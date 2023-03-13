В Екатеринбурге завершилась реставрация 200-летней плотины на реке Ольховка

Как известно, Екатеринбург был основан в 1723 г., а плотина на Ольховке построена в 1824-1826 гг. В следующем году ей исполняется 200 лет. И ее наконец-то отремонтировали.

Ремонт плотины на Ольховке был начат в 2017 г. Однако из-за того, что для исторического объекта никак не могли найти подрядчика, а также из-за пандемии он затянулся на пять лет. Обновление сооружения обошлось городу в 15 млн. руб. Об этом сообщает 66.RU.

Плотина на реке Ольховке была сооружена еще в 1824 —1826 гг. архитектором Степаном Багарядцевым. Подпорная стенка плотины, расположенная на улице Колмогорова, имеет статус архитектурного памятника федерального значения.

Плотины на уральских реках – неотъемлемая часть горнозаводской цивилизации. «Вода была главным энергоносителем, бензином XVIII века. Все машины той эпохи работали на силе падающей воды. Однако в Европе для вододействующих агрегатов строили каналы, а в России – пруды с водосбросами. Небольшую речку запирали плотиной и наливали пруд. От его размеров зависела мощность завода», — пишет в своем сборнике новелл об Урале «Хребет России» писатель Алексей Иванов.

Ольховская плотина представляет собой выдающееся гидротехническое сооружение в стиле классицизма. Помимо регулирования воды в Ольховском пруду, она выполняла функцию входной группы Генеральской дачи.

В июне 2021 г., глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился поднять из архивов проект и отреставрировать историческую плотину. Однако больше года работы так и не могли начать — не было подрядчика.

На очередной тендер в августе 2022 г. заявилась компания «Рестострой» и осенью начала реконструкцию. Специалисты восстановили декоративные части плотины: колонны, их муфты, карнизы, замковые камни, кровлю, кирпичные арки и кованые ограждения, находящиеся сверху дамбы. Общая площадь поверхностей, подвергшихся ремонту, составила 2,5 тысячи квадратных метров.

Напомним, ранее мы писали о том, что Плотинку в Екатеринбурге разрешили застроить. Согласно информации на сайте Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области опубликован акт государственной историко-культурной экспертизы зоны охраны объектов культурного наследия, расположенных в квартале Воеводина — Малышева — Горького — проспект Ленина. Эксперты внесли изменения, дополнения, поправки в проект заказчика, придя к выводу, что объект соответствует застройке. Согласно документу, экспертизу проводили в Москве и Санкт-Петербурге.

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