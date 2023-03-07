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Владимир Путин о Сбербанке: «Не было бы счастья, да несчастье помогло»

Владимир Путин о Сбербанке: «Не было бы счастья, да несчастье помогло»
Иллюстрация: Kremlin.ru

Владимир Путин провел рабочую встречу с президентом Сбербанка Германом Грефом. Они обсудили деятельность банка и решили, что он «закончил свой период убыточности».

#НОВОСТИ

Сегодня, 7 марта, президент Сбербанка Герман Греф и президент РФ Владимир Путин провели рабочую встречу, на которой обсудили деятельность банка. В начале встречи Путин заявил, что «конечно, не было бы счастья, да несчастье помогло»:

Несмотря на «известные немалые трудности и проблемы, которые возникли в результате известных событий, все сложности в различных сферах, в том числе в финансовой, в целом удалось преодолеть. Все-таки это мощный шаг к дальнейшей суверенизации, к повышению нашего экономического и финансового суверенитета, это очень важно,— цитирует президента пресс-служба Кремля.

Господин Греф назвал кредитную организацию «самым атакуемым субъектом в стране» и уточнил, что у Сбербанка «был очень непростой период», по итогам которого Сбер получил рекордную прибыль — 1 трлн 246 млрд руб. за 2022 год. Он заверил, что банк «научился на этих атаках» и совершенствует модели защиты. Сейчас Сбербанк «это самая большая айтишная структура в стране», в банке работают 38 тыс. инженеров. 

Кроме того, по словам Грефа, «Сбер» «закончил свой период убыточности».Тем не менее акционеры впервые с 2000 г. решили не выплачивать дивиденды за 2021 г. В ноябре Герман Греф сказал, что Сбербанк смог преодолеть кризисный период и не видит препятствий для выплаты дивидендов в 2023 г.

По итогам кризисного 2022 г. российские банки зафиксировали чистую прибыль в 203 млрд руб., сообщил Банк России. Кроме того, в декабре российские банки заработали 342 млрд руб. чистой прибыли — втрое больше, чем за аналогичный период 2021 г. Такому результату в том числе способствовало постепенное восстановление основных доходов на фоне снижения ставок и роста бизнеса во втором полугодии. Если бы ЦБ не дал кредитным организациям регуляторные послабления, сектор получил бы несколько сотен миллиардов рублей убытка. В следующем году прибыль сектора будет значительно выше, если только не будет совсем непредвиденных новых потрясений, рассказывал DK.RU.

Автор: Андрей Широков
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