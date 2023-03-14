Как платить налоги по-новому. Топ-10 аутсорсинговых компаний Екатеринбурга

Единый налоговый платеж задуман для упрощения расчетов бизнеса и государства, однако уже на этапе внедрения появилась масса неоднозначных вопросов. Лидеры отрасли и их прогнозы — в рейтинге DK.RU.

Портал DK.RU составил рейтинг ведущих аутсорсинговых бухгалтерских компаний Екатеринбурга по обороту услуг в 2022 г.

В рейтинг вошли региональные классические аутсорсинговые бухгалтерские компании, зарегистрированные в Свердловской области, специализирующиеся на услугах налогового и бухгалтерского учета. В рейтинг не включены сервисы и платформы, предлагающие услуги по налоговому учету и бухучету (представляют отдельный сегмент).

Также участники рейтинга предлагают ведение кадрового учета, юридические и консалтинговые аутсорсинговые услуги.

Тройка лидеров по обороту от аутсорсинга бухгалтерских учетных функций в 2022 г.

1. Аутсорсинговый центр «Основа Капитал» (входит в Аудиторскую группу «Капитал») — 179,772 млн руб.

2. Аудиторская Бухгалтерская Компания «Счетовод» — 73,555 млн руб.

3. «ФинЭксперт-Екатеринбург» — 65,218 млн руб.

В 2022 г. совокупный оборот от аутсорсинга бухгалтерских учетных функций компаний составил 436,3 млн руб., прирост — 54,7%.

Самые динамичные по приросту оборота компании: ГК «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ», Аутсорсинговый центр «Основа Капитал» и компания «Эксперт» — прирост оборота организаций по итогам года составил более 100%.

Тройка лидеров по обороту от аутсорсинга бухгалтерских учетных функций в 2022 г.:

1. Аутсорсинговый центр «Основа Капитал» (входит в Аудиторскую группу «Капитал») — 179.772 млн руб.

2. Аудиторская Бухгалтерская Компания «Счетовод» — 73.555 млн руб.

3. «ФинЭксперт-Екатеринбург» — 65.218 млн руб.

Рейтинг ведущих аутсорсинговых компаний по бухгалтерскому учету 2022 г.

Название компании / ФИО руководителя Оборот от аутсорсинга бухгалтерских учетных функций в 2022 г., млн руб. Изменение оборота в сравнении с 2021 г. Количество клиентов-юридических лиц обратившихся к услугам аутсорсинга бухучета в 2022 г. Количество штатных бухгалтеров Количество офисов в Сверд- ловской области. Год основания компании Аутсорсинговый центр «Основа Капитал»

Екимовских Ольга Анатольевна 179.772 107,8 ↑ 177 118 1 2008 Аудиторская Бухгалтерская Компания «Счетовод»

Мазеина Юлия Борисовна 73.555 15,6 ↑ 578 15 4 2006 «ФинЭксперт-Екатеринбург»

Столбовский Евгений Анатольевич 65.218 43,2 ↑ 251 21 1 2011 ФК «Уралфинанс»

Трикачев Юрий Александрович 45.122 41 ↑ 429 28 1 2011 «Формула»

Булганина Елена Александровна 21.319 38,6 ↑ 140 12 1 2012 Консалтинговая компания «ГРОССБУХ»

Касьянова Надежда Леонидовна 16.297 27,2 ↑ 134 7 1 2006 «А-ФИНАНС»

Смирнов Максим Владимирович 12.463 28,8 ↑ 66 6 1 2008 «Аутсорс-Бюро «Лефтеровой»

Лефтерова Елена Викторовна 8.728 2,5 ↑ 78 5 1 2012 «Эксперт»

Никитин Даниил Алексеевич 7.108 101,5 ↑ 75 3 1 2019 ГК «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ»

Дубровина Анна Николаевна 6.710 140,9 ↑ 55 4 1 1991 ПРОФЕССИОНАЛЫ. Бухгалтерское обслуживание. Юридические услуги

Куркина Екатерина Сергеевна з/д з/д з/д 13 1 2005

Самый высокий оборот от услуг по бухучету на одного специалиста фирмы у компании Аудиторская Бухгалтерская Компания «Счетовод» — 4,904 млн руб.

Самый высокий оборот по одному клиенту и самое минимальное количество клиентов на одного бухгалтера у компании Аутсорсинговый центр «Основа Капитал» — 10,016 млн руб. и 1,5 клиента.

Лидеры по среднему обороту от аутсорсинга бухгалтерских учетных функций на одного бухгалтера Название компании / ФИО руководителя Средний оборот от аутсорсинга бухгалтерских учетных функций в 2022 г., млн руб. Среднее количество клиентов-юридических лиц в 2022 г. у одного бухгалтера по одному бухгалтеру от одного клиента Аудиторская Бухгалтерская Компания «Счетовод» 4.904 0.127 38,5 «ФинЭксперт-Екатеринбург» 3.106 0.260 12,0 «Эксперт» 2.369 0.095 25,0 Консалтинговая компания «ГРОССБУХ» 2.328 0.122 19,1 «А-ФИНАНС» 2.077 0.189 11,0 «Формула» 1.777 0.152 11,7 «Аутсорс-Бюро «Лефтеровой» 1.746 0.112 15,6 ГК «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ» 1.678 0.122 13,8 ФК «Уралфинанс» 1.612 0.105 15,3 Аутсорсинговый центр «Основа Капитал» 1.523 1.016 1,5

Значимые события и тренды рынка бухгалтерских услуг

Ольга Екимовских, директор Аутсорсингового центра «Основа Капитал»:

— Продолжается изменение налоговой системы — передача расчетов налоговых обязательств от налогоплательщика самому государству. После введения налога на профессиональный доход в 2022 г. начат эксперимент по новому режиму налогообложения — автоматизированной упрощенной системе налогообложения (АУСН). Предпринимателям и организациям, которые соответствуют определенным критериям, теперь не нужно вести учет и сдавать декларации, налоговая инспекция произведет расчет налогов сама.

Введение этого налогового режима приведет к оттоку и переделу рынка бухгалтерских услуг в ближайшие несколько лет. Так как организации и ИП, соответствующие критериям АУСН, — это большая доля клиентской базы сегодняшнего рынка.

В числе значимых трендов рынка бухгалтерских услуг:

Во-первых, формирование запроса бизнеса на достоверные данные в учете. К профессиональным бухгалтерским компания идут сейчас не только за сдачей налоговых деклараций — предприниматели хотят видеть достоверные остатки на складе, знать дебиторскую и кредиторскую задолженность, понимать реальную себестоимость продукции.

Во-вторых, мы видим, что предприниматели готовы отдавать на аутсорсинг подготовку управленческой отчетности. Они готовы платить за сбор ключевых показателей и финансовых метрик, за аналитику, которая поможет им сократить свои затраты и увеличить прибыль. Спрашивают, какова стоимость их бизнеса.

Кроме того, мы видим запрос от самих собственников и руководителей компаний на прокачку знаний в области финансов. Им важно понимать, как работают финансы на стратегическом уровне и какие показатели необходимо отслеживать, как с помощью управления по цифрам увеличить прибыль и дивиденды. Поэтому мы регулярно проводим обучения.

Наши клиенты сегодня — это средний бизнес с годовым оборотом 1-2 млрд руб. и выше. В нашем лице они хотят получить не просто исполнителя услуг, но также партнера и наставника, к которому можно обратиться за советом, который позволит повысить рентабельность бизнеса.

В последние два года цены на бухгалтерские услуги выросли. По сообществу профессиональных компаний, с которыми я общаюсь, могу отметить, что в 2022 г. цены увеличились на 15-20% и клиенты восприняли этот рост нормально. Раньше предприятия, которые рассматривали возможность работы с аутсорсинговыми компаниями, сравнивали, что будет дешевле — собственная финансовая служба или услуги сторонней специализированной компании. Бухгалтерские компании именно такую экономию определяли как свое конкурентное преимущество. Сейчас же бизнес готов платить за услуги цену, сопоставимую со стоимостью своей бухгалтерской службы, и даже выше, потому что видит другие преимущества: профессионализм аутсорсеров, разделение ответственности, отсутствие необходимости контроля со своей стороны, возможность получать целый спектр услуг, а не только то, что умеет делать штатный бухгалтер.

В целом рынок бухгалтерских услуг активно развивается. Несмотря на то, что в 2020 г. фиксировалось сокращение рынка на 6% (исследование NeoAnalytics на тему «Российский рынок аутсорсинга бухгалтерских услуг: итоги 2020 г., прогноз до 2023 г.»), здесь огромное поле для работы.

Среди компаний-аутсорсеров большое количество тех, которые работают с микробизнесом и большим количеством клиентов на малых чеках. В Свердловской области компаний с чеком, сопоставимым со стоимостью главного бухгалтера, немного.

Юлия Мазеина, руководитель Аудиторской Бухгалтерской Компании «Счетовод»:

— В 2022 г. бизнес нуждался не просто в бухгалтерии на аутсорсинге, а в полноценном антикризисном бизнес-консультанте, который поможет предупредить проблемы или решить их, если они уже возникли.

Этот запрос формируется уже несколько лет. Предприниматели хотят работать не просто с бухгалтером, а с финансовым управляющим, который смотрит не в прошлое, а в будущее компании, показывает не только «голые цифры», а процессы и взаимосвязи. Наши клиенты, например, все чаще в комплексе с бухгалтерией берут налоговое и финансовое планирование, управленческий учет.

В работе с клиентами в 2022 г., вопреки всему, мы делали акцент не просто на стабильность, а на рост и развитие, предлагали больше услуг, которые решают задачи бизнеса в комплексе. Потому что бухгалтерия, управленческий учет, кадры, юридические услуги — на текущий год необходимый минимум для бизнеса, который хочет оставаться на плаву в любую «турбулентность». Подчеркну, минимум.

В рамках группы компаний «Счетовод» мы оказываем и маркетинговые, и it-услуги, и даже проводим сессии стратегического планирования. В «Счетоводе» мы называем такой подход консалтингом полного цикла. Это то, в чем сейчас нуждается бизнес.

Анализируя современный рынок бухгалтерских услуг, нельзя не упомянуть Единый налоговый платеж, который стал обязательным для предпринимателей с 2023 г. Система работает как электронный кошелек: все налоги теперь предприниматели платят на один счет, единой платежкой, по единым реквизитам на счет Управления Федерального казначейства по Тульской области.

Это одно из самых глобальных изменений для бизнеса, которое касается бухгалтерии. Сменился график налоговых платежей, соответственно, одной из задач бухгалтерских компаний стала адаптация клиентов к новой системе.

Поэтому всем, кто пользуется бухгалтерскими услугами на аутсорсинге, я советую обращать внимание на то, как компания знакомит вас с новыми законодательными нормами и помогает к ним адаптироваться. Сейчас и, видимо, в будущем процесс законотворчества будет активно развиваться, и владелец бизнеса должен быть максимально осведомлен, чтобы принимать верные управленческие решения.

Кроме того, думаю, будет развиваться тенденция к комплексному потреблению бизнес-услуг предпринимателями. Грамотный бухгалтерский учет сейчас максимально зависит от решения правовых и кадровых вопросов и требует работы сразу нескольких квалифицированных специалистов.

Евгений Столбовский, партнер, управляющий «ФинЭксперт-Екатеринбург»:

— Наиболее обсуждаемым и вызывающим неоднозначную реакцию профессионального сообщества изменением налогового законодательства в 2022-м и начале 2023 г. стал, на мой взгляд, переход на Единый налоговый платеж. Казалось бы, система единого платежа задумана для упрощения расчетов бизнеса и государства, однако на деле уже на этапе внедрения появилась масса неоднозначных вопросов, патовых ситуаций, требующих разъяснений, а в некоторых случаях и изменений в работе самой системы.

Большая часть вопросов при переходе на новую систему оплаты налогов и сборов легла на плечи бухгалтера. А в решении такого рода проблем, я уверен, крупные аутсорсинговые компании имеют большое преимущество перед самостоятельными бухгалтерами и небольшими бухгалтериями предприятий малого и среднего бизнеса. Ведь крупная аутсорсинговая бухгалтерская компания имеет возможность применять системный подход к индивидуальной проблеме клиента.

Например, мы выявили проблему отдельно взятого предприятия, провели анализ, подключили команду экспертов и нашли решение. Это решение в качестве методического материала доводится до всех ответственных сотрудников аутсорсинговой компании и, как следствие, выявленная проблема быстро и эффективно устраняется у всех предприятий, находящихся на обслуживании нашей компании. При этом гарантирована полная конфиденциальность каждого Клиента.

Относительно перспектив развития бухгалтерского аутсорсинга в России хочется отметить, что сегодня клиент ждет от бухгалтерской компании чего-то большего, чем просто бухгалтерия. И компании должны и будут оправдывать эти ожидания.

Например, мы уже сейчас наряду с бухгалтерскими услугами и налоговым консультированием оказываем услуги полноценного удаленного финансового отдела, отдела кадрового делопроизводства, консультируем в рамках 115-ФЗ и многое другое. По сути, бухгалтерские компании трансформируются в полноценные Центры поддержки бизнеса. И с каждым днем в них непременно будет расти ассортимент предоставляемых услуг, расширяться временной интервал работы, станут внедряться роботизированные процессы.

Максим Смирнов, руководитель бухгалтерской компании «А-ФИНАНС»:

— Ключевыми трендами в 2023 г. станут:

→ Постепенная настройка работы системы единого налогового платежа (ЕНП), а также поиск «пропавших» платежей. В лучшем случае эти задачи будут разрешены до конца первого квартала 2023 г.

→ Постепенный переход на электронные транспортные накладные — с 2024 г. электронное оформление накладных станет обязательным. Это вызовет еще один большой коллапс, так как сегодня большинство вопросов по их оформлению не решены.

→ Продолжит расширяться список льгот в IT-отрасли, как для самих компаний, так и их сотрудников.

→ Продолжится тенденция на расширение полномочий контролирующих органов, а также поиск новых способов по выявлению незаконных схем оптимизации налогов. Будут проводиться более частые и масштабные обновления системы «АИС Налог-3».

В 2023 г., по нашему мнению, предложение на рынке бухгалтерских услуг будет сокращаться из-за нехватки квалифицированных работников, а также в связи с остановкой деятельности предприятий-клиентов, вызванной текущей экономической ситуацией. Но одновременно с этим аутсорсинговые организации, крепко стоящие на ногах, начнут активно развиваться, так как некоторые законодательные новшества, участившиеся проверки, вынуждают даже самые маленькие предприятия и ИП обращаться за квалифицированной помощью к профессиональным бухгалтерам. А у руководителей компаний приходит понимание того, что группа бухгалтеров на аутсорсе — это более удобно, выгодно и безопасно, чем один штатный бухгалтер или фрилансер.