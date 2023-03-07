«Брусника» получила разрешение на реставрацию дома Злоказова — памятника в центре города

Речь идет о работах по концессионному соглашению еще от середины 2020 г. Здание XIX века предстоит восстановить, после этого там могут разместить бутик-отель или апартаменты.

Девелоперская компания «Брусника» получила разрешение на реставрацию дома Злоказова, расположенного на ул. Пролетарской, в центре Екатеринбурга, пишет «Коммерсантъ-Урал». Это каменный двухэтажный особняк рядом с Литературным кварталом, памятник архитектуры XIX века, после его реставрации там планируется разместить «экономически эффективную функцию».

Архитекторы восстановят входные группы и балкон, филенчатые деревянные двери, окна, металлические воронки стоков, отремонтируют открытую бутовую и кирпичную кладку на фасадах. Элементы интерьера также приведут в порядок, стараясь сохранить подлинные материалы, — рассказали в компании.

«Брусника» договорилась о реконструкции дома фабриканта Злоказова по концессии с региональным Минивестом летом 2020 г. Тогда сообщалось, что по условиям соглашения работы должны быть завершены до конца 2022 г. Компания оценивала предельный размер инвестиций в 150 млн руб. Девелоперу принадлежит также комплекс зданий бывшей золотоплавочной лаборатории по ул. Первомайской, 1. Как сообщал DK.RU, компания планирует реализовать там масштабный проект, включающий бутик-отель, жилье или апартаменты и ритейл — кафе, пекарню, выставочные пространства или гончарные мастерские.

Полуразрушенную усадьбу в Екатеринбурге превратят в культурный центр

Поскольку дом Злоказова является памятником архитектуры, проектирование и работы по его восстановлению должны проводиться в соответствии с федеральным и региональным законодательством, прохождением историко-культурной экспертизы и соблюдением всех охранных обязательств.