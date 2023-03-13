Уктусский молочный завод продан. Бывших владельцев устроили моральные принципы покупателя

Предприятие было выставлено на продажу из-за того, что взгляды владельцев на развитие не совпали с реалиями рынка. Но продать они его хотели человеку со схожими принципами, а не «злобному финансисту».

В Свердловской области продали Уктусский молочный завод, который производит йогурт «Варечка» и другую продукцию, сообщает «Ъ-Урал», ссылаясь на данные портала «Федресурс». С 7 марта предприятие возглавляет Александр Медведев, также владеющий ООО «Объединение — Урал». Кроме того, ранее он руководил компанией ООО «Ударник», занимающейся производством молока.

Уктусский молочный завод был основан в Сысертском районе в 1995 г. — как небольшой цех по производству йогурта. Сейчас это предприятие полного цикла, которое выпускает йогурты, молоко, кефир, сметану и др. Завод использует около 600 га земель, имеет свой парк техники для посевных и уборочных работ. Занимается выращиванием грубых и сочных кормов для крупнорогатого скота (около 700 голов). Цех для переработки молока имеет мощность около 10 т в сутки.

Напомним, предприятие выставили на продажу в июне прошлого года за 30 млн руб. Отдельно, за 34 млн руб., к продаже предлагалось сельхозпредприятие — поставщик молока с роботизированной фермой, кормозаготовительной техникой и земельными угодьями.

Директор «Уктусского молочного завода» Олег Бергер объяснил решение о продаже расхождением принципов, которых придерживаются собственники, с реалиями рынка:

Во-первых, рынок пытается нас заставить, как и другие, производить суррогаты и кричать, что продукт натуральный. Кроме того, нас обложили налогом, на который уходит около 5% от оборота. Это заставляет задуматься, как развиваться дальше, при этом не изменяя общим принципам — производить естественный продукт с должной степенью скромности и человечности. Видимо, пора уже сменить руководство и владельцев завода, — (цитата по «Ъ-Урал»).

Он подчеркнул, что желающие купить завод есть. Однако владельцы ищут не «злобного финансового инвестора», а бизнесмена со схожими принципами, готового и дальше развивать производство.

Напомним также, что в прошлом году в результате банкротства Сысертского хлебокомбината Екатеринбург лишился хлеба «Чусовской» . К сожалению, рецептуру этого легендарного хлеба воспроизвести никому не удалось.

Читайте также на DK.RU: В Свердловской области выставлен на продажу Ревдинский молочный завод за 60 млн руб. Предприятие находится в поселке Починок.