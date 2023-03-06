Дом Гайдара в центре Екатеринбурга отдадут под офисы

Памятник истории регионального значения отреставрируют с сохранением объемно-планировочной структуры, ограждения балкона и металлического ограждения кровли.

В доме Аркадия Гайдара у Ельцин-центра решено разместить офисы. Эксперты выдали положительное заключение на проект сохранения и приспособления памятника истории регионального значение к современным городским нуждам.

Научно-проектную документацию ранее разработала компания «Ридо». Дом, в котором в 1927 г. жил писатель Аркадий Гайдар (Голиков), во время торгов на 49 лет арендовала фирма «ВК Групп». Компания сдает в аренду и управляет недвижимостью.

В ближайшее время дом ждет реставрация, арендатор планирует сохранить объемно-планировочную структуру здания, восстановить декоративную отделку фасадов, ограждение балкона и металлическое ограждение кровли. Внутри планируется оставить оригинальную лестницу.

Дом Гайдара, напомним, расположен на набережной Рабочей Молодежи, на бывших землях «Ссыльной слободы». Здание построено в конце XIX века, это полукаменный дом с резным декором – такой тип застройки был популярен у среднего сословия. Рядом некогда располагались конюшня, сад, огород, баня и хозяйственные постройки.

В 1908 г. здание купил пермский мещанин Николай Пестов. После революции дом сдавался квартирантам. Известно, что с февраля по май 1927 г. в нем жил писатель Аркадий Гайдар. В 2000-х дом находился в собственности у одного из родственников Пестова и не эксплуатировался.

Землей начали интересоваться застройщики, власти пытались перенести дом на другое место, но здание сохранило охранный статус и осталось стоять на берегу Исети.

В 2015 г. владелец продал дом за 35 млн рублей, с тех пор он находился в областной собственности. В 2016 г. здание предлагали передать расположенному по соседству Ельцин Центру, но от этой идеи отказались.

В конце 2021 г. сообщалось, что пустующий ныне дом может обрести новую жизнь с помощью государственно-частного партнерства. Тогда дом появился на специализированном сайте Корпорации развития Среднего Урала, посвященном ОКН. Для дома Гайдара Корпорация предлагала две концепции:

Мы ориентировались на творчество писателя, предназначенное детям. Локация здания пользуется популярностью у горожан. Сквер, песочница рядом с Ельцин-центром позволяют предположить востребованность детского досугового центра на этой территории. Топонимика здания может диктовать стилистику, оформление и название центра, например «Тимур и его команда», — пояснил гендиректор Корпорации Максим Прачик (ушел в отставку в начале 2022 г., прим.ред.).

Была и другая идея — разместить в здании небольшое кафе.