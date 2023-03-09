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В Свердловской области начали строить металлургический завод

В Свердловской области начали строить металлургический завод
Иллюстрация: pikabu.ru

Предполагается, что после запуска первой очереди завод станет крупнейшим на территории СНГ производителем продукции, применяющейся на горнообогатительных фабриках.

#ПРОИЗВОДСТВО#НОВОСТИ

В Алапаевске начали строительство завода «Нейвасталь». Об этом сообщил мэр города Сайгид Билалов на своей странице в «ВКонтакте».

Алапаевский металлургический комплекс будет представлен тремя большими подразделениями: шаропрокатное производство, сортопрокатное и электросталеплавильный передел с применением технологий и спецоборудования, не имеющих в России аналогов.

Ежегодно на «Нейвастали» планируется выпускать 290 тыс. тонн мелющих шаров, применяющихся на горнообогатительных фабриках для измельчения руды, и 520 тысяч тонн стальной заготовки.

Проект реализует компания «ФОРМАТ-ЕК».

Мэр Алапаевская рассчитывает, что «в связи с расширением площадки «Титановая долина» возможность войти в состав особой экономической зоны появится и у алапаевских бизнесменов, что позволит привлечь в муниципалитет дополнительные капиталовложения».

По планам инвестора, за два с половиной года на новом металлургическом предприятии будет сформирован штат в 1200 человек.

Ранее DK.RU сообщил, что крупнейший в России холдинг по производству строительной и не строительной химии «Полипласт» купит свердловский завод «Русский Хром 1915». Причина, по которой собственник «Русского Хрома 1915» Сергей Гильварг избавляется от актива, не ясна. Однако у завода долги: за последние 12 месяцев ему предъявили 64 иска на общую сумму в 386 млн руб.

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Автор: Виктория Говорковская
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