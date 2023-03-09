В России полностью поменялась тройка лидеров на рынке глобальных поставщиков спиртного

Импортеры алкоголя из РФ потеснили глобальных. При этом в целом импорт крепкого алкоголя в РФ без учета поставок из стран ЕАЭС в 2022 г. снизился на 36% год к году, до 62,46 млн л.

От снижения активности на российском рынке глобальных поставщиков спиртного ожидаемо выиграли местные импортеры.

Ввоз осложнился с началом военных действий на Украине и новой волны санкций. Так, США полностью запретили отгрузки спиртного в РФ, а ЕС — алкоголя дороже €300 за единицу. Поставки также приостанавливали отдельные иностранные производители.

Из тройки крупнейших импортеров крепкого спиртного выбыли ушедшая из РФ Diageo (Bell’s, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys) и дистрибутор Maxxium Russia, который ранее принадлежал Beam Suntory (Jim Beam) и Edrington (Macallan), а в 2022 г. был продан местному менеджменту. Diageo и Maxxium Russia в 2022 г. сократили ввоз крепкого спиртного в РФ на 80% и 76%, до 2,47 млн л и 2,6 млн л соответственно, сообщает Коммерсантъ. С позиции лидера выбыла и Pernod Ricard Rouss (Ararat, Chivas Regal, Jameson, Absolut), занимавшая в прошлые периоды первое место по объему импорта. Этому способствовало и сокращение объемов поставок на 50% год к году, до 6,95 млн л, опустившее Pernod Ricard Rouss на второе место в рейтинге крупнейших импортеров.

Лидером импорта по итогам года стала Beluga Group, занявшая позицию крупнейшего импортера крепкого алкоголя в Россию, ввезя 8,98 млн л крепкого алкоголя, что на 2% меньше, чем в 2021 г. Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев отмечает, что у Beluga Group заметный объем поставок обеспечивает испанская Torres с ассортиментом бренди. В Beluga Group сообщали, что среди импортных брендов наибольший рост продаж в 2022 г. показывали ромы Barcelo, Plantation и коньяк «Ной».

На третьей строчке оказалась Luding Group, которая ввезла 4,87 млн л крепких напитков против 4,83 млн л годом ранее.Четвертую строчку по импорту крепкого алкоголя заняла российская структура Bacardi (Dewar’s, William Lawson’s), снизив поставки на 40%, до 4,59 млн л. А подразделение Campari Group (коньяк Bisquit, ром Trois Rivieres) увеличило импорт крепких напитков на 7%, до 2,86 млн л год к году.

Ставшая крупнейшим импортером вина X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток») за 2022 г. увеличила ввоз крепких напитков на 115%, до 3,61 млн л год к году. У Ladoga ввоз крепкого спиртного вырос на 34%, до 1,5 млн л, а у ГК «Руст» — сократился на 84%, до 825,6 тыс. л. В X5 результаты объясняют расширением ассортимента, географии и улучшением эффективности прямого импорта. У Ladoga драйверами стали виски, ром, французский коньяк и армянские напитки в связи с уходом больших брендов.

В результатах 2022 г. не отражен эффект от параллельного импорта, так как он запущен для алкоголя только в прошлом ноябре, но в будущем эти объемы могут влиять на доли игроков. Гендиректор АСТ Леонид Рафаилов уточняет, что большой объем по параллельному импорту везут ритейлеры, появляются новые импортеры, меняется состав стран-поставщиков. Так, говорит он, заметно вырос ввоз виски из Болгарии, Словакии, Чехии.

Директор по маркетингу Luding Group Андрей Ушаков говорит, что в 2022 г. наибольшими темпами рос импорт арманьяка, британского и ирландского виски, текилы, чачи и кальвадоса. В то же время в целом импорт крепкого алкоголя в РФ без учета поставок из стран ЕАЭС в 2022 г. снизился на 36% год к году, до 62,46 млн л.

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