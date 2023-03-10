Создатели «Большого грузинского» откроют «Большой банкетный зал» в центре Екатеринбурга

Новое заведение будет работать на площадке гастробистро MOST. Оно будет вмещать до 50 гостей и станет местом для проведения семейных торжеств и дегустаций.

В конце марта команда ресторатора Кирилла Шлаена откроет новое заведение — «Большой банкетный зал». Он разместится в помещении, которое раньше занимало гастробистро MOST — в ЖК «Макаровский» (где также работает «Большой грузинский» ресторан) и будет иметь прямой вход с набережной Исети.

Как рассказали DK.RU в пресс-службе компании Кирилла Шлаена, банкетный зал сможет вмещать до 50 гостей. Он получит мультимедийную поддержку для подключения видео или живого звука. В заведении можно будет отпраздновать юбилей, провести закрытое семейное торжество или винную дегустацию.

Открытие состоится 30 марта — запланирован винный ужин, на котором будут представлены имеретинские натуральные вина мастера Арчила Гуниавы, впервые привезенные в Россию, блюда от шеф-повара и монастырские сыры из Грузии.

Отметим, гастробистро Most запустили в 2021 г. — заведение закрылось в январе текущего года. Команды MOST и OVO izakaya объединились на базе OVO, на первом этаже ТЦ «Европа». Проект возглавил шеф-повар Максим Погадаев.

Ранее Кирилл Шлаен рассказывал DK.RU о том, как создает ресторанный кластер в комплексе зданий Симановской мельницы, который является памятником культурного наследия. Первым открытым там заведением стал ресторан «Большой грузинский».