«Не раз представлялась возможность переехать, но в Екатеринбурге — особый градус жизни»

Гендиректор Группы Синара Михаил Ходоровский — о том, почему столица Среднего Урала стала для него еще одним родным городом, и что отличает его от других мегаполисов.

За последние 30 лет столица Среднего Урала заметно изменилась, без сомнения, в лучшую сторону. DK.RU подготовил спецпроект, посвященный 300-летию Екатеринбурга. Его героями стали люди, причастные к преображению города: те, кто формировал его среду и бизнес-климат. Известные бизнесмены рассказали, что значит для них Екатеринбург, как он изменился за последние десятилетия, и почему они остаются здесь, даже если где-то в другом месте им предлагают невероятные перспективы.

Михаил Ходоровский, генеральный директор Группы Синара:

— В Екатеринбурге я оказался в 1977 г., приехав из Челябинска в Свердловск учиться в аспирантуре. И за прошедшие годы Свердловск-Екатеринбург стал для меня еще одним родным городом. Здесь я получил кандидатскую, потом и докторскую степени, продолжительное время преподавал в УПИ (ныне Уральском федеральном университете). В этом городе создал семью, в нем родились мои дети, а теперь появились и внук с внучкой.

Здесь развивалась и моя управленческая карьера. Многое удалось реализовать. Сначала — создание кафедры, которая уже выпустила и продолжает выпускать, надеюсь, хороших специалистов. Затем — развитие банка, который стал из регионального финансового учреждения кредитной организацией федерального масштаба, и участие в большом проекте по созданию машиностроительного кластера по производству современного подвижного состава. А также — строительство знаковых для Екатеринбурга и всей Свердловской области объектов, которые сегодня во многом формируют облик города, — «Екатеринбург Арены», МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» с конгресс-центром, «Синара Центра».

Мне есть с чем сравнить столицу Урала — я был во многих городах страны и за рубежом. И не скрою, не раз представлялась возможность переехать в другие мегаполисы. Но в Екатеринбурге мне хорошо и комфортно. Здесь чувствуется особый градус жизни, уверенный, масштабный и смелый подход к любому делу.

За последнее десятилетие в городе произошло много крупных событий, которые придали ему импульс динамичного развития. В их числе ежегодный ИННОПРОМ, чемпионат мира по футболу – 2018, GMIS-2019 и др. В текущем году Екатеринбург примет Международный фестиваль университетского спорта. Возможность реализовывать такие проекты — это, безусловно, сплав серьезного промышленного и экономического потенциала и эффективной деятельности грамотной, профессиональной, инициативной команды управленцев, стремящейся сделать наш город еще лучше.

Веками Урал ассоциировался с металлургией, потом добавилось машиностроение. А сегодня это крупнейший центр развития образовательной сферы.

Скоро в УрФУ появится новый кампус мирового уровня, который не только даст возможность увеличить количество студентов, но и определит новую траекторию научного знания, позволит усилить синергию образования, науки, бизнеса, а Екатеринбургу поможет стать студенческой столицей России.

Как известно, Екатеринбург — один из самых компактных городов-миллионников в стране. Поэтому хочу пожелать родному городу и его жителям появления новых районов — комфортных, обеспеченных современным общественным транспортом и всей другой инфраструктурой, необходимой для долгой и счастливой жизни в нашем любимом Екатеринбурге.

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