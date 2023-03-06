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Как «Яндекс» разделят на российский и международный бизнес: возможный сценарий

Как «Яндекс» разделят на российский и международный бизнес: возможный сценарий
Автор фото: Vladislav Bychkov. Иллюстрация: unsplash.com

Согласно вероятной схеме, российская часть бизнеса будет выделена в отдельную структуру, инвесторами которой могут стать крупнейшие отечественные бизнесмены.

#НОВОСТИ

Топ-менеджеры и руководство «Яндекса» рассматривают разделение компании на российский и международный бизнес, согласно которому инвесторами российской структуры могут стать крупнейшие бизнесмены РФ, пишет РБК со ссылкой на источники.

Предполагаемая схема выглядит следующим образом. Головная структура «Яндекса», голландская Yandex N.V., учредит российскую структуру, которая может быть зарегистрирована в специальном административном районе Калининграда (один из двух российских офшоров). На новую компанию будет перенесен механизм «золотой акции», которая находится у Фонда общественных интересов и позволяет блокировать крупные сделки с акциями «Яндекса».

Согласно схеме, управлять этой компанией будет фонд менеджеров, в него могут войти бывший гендиректор «Яндекса» Тигран Худавердян, Даниил Шулейко (директор бизнес-группы электронной торговли и логистических сервисов), Артем Савиновский (гендиректор «Яндекса»), а также бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин, который присоединился к компании в конце прошлого года. 

Голландская Yandex N.V. на 5 лет передаст этому фонду управление российским бизнесом, включая право голосования контрольным пакетом акций (но не сами акции, отражающие экономический интерес) и право назначать до шести представителей в совет директоров (сколько их будет всего, пока неясно). Yandex N.V. получит лицензии на развитие четырех проектов за рубежом: беспилотников, облачных технологий, образовательного «Яндекс.Практикума» и проекта разметки данных «Толока», возможна также выплата ей суммы в размере $300–400 млн.

Следующий этап предполагает продажу 51% «российского Яндекса» инвесторам, а у Yandex N.V. останется 49%. В перечень потенциальных бизнесменов, с кем топ-менеджеры «Яндекса» готовы вести диалог, вошли 20 бизнесменов. В их числе: бывший основной владелец «Полюса» Сулейман Керимов, председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, совладелец «Акрона» Вячеслав Кантор, акционеры ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и Леонид Федун, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, основатель «Магнита» Сергей Галицкий, совладелец «Северстали» Алексей Мордашов, основательница Wildberries Татьяна Бакальчук, президент «Интерроса» и «Норникеля» Владимир Потанин, предправления НОВАТЭКа Леонид Михельсон, бывший совладелец ТМК и «Синары» Дмитрий Пумпянский, основной владелец ММК Виктор Рашников и другие. 

В «Яндексе» не стали комментировать возможную схему реорганизации и список потенциальных инвесторов российского подразделения. По словам источников РБК, до финального решения еще очень далеко, а «многие из этого списка удивятся, что они вообще там есть». Кроме того, продается 51% именно экономического интереса, а все решения в компании пять лет будет принимать фонд менеджеров.

Автор: Андрей Пермяков
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