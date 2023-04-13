Андрей Бриль: «Чего Екатеринбургу не хватает? Еще миллионов пяти жителей»

«Живя в Екатеринбурге, мы нередко не замечаем то хорошее, что имеем, относимся ко всему критически», — считает глава «Корин Холдинга». На чем, по его мнению, стоит фокусировать внимание — на DK.RU.

За последние 30 лет столица Среднего Урала заметно изменилась, без сомнения, в лучшую сторону. DK.RU подготовил специальный проект к 300-летию Екатеринбурга. Его героями стали люди, причастные к преображению города: те, кто формировал его среду и бизнес-климат. Известные бизнесмены рассказали, что значит для них Екатеринбург, как он изменился за последние десятилетия, и почему они остаются здесь, даже если где-то в другом месте им предлагают невероятные перспективы.

Андрей Бриль, председатель совета директоров «Корин Холдинга», вице-президент российской Гильдии управляющих и девелоперов (РГУД):

— Моя семья связана с Екатеринбургом с конца XIX–начала XX века, мои внуки — пятое поколение екатеринбуржцев. Я вырос на улице Тверитина, на отрезке между Чапаева и Степана Разина, в деревянном двухэтажном доме с печным отоплением. Годы спустя я вернулся на это же место, правда, сейчас здесь стоят совсем другие дома. Я получил хорошее среднее образование в школе №13, позднее — хорошее инженерно-экономическое образование в Уральском политехническом институте. Оно позволяет заниматься интересными вещами, надеюсь, вполне успешно. В Екатеринбурге находятся практически все мои друзья и коллеги, моя семья. Это город моей жизни.

Мне не раз предлагали переехать в столицу, но я не видел в этом большого смысла. Екатеринбург — большой, интересный, живой город, он всегда был перспективным и сейчас остается таковым. Я объездил разные города, в некоторых жил понемногу, питал теплые чувства, но ни одно место не будоражило меня настолько, чтобы хотелось покинуть Екатеринбург.

Я живу в Екатеринбурге 68 лет, видел его в разные периоды, начиная с 50-х гг. прошлого века. Город принципиально изменился после великой русской буржуазной революции 1988–89 гг.

Такого размаха перемен к лучшему больше на моей памяти не было. Они затронули облик города, его инфраструктуру — дорожную, социальную, спортивную, торговую, коммерческую, сферу строительства жилья.

Предположу, что схожие процессы происходили в начале 1930-х, когда в силу определенных политических, экономических и демографических причин Екатеринбург бурно развивался. Но то время я не застал. Мне кажется, последние 30 лет — самые успешные и позитивные для города.

Возьмем улицу Горького. Там стояли трущобы, место было жутким. Сегодня это красивая, респектабельная часть города, где люди с удовольствием гуляют и живут. На моих глазах преобразилась и ожила набережная Исети на отрезке от Куйбышева до Челюскинцев. В городе появились выдающиеся музеи и галереи — «Главный проспект», Уральский минералогический музей В. А. Пелепенко (Музей камня), Музей невьянской иконы, «Эрмитаж-Урал» и Ельцин Центр — важный для города и как объект архитектуры, и как явление культуры, и как источник информации. Я жду, когда Игорь Алтушкин построит здание для своего Музея оружия. Уверен, он станет мировой достопримечательностью, как и Музей военной и гражданской техники, созданный Андреем Козицыным в Верхней Пышме. Надеюсь, в ближайшие годы будет реализован проект нового концертного зала филармонии. Он сделает Екатеринбург одним из центров мировой музыкальной культуры.

Наш город один из немногих в России, где возводят высотные здания, небоскребы. «Высоцкий», башня «Исеть» олицетворяют собой его силу и потенциал. В Екатеринбурге много хорошего нового жилья. «Атомстройкомплекс», PRINZIP, УГМК, ЛСР и другие девелоперы строят интересные комплексы, каждый в своем сегменте. Есть замечательные объекты — «Тихвин», Forum City, «Александровский сад». Мне нравится, что в городе появляются районы со связным архитектурным обликом. В Екатеринбурге отсутствует массовое арендное жилье, но в России его нет в принципе.

Что касается делового климата, 35 лет назад занятие бизнесом считалось уголовным преступлением. Но ситуация изменилась и продолжает меняться. Отношения бизнеса с властью должны строиться с учетом интересов обеих сторон. Нашему городу везло и продолжает везти на сильные управленческие команды — Аркадия Чернецкого, Эдуарда Росселя и те, что мы видим сейчас. С моей точки зрения, они абсолютно адекватны и открыты к диалогу с предпринимателями.

Живя в Екатеринбурге, мы нередко не замечаем то хорошее, что имеем, относимся ко всему критически. Порой со стороны это хорошее виднее. Мои знакомые, в том числе иностранцы, в один голос говорят о колоссальных позитивных изменениях, которые видят, приезжая сюда.

Чего Екатеринбургу не хватает? На мой взгляд, еще миллионов пяти жителей. Демографическая проблема — главная в нашей стране. На огромной территории живет слишком мало людей. Это результат действий коммунистов во главе с товарищем Сталиным. Сейчас мы расхлебываем последствия произошедшей в те годы демографической катастрофы. В конце XIX века великий химик, ученый-обществовед и экономист Дмитрий Иванович Менделеев спрогнозировал, что к 2050 г. население Российской империи достигнет 800 млн человек. Сравните с сегодняшними показателями.

Стране в целом и Екатеринбургу в частности, не хватает образованных и энергичных людей. А так, у нас есть все необходимое для того, чтобы быть успешным современным мировым городом.

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