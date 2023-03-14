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Новый тренд командировок в России — автобусы. Кто и почему выбирает их?

Новый тренд командировок в России — автобусы. Кто и почему выбирает их?
Иллюстрация: сервис «Авиасейлс для бизнеса»

В условиях сократившегося внутреннего авиасообщения (прежде всего на юге РФ) автобусные перевозки приобрели особое значение. Бизнес использует их все активнее, — рассказывает «Авиасейлс для бизнеса».

#ТРАНСПОРТ#НОВОСТИ

Сейчас в бесплатном сервисе для организации командировок можно купить билеты у более чем 2,5 тыс. перевозчиков по 30 тыс. автобусных направлений внутри России.

Для комфортной деловой поездки на автобусе в сервисе добавлены опции выбора места в салоне и условия провоза багажа, учтены скидки в соответствии с возрастом пассажира. Стоимость поездки варьируется от 200 до 5 000 руб.

Если раньше через «Авиасейлс для бизнеса» можно было забронировать отель и купить билеты на самолет, поезд и аэроэкспресс, теперь командировочные могут отправиться в поездку и на автобусе, — говорит руководитель сервиса Иван Бойцов. — Мы добавили в сервис этот вид транспорта в ответ на запросы от наших клиентов. Нам важно быть гибкими и делать полезный продукт, который максимально упрощает организацию командировок.

«Мы начали сотрудничество с «Авиасейлс для бизнеса» всего пару месяцев назад и очень порадовало, что в сервисе добавились междугородние автобусы. Сейчас в Шерегеше активно строится новый горнолыжный курорт, мы туда отправляем рабочих как раз на автобусах, потому что транспортная структура там не очень развита», — комментирует Денис Мартынков, представитель строительной компании «Монолитспецстрой».

Поездки на автобусах действительно актуальны для россиян: множество населенных пунктов не связаны железнодорожным сообщением, самолетом туда тоже не добраться. Речь идет в том числе о южной и центральной частях России, где уже несколько месяцев закрыты одиннадцать аэропортов. Например, из Волгограда в Ростов-на-Дону (где аэропорт не работает) можно доехать на автобусе за 1 600 руб. Время в дороге составит 6-7 часов, доступны около 20 разных вариантов по времени отправления, а единственный прямой поезд по этому маршруту идет больше 11 часов, стоимость билета сопоставима (от 1 300 руб. в плацкартном вагоне).

Все стандартные опции сервиса по организации командировок — возврат билетов, оплата разными способами и оформление закрывающих документов — также поддерживаются в случае автобусных поездок. Круглосуточная служба поддержки и обновляемая «База знаний», где собраны материалы о деловых поездках, помогут решить любые вопросы. 

СПРАВКА

 
«Авиасейлс для бизнеса» запущен в 2020 году. Сервис объединяет преимущества онлайн-тревел агентства и метапоисковика и упрощает организацию командировок. Теперь компании могут быстро находить самые выгодные предложения от партнёров Авиасейлс и без труда получать все закрывающие документы
 

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Автор: Александра Клименко
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