Москву, Тобольск и на Ирбитскую ярмарку. В 1744 г. стал выборным заводским купчиной при екатеринбургской казначейской конторе. В 1746 г. Долгоруков записался в Екатеринбургский посад.

При первом бургомистре Екатеринбурга Иване Харчевникове с января 1751 г. по июль 1753 г. Долгоруков служил первым ратманом Екатеринбургской ратуши (ратманы были представителями купечества или ремесленного сословия, это была выборная должность. С 1723 г. ратманы исполняли функции советников магистратских бургомистров, в 1775 г. они лишились административных функций, сохранив за собой функции заседателей в городских судах. — Прим. ред.).

В бургомистры Иван Долгоруков выбран в августе 1753 г. В 1754 г. организовал рублевый сбор среди посадских людей Екатеринбурга на подарок императрице Елизавете в благодарность за отмену внутренних таможен. Под руководством Долгорукова в 1753-1760 гг. Екатеринбургская ратуша по многим позициям добилась как усиления своих прав, так и сословных привилегий местных посадских людей: были упорядочены сборы с записанных в посад старообрядцев, получены права вызова на суд в ратуше вексельных должников из команды горнозаводской администрации и понуждения к явке должников с частных заводов.

В интересах купечества Долгоруков установил запреты на крестьянские торги в Екатеринбурге и ближней округе. Без согласования с ратушей полиция не могла принудительно определять на постои к посадским людям курьеров и проезжие военные команды. Следственное задержание посадских людей также требовалось согласовывать с ратушей.

В то же время Иван Долгоруков был крут в обращении с екатеринбуржцами, чем и давал немало поводов для подачи на него жалоб: и на самовольное заковывание в кандалы должников, и на рукоприкладство. Обвинялся в коррупции. В 1756 г. находился под следствием о незаконном подговоре приписных крестьян к записи в посад с вымогательством у них за это взяток. В 1757–1758 гг. Долгоруков находился под следствием в Тобольском губернском магистрате по подозрению в совместном с тюменским бургомистром взяточничестве. По итогам очередного расследования в декабре 1760 г. Иван Долгоруков был отставлен от должности бургомистра. Умер Иван Дмитриевич в феврале 1764 г. в Екатеринбурге.



Фотооткрытка из серии «Екатеринбург» № 9 «Кафедральный собор». Метенков В. Л. Начало XX в.

Из посада в город

Значимое событие в истории местного управления в Екатеринбурге произошло в 1767 г. 30 марта в связи с выборами депутатов во Всероссийскую Уложенную комиссию, учрежденную Екатериной Второй для составления общероссийского свода судебных законов, от екатеринбургского посада был избран городской голова. Занимающий эту должность уже не столько осуществлял сословное представительство (как купцы-бургомистры до него), сколько выступал представителем всего города как целостной общественной единицы. Первым городским головой Екатеринбурга был выбран Петр Дмитриевич ЗЫРЯНОВ.

В 1781 г. по указу Екатерины Второй Екатеринбург получил статус города, получив самостоятельный юридический уездный статус. Немногим позже, в 1783 г., городу был дарован герб, а вместо ратуши был образован городской магистрат. По данным подворной переписи населения, в это время в Екатеринбурге проживало 7 969 человек.

На протяжении ближайших ста с лишним лет, до начала ХХ века, городские головы в Екатеринбурге — сплошь купцы. Несмотря на выборный статус должности, в городские головы нередко избирались отцы, сыновья, братья, внучатые племянники предыдущих глав: Дубровины, Рязановы, Казанцевы, Тарасовы и другие. Остановимся на персоне Петра Яковлевича Харитонова, фамилия которого на слуху у большинства горожан.

Резонансная уголовка и главная достопримечательность Екатеринбурга — Петр ХАРИТОНОВ (1826–1829)

Петр Яковлевич Харитонов родился в Екатеринбурге в 1794 г. в старообрядческой купеческой небогатой семье. Благодаря вероисповеданию, в 1816 г. удачно женился на дочери одного из богатейших жителей Екатеринбурга — Марии Львовне Расторгуевой (будучи лидером уральского старообрядчества, крупный заводчик и золотодобытчик Лев Расторгуев сознательно выдал обеих своих дочерей именно за единоверцев).

В 1823 г. Петр Харитонов внезапно стал хозяином огромного состояния. От апоплексического удара во время волнений рабочего люда на Кыштымских заводах умер Лев Расторгуев. Деньгами семьи стал «рулить» Петр Яковлевич, старший зять Расторгуева (а отец младшего зятя, Григорий Зотов, стал управлять бывшими расторгуевскими заводами — но о нем позже). Именно Петр Харитонов завершил строительство и обустройство усадьбы умершего тестя на Вознесенской горке. Роскошный особняк Расторгуева-Харитонова, выстроенный по проекту уральского архитектора Малахова, и живописный парк с прудом и насыпными озерами и сегодня знаком каждому жителю нашего города.

Именно в этой прекрасной усадьбе Петр Харитонов принимал в сентябре 1824 г. императора Александра Первого. Это, к слову, был единственный визит российского императора в наш город за всю его историю (пребывание Николая Александровича Романова в 1918 г., по понятным причинам, не в счет).

Сдается мне, далеко не только благодаря своим деловым качествам Пётр Харитонов был избран городским головой в 1826 г. Явно не обошлось без авторитетной поддержки Якима Рязанова, к тому времени уже дважды побывавшего городским головой Екатеринбурга. Петр Харитонов не только был сподвижником Якима Меркурьевича Рязанова среди верхушки уральского старообрядчества, но и приходился племянником его жене.

Недлинное пребывание Петра Яковлевича Харитонова на посту екатеринбургского городского головы ознаменовалось разве что резонансным уголовным делом. При расследовании жестокого обращения Григория Зотова с кыштымскими рабочими и даже нескольких убийств (Зотов остался в горнозаводской истории Урала под прозвищем «кыштымский зверь») инспекторы из Санкт-Петербурга попутно выявили факты многочисленных и крупных взяток, данных поверенными Петра Харитонова местным чиновникам. Не последнюю роль сыграла и принадлежность Харитонова и Зотова к старообрядцам, с которыми Российское государство в ту пору активно боролось.

Следствие продолжалось все время пребывания Харитонова в должности. Несмотря на серьезный резонанс, трехлетний срок на посту городского головы Петр Яковлевич провел, но впоследствии вместе со своим «подельником» Григорием Зотовым был-таки осужден и отправлен в ссылку в Кёксгольм. Там Харитонов и скончался в 1838 г.



Белая Башня. Автор фото неизвестен

Искренние служители города — купцы и меценаты

Впрочем, далеко не все городские головы в Екатеринбурге использовали должность для поправления собственных купеческих дел или личного обогащения. Напротив, для многих из них — купцов, предпринимателей — служба городу была своего рода «общественной нагрузкой». Более того, целый ряд глав Екатеринбурга оставил о себе память в качестве благотворителей и искренних радетелей за городское благоустройство.

Таким был Иван РЯЗАНОВ (1867–1869), почетный член горного попечительства о детских приютах, ежегодно вносивший на нужды приютов собственные деньги. Купец Михаил НУРОВ, пребывавший на посту городского головы дважды (1863–1866, 1876–1880), пожертвовал несколько тысяч рублей на строительство храмов, учредил и много лет содержал детский приют. В память о Михаиле Ананьевиче благодарные горожане много лет называли «Нуровским» благоустроенный им сквер в центре города — ныне это сквер имени А. С. Попова около Главпочтамта.

Городской голова в течение двух сроков Василий КРИВЦОВ (1869–1872 и 1880-1884), сам выходец из крестьянской семьи, деятельно заботился о малообеспеченных горожанах. Кривцов жертвовал на содержание мужской и женской гимназий, способствовал открытию в Екатеринбурге богадельни и больницы, входил в комитет попечения о тюрьмах. Внес денежный вклад в строительство моста через городской пруд к вокзалу, за что мост прозвали «Кривцовским».

Илья СИМАНОВ, городской голова в течение двух сроков подряд (1884–1894). Именно при Илье Симанове в Екатеринбурге начали обустраиваться мостовые и тротуары: каменные и деревянные (до этого город утопал в грязи). Симанов активно занимался телефонизацией города, инициировал и поддерживал проведение Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки, попечительствовал мужской гимназии. Уйдя с поста городского головы, Илья Иванович Симанов стал гласным (спикером) городской думы и продолжил курировать городское благоустройство. Вопросами коммунального хозяйства в Екатеринбурге Илья Иванович Симанов вновь занимался и в революционном 1917 г., не гнушаясь самых неприятных задач наподобие заведования городской больницей (напомним, в разгар эпидемии «испанки» и тифа), а также ассенизационным обозом.

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Революция на Урале — Павел БЫКОВ (1917)

Первое имя, вписанное в летопись глав города бурного революционного периода, — Павел Михайлович Быков. Родился в Екатеринбурге в 1888 г., во время первой русской революции вступил в социал-демократическую партию. Вернувшись на Урал с фронтов Первой мировой войны, молодой прапорщик Павел Быков в марте 1917 г. избран председателем исполкома горсовета рабочих и солдатских депутатов Екатеринбурга. В октябре 1917 г. направлен от Урала в Петроград в качестве депутата Всероссийского съезда Советов, принимал участие в Октябрьском восстании в Петрограде. Активный участник Гражданской войны. Автор серии очерков об истории Гражданской войны и установления Советской власти на Урале, а также о последних днях семьи Романовых в Екатеринбурге. Работал в Ленинграде, возглавлял фабрику «Ленфильм». В 1939 г. ушел на пенсию, в годы фашистской блокады во время Великой Отечественной войны оставался в городе и, несмотря на преклонный возраст, работал слесарем на заводе.

В честь Павла Михайловича Быкова и его старшего брата Виктора, редактора газеты «Уральский рабочий», в 1960 г. была названа улица в Железнодорожном районе Екатеринбурга — братьев Быковых.

Советский период

После образования Советского Союза главами городской власти были председатели Городского совета депутатов. С конца 1930-х гг. административная власть концентрируется в руках председателя Горисполкома (городского исполнительного комитета Совета депутатов). Такая система власти сохраняется в Свердловске, как и в других советских городах, до середины 1980-х гг. У руля города стояли люди энергичные, решительные, нередко среди них были прошедшие суровую жизненную школу: революционное подполье, Гражданскую и Великую Отечественную войну. Расскажем об уникальной главе Свердловска — единственной женщине на этом посту, Анне Бычковой.

Путь длиною в век — Анна БЫЧКОВА (1929–1930)

Будущий председатель Горсовета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Свердловска родилась в 1886 г. в старообрядческой учительской семье. Став ученицей екатеринбургской гимназии, уже накануне первой русской революции погрузилась в нелегальную общественно-политическую деятельность. Возможно, это было связано с персоной учительницы — революционерки Клавдии Новгородцевой (будущей жены Якова Свердлова). После окончания школы Анна работала учительницей в Кыштымском округе, тесно соприкоснувшись с народными массами и ведя активную революционную агитацию среди рабочих.

В 1907 г. последовал первый арест, в 1909 г. — второй и ссылка на вечное поселение в Енисейскую губернию. Впрочем, уже в 1910 г. Анна Николаевна бежала из ссылки во Францию, в 1911-м — перебралась в Соединенные Штаты Америки, поселилась в Нью-Йорке, где состояла членом русской секции социалистической партии Америки. После Февральской революции 1917 г. вернулась на родину, активно участвовала в установлении советской власти на Урале.

Плодотворная работа Бычковой по организации учреждений народного образования и ликвидации неграмотности, созданию библиотек и опеке над беспризорными детьми — все это положительно сказалось на росте авторитета Анны Николаевны, в результате чего она в марте 1929 г. была избрана председателем Свердловского городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. В это время в руководимом ею Свердловске активно велось строительство Уралмаша, Верх-Исетский завод готовился к выпуску трансформаторной стали. В мае 1929 г. началось строительство первой в Свердловске трамвайной линии, и уже к годовщине ноября трамвай пошел. Открылась крупная обувная фабрика — будущая «Уралобувь». Через Свердловск прошла воздушная линия Москва — Иркутск: самолеты делали промежуточную посадку на Уктусском аэродроме.

Важное достижение Анны Бычковой — в годы ее руководства в Свердловске была почти полностью ликвидирована безработица, решена «хлебная проблема». Последняя — во многом благодаря молниеносно проведенной организации сети столовых для населения (вместо 12 было открыто 136 столовых). Впечатляющими были и успехи следующего года. 1 мая 1930 г. в Свердловске состоялась первая на Урале демонстрация звукового кино; в сентябре принял первых студентов Свердловский педагогический институт; в октябре начался первый театральный сезон Драматического театра. В 1930 г. также состоялось открытие автодорожного техникума, завершено строительство двенадцатиэтажного Дома Советов (ул. 8 марта, дом 2 — в то время одно из самых высотных зданий СССР за пределами Москвы) и водонапорной башни на Уралмаше (знаменитая «Белая башня»), подошло к концу образование Свердловской энергетической системы.

Новая власть не только строила. В феврале 1930 г. Анной Бычковой было подписано распоряжение о сносе нескольких церквей Свердловска. Весной 1930 г. были взорваны Екатерининский и Кафедральный соборы, Свято-Духовская церковь (Большой Златоуст).

В ноябре 1930 г. Анна Николаевна оставляет пост председателя Свердловского горсовета. Спустя некоторое время она была назначена директором Свердловского индустриально-педагогического института, а через год ее отозвали в Москву на пост председателя ЦК профсоюза работников просвещения. В 1938 г. становится жертвой Большого террора: «за потерю бдительности» исключена из партии. Работала швеей-мотористкой на московской фабрике. В 1941 г. эвакуируется в Свердловск. С 1942 г. в течение 17 лет работала библиотекарем в городской больнице №1 Свердловска.

В 1955 г. реабилитирована, восстановлена в рядах КПСС, начала вести широкую общественную и книгоиздательскую работу. В 1966 г., к 80-летию, Анне Бычковой (первой при советской власти) было присвоено звание почетного гражданина города Свердловска, в 1976 г., к 90-летию, за большую партийную и советскую работу она получила звание Героя Социалистического Труда. Умерла в 1985 г., всего год не дожив до векового юбилея. В честь Анны Бычковой названа одна из городских улиц — в микрорайоне Синие Камни.

Градоначальники — создатели облика современного Екатеринбурга

О многих руководителях города можно написать не просто статью — целую книгу. Так, в экстремальных условиях Великой Отечественной войны городом успешно руководил Владимир Головин (1939–1947): чего стоил только прием многих десятков эвакуированных предприятий и сотен тысяч граждан!



Современные градоначальники: барельефы в мэрии Екатеринбурга.

* На фотографии изображен барельеф с портретом экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана, включенного Минюстом в список иноагентов

Активно занимался жилищным и коммунальным строительством Виктор Земляниченко (1948–1955): современный облик центра города, особенно улицы Свердлова и проспекта Ленина, появился именно при нем. Иван Муравьев (1955–1965) отдал много сил и энергии жилищному строительству (ведь население Свердловска приближалось к миллиону человек), развивал городской транспорт, при Муравьеве в город пришла нитка газопровода Бухара-Урал. Муравьев принимал в Свердловске Никиту Хрущева, президента Индонезии Сукарно, премьер-министра Кубы Фиделя Кастро.

При деятельном участии Алексея Пушкарева (1965–1975) город рос и развивался: построены Дворец Молодежи, Дворец Спорта, горбольница № 40, южные очистные сооружения, началось проектирование метрополитена. Павел Шаманов (1980–1988) в первый год работы на посту председателя исполкома Горсовета Свердловска инициировал создание концепции экономического и социального развития Свердловска до 2010 (!) г., многие положения которой были успешно реализованы и при нем, и позднее.

Новейшую историю городского управления открыл Аркадий Чернецкий (1992–2010), глава администрации города Екатеринбурга. С 2005 г. должность называется лаконичнее: «глава Екатеринбурга». Современный облик и характер Екатеринбурга сложился именно при Аркадии Михайловиче. Впрочем, это уже совсем другая история.

Текст: Андрей Ермоленко, историк, преподаватель УрФУ им. Б. Н. Ельцина, специально для DK.RU

«Деловой квартал» благодарит Музей истории Екатеринбурга за предоставленные фотоматериалы.

Использованная литература:

>>> Главы городского самоуправления Екатеринбурга. Исторические очерки. Екатеринбург: ИД «Сократ», 2008.

>>> Грамолин А. И., Коридоров Э. А. Екатеринбург — Свердловск — Екатеринбург. История городской власти (1745—1919): документально-публицистические очерки. Екатеринбург: Средне-Уральское книжное издательство. Новое время, 2003.

>>> Екатеринбург: энциклопедия / гл. ред. В. В. Маслаков. Екатеринбург: Академкнига, 2002.

>>> Индустриальный Урал. 100 дат, 100 имен. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2022.

Фото барельефов — Антон Буценко (66.ru).

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