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Гознак опроверг возобновление выпуска загранпаспортов в обычном режиме

Гознак опроверг возобновление выпуска загранпаспортов в обычном режиме
Иллюстрация: Pixabay.com

Ритмичность поставок комплектующих и производство биометрических паспортов в обычном режиме до сих пор не налажены, и говорить о их выдаче в обычном режиме преждевременно.

#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

Фабрика «Гознак» опровергла информацию о возобновлении выпуска загранпаспортов нового образца на 10 лет, их изготавливают и выдают только по ранее полученным заявкам, сообщила пресс-служба предприятия. О возобновлении выпуска биометрических паспортов 10 марта сообщил телеграм-канал Baza.

Говорить о ритмичности поставок комплектующих и, соответственно, производства таких паспортов в обычном режиме пока преждевременно. О возобновлении приема заявок на получение заграничных паспортов нового поколения сообщит МВД России, — рассказали в пресс-службе предприятия. 

Прием заявок на выдачу биометрических паспортов в России приостановили в начале февраля, сообщал DK.RU. В Гознаке объяснили это повышенным спросом, что существенно увеличило потребность в микросхемах, встраиваемых в бланк загранпаспорта. Тогда предприятие рассчитывало на восстановление ритмичности производства и персонализации заграничных паспортов в течение месяца после того как производитель микросхем, предприятие «Микрон», закончит перенастройку оборудования и оптимизирует технологические процессы.

Загранпаспорт на пять лет, в котором нет встроенных микрочипов, оформить сейчас по-прежнему можно.

 
Автор: Андрей Пермяков
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