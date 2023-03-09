«Инвестор не может быть только российским». Но как не терять деньги при блокировке активов

«Мантру "российские активы очень дешевы, надо покупать" я слышу как минимум последние 8 лет. Но дешевы относительно чего?». Как инвестировать, чтобы риск блокировки и потери денег был меньше.

Инвесторы в России с прошлого года сталкиваются с возрастающими рисками блокировки или приостановки торгов для своих иностранных активов. Последний пример — «Тинькофф.Инвестиции», которые временно заморозили торги всеми зарубежными ценными бумагами после включения банка «Тинькофф» в санкционный список Евросоюза. Как российским инвесторам стоит действовать, чтобы минимизировать риски заморозки своих средств и почему лучше действовать как минимум через двух брокеров, отечественного и зарубежного — рассуждает Андрей Попов, основатель компании «Уралинвестхолдинг».

— Как сейчас инвестировать с учетом инфраструктурных и санкционных рисков? Я давно говорю, что держать иностранные активы через российскую инфраструктуру опасно, и прошлый год это отлично продемонстрировал. Тем не менее, даже сейчас находятся люди, которые продолжают держать и даже покупать иностранные бумаги через российских брокеров. Могу понять тех, чьи активы сейчас заморожены. Но зачем так делают остальные?

Если инвестор покупал иностранные активы через российских брокеров, и они у него не заморожены, то нужно рассмотреть возможность перевода этих бумаг к иностранному брокеру. Инфраструктурный риск нужно убирать. Либо распродавать эти активы по возможности и выводить деньги. Мы до сих пор видим, с какими проблемами сталкиваются те, кто держит иностранные бумаги через российских брокеров.

Типичный пример из последних событий: банк «Тинькофф», который буквально недавно попал под европейские санкции, сейчас обещает некий «бесшовный» переход активов в другую компанию, но пока не совсем понятно, куда, когда и так далее. В 2022 г. же была масса примеров: ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк… Вы не могли подготовиться к схожему положению дел и подстелить соломку себе и своим инвесторам?

Если сейчас заявляют, что к этому готовились, то почему этот «бесшовный» переход не сделали раньше? Тем более — не предупредили, что такое в принципе возможно. В итоге опять страдает клиент.

Мы же помним, какая чехарда была в прошлом году с переводом иностранных ценных бумаг от брокеров, попавших под санкции, к другим компаниям. Убедите, почему сейчас будет по-другому? Очень легко сейчас пенять на внешние обстоятельства, но вы же профессионалы.

Надо понимать, что каток санкций едет, он не остановился. Кто сейчас даст гарантию, что остальные банки и брокеры не попадут под ограничения? В новых санкционных пакетах уже присутствуют банки из т.н. второго эшелона. Кто следующий? В истории с «Тинькофф.Инвестиции» много вопросов к их поведению: они попали под европейские санкции, а не в SDN-лист США. Поэтому, насколько оправдана заморозка торгов? Или мы чего-то не знаем?

Вообще, на мой взгляд, через российских брокеров можно держать только активы, номинированные в рублях: ОФЗ, рублевые акции и облигации российских эмитентов… Другой вопрос, насколько это оправданно сейчас с точки зрения инвестиций как таковых? Многие компании сейчас перестали публиковать свою отчетность, прибыль у них упала или ее нет вообще.

Тем не менее, ряд экспертов даже сейчас призывают покупать российские активы: мол, сейчас они очень дешевы. Во-первых, эту мантру я слышу уже как минимум последние 8 лет, а во-вторых, дешевы относительно чего? Лично я пока воздерживаюсь от приобретения российских активов. Могу ошибаться, но считаю, что сейчас не время.

Инвестировать ли сейчас в ценные бумаги вообще?

На мой взгляд, да, это разумно, даже с точки зрения диверсификации своих личных активов, но только на свои, не используя средства брокеров (т.н. маржинальная торговля) — на этом очень многие обжигались, обжигаются и будут обжигаться. Стремление заработать «в несколько концов» погубило многих людей, поэтому лично я против торговли с плечом.

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В иностранные ценные бумаги я бы инвестировал через иностранных брокеров, а в российские — через российских. То есть должно быть разделение рисков не только по классу активов, но и с точки зрения инфраструктуры. На данный момент такая возможность для россиян существует: даже сейчас иностранные брокеры открывают счета людям с российским гражданством. Да, кто-то перестал, но целый ряд брокеров — продолжают.

Опять же, вопрос, где рисков больше, сложный. Пока мы не остановились в какой-то точке и не знаем, что будет завтра. Поэтому не могу сказать, что даже в краткосрочной перспективе держать иностранные активы у иностранного брокера будет намного безопаснее, чем у нас.

Иностранный брокер точно также может ввести санкции, мы этого не знаем. Но если рассуждать с точки сегодняшнего дня, то, даже если вы имеете гражданство РФ, на мой взгляд безопаснее держать, например, американские бумаги через американского же брокера.

Если человек уехал из РФ, стоит ли ему покупать российские активы и через российского брокера?

На мой взгляд, нужно просчитать риски налогового законодательства. Остается человек налоговым резидентом или нет? От этого зависит ставка налога — как в РФ, так и в стране проживания инвестора. В этом случае я бы лучше проконсультировался у опытного налогового консультанта, может даже, не у одного. Кроме того, если человек работает с российским брокером как физлицо, это одно, а если — через свое иностранное юрлицо, это другое. В этом случае нужно просчитывать риски ограничений уже с российской стороны.

Для РФ такой инвестор будет являться нерезидентом и вероятна блокировка его активов, если он является резидентом «недружественной страны».

Есть ряд других моментов, которые заставляют задуматься при инвестициях в российские активы: повышенная волатильность рубля, инфляционные риски, «добровольные» взносы компаний в бюджет (это риски для инвесторов в такие компании). И таких нюансов очень много. На мой взгляд, стоит 10 раз подумать, стоит ли овчинка выделки.

В конце концов, состояние российского рынка, если посмотреть в последнее время на его график, напоминает кардиограмму скорее мертвого, чем живого существа. Опять же, будущее неизвестно и все может поменяться.

Что касается инвестиций в иностранные бумаги… Даже с учетом существенной коррекции S&P500, NASDAQ и DowJones от своих максимумов, рынок все равно еще, на мой взгляд, слишком дорог. Сейчас я не рассматриваю покупку акций иностранных эмитентов, но не исключаю это в случае дальнейшей коррекции рынка.

ФРС США за последние месяцы серьезно повысила ключевую ставку и заявила, что в будущем тоже будет несколько раз ее повышать. И если раньше денежный кэш приносил ноль, то сейчас он приносит доход. Лично я сейчас держу в кэше примерно 30% от своего портфеля, потому что считаю это разумным с учетом предрекаемой рецессии и возможного повышения ставок. Кроме того, на рынке всегда бывают ситуации, когда хороший актив по каким-либо причинам становится привлекательным для покупки.

С учетом повышения ставок ФРС мы можем увидеть хорошие доходности по облигациям. Я сейчас вижу хорошую возможность для инвестиций в US treasures (казначейские облигации США) — как со сроком погашения до года, так и на 5-7 лет, так и в облигации американского корпоративного сектора.

Сейчас можно купить корпоративные облигации инвестиционного рейтинга с доходностью к погашению 6-6,5% на горизонте от трех до 10 лет. Такую доходность мы не видели годами! Поэтому перспектива инвестиций в облигации сейчас очень хороша и может стать еще привлекательнее с учетом повышения ставок.

В то же время, при дальнейшей потенциальной просадке рынков я бы присматривался к покупке индексных фондов: например, при уровне S&P500 в районе 3800, 3600 и так далее… (сейчас он находится на уровне 3960 пунктов). В целом долгосрочные инвестиции в индексы США через индексные фонды являются хорошей стратегией для большинства розничных инвесторов. Как много управляющих активами переигрывают рынок, особенно с учетом их комиссионных?

Подводя итог… На мой взгляд, инвестор не может быть только российским или только каким-то другим.

Я исхожу из парадигмы глобализованного мира — инвестор на фондовом рынке не может рассматривать только одну страну, он по определению глобальный игрок.

Должна быть диверсификация портфеля и по типам активов, и по инфраструктуре. Лучше покупать активы в их «родной гавани», а не приобретать производные инструменты. Американские бумаги — через американского брокера, российские — через российского. Да, риски блокировки активов есть, но их нужно минимизировать, и это по силам каждому.

Мнение автора не является инвестиционной рекомендацией