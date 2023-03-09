Российский союз предпринимателей предложил декриминализировать 10 статей УК РФ

Предложения будут обсуждаться на съезде бизнесменов, в котором может принять участие президент Владимир Путин. Ему предложат программу, которая позволит снизить давление на бизнес.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) подготовил меры по снижению уголовного и административного давления на бизнес. Инициативы сформированы по итогам форума «Защита бизнеса от уголовного и административного давления: состояние и задачи». Пакет направлен в Минюст, Генпрокуратуру, МВД, Госдуму и другие деловые объединения, сообщил вице-президент РСПП Александр Варварин.

Варварин добавил, что предложения будут обсуждаться на съезде членов РСПП, в котором может принять участие президент Владимир Путин. Снижение уголовного давления на бизнес и декриминализация экономических преступлений были одним из пунктов программы поддержки бизнеса после начала военной операции РФ на Украине.

В своих предложениях РСПП, в частности, ссылается на то, что в феврале 2022 г. президент пообещал обеспечить «большую свободу предпринимательской деятельности» и предсказуемость действий правительства и в отсутствие геополитической стабильности. Среди прочего комплекс предложенных бизнесом мер включает декриминализацию 10 статей Уголовного кодекса.

В пункте первом РСПП предлагает декриминализировать 10 статей УК РФ, таких как незаконное предпринимательство (ст. 171), перевод иностранной валюты или валюты РФ на счета нерезидентов по подложным документам (ст. 193.1), нарушение правил выбросов (ч. 1 ст. 251), хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием без причинения значительного ущерба (ч. 1 ст. 159), незаконное использование изобретения, полезной модели (ч. 1 ст. 147). Также в предложениях есть несколько иных ключевых пунктов:

повысить пороги крупного и особо крупного ущерба для преступлений в сфере экономической деятельности, таких как ущерб при уклонении от уплаты таможенных платежей и пошлин (ч. 1 и 2 ст. 194), нарушение авторских и смежных прав (ст. 146), нарушение изобретательских и патентных прав (ст. 147), преднамеренное неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (ч. 5 ст. 159 УК);

установить планку по статье о злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК).

сократить число случаев заключения под стражу предпринимателей, для этого предлагается повысить уровень руководителя следственного органа, который дает согласие на заключение в СИЗО по предпринимательским статьям, и ввести согласование с прокурором;

включение в перечень предпринимательских статей ст. 238 УК (производство или сбыт товаров, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности);

расширение возможностей освобождения от уголовной ответственности за экономические преступления при возмещении ущерба.

Как ранее рассказывал DK.RU, в январе деловая активность росла вопреки низкому потребительскому спросу. Рост деловой активности МСБ фиксируют второй месяц подряд, что отражает адаптацию бизнеса. Ситуация с продажами улучшается, но остается сложной, поскольку предприниматели продолжают считать потребительский спрос достаточно слабым. «Спрос на заемное финансирование, как для поддержки операционной деятельности компаний, так и для инвестиций в развитие бизнеса, постепенно восстанавливается, а также обеспечивается доступностью займов и распространением мер господдержки», — сказал Кирилл Тихонов, вице-президент — заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ.