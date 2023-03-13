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Четырнадцатая «Стенограффия» под вопросом. Организаторы не могут найти 10 млн руб.

Сон. Художник: Кирилл Бжедугов (г. Печора, Республика Коми) Адрес: ул. Токарей, 68
Сон. Художник: Кирилл Бжедугов (г. Печора, Республика Коми) Адрес: ул. Токарей, 68. Иллюстрация: Страница «Стенограффии» в соцсети «ВКонтакте»

В этом году организаторы международного фестиваля уличного искусства впервые столкнулись с проблемой при поиске генерального бизнес-партнера и не получили грантовую поддержку.

#ГОРОД#НОВОСТИ

Фестиваль уличного искусства «Стенограффия» не получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Организаторы фестиваля запрашивали 10,2 млн руб. на реализацию проекта. Общий бюджет «Стенограффии» — 18,1 млн руб., сообщает 66.RU.

Как указывается в заявке на грант, средства необходимы на создание работ, сбор базы поверхностей, обновление стрит-арт линии и обучение волонтеров.

Команда впервые подавалась на грантовый конкурс. Как правило, фестиваль проходит при поддержке губернатора Свердловской области, администрации Екатеринбурга и партнеров.

Да, к сожалению, мы не получили этот грант. Мы очень надеялись на эту поддержку. Но мы не опустили руки и продолжаем искать ресурсы на проект. Гранты для нас — это новая сфера, будем участвовать и в других конкурсах и готовить фестиваль. А если какой-нибудь бизнес хочет нам помочь и стать партнером — мы всегда открыты к сотрудничеству, — рассказала руководитель фестиваля «Стенограффия» Анна Клец.

В этом году «Стенограффия» пройдет в Екатеринбурге в 14-й раз. Пока точных дат фестиваля нет, но ориентировочно его должны провести во второй половине июля. На сегодняшний день завершился open-call для художников — его результаты станут известны позже.

Мы публиковали самые яркие работы «Стенограффии» 2021г., тогда международный фестиваль художников проходил в 12-й раз.

«Муралы и другие арт-объекты уже стали неотъемлемой частью города. И город хорошо реагирует на новые работы, потому что Екатеринбург уже привык к уличному искусству. Здесь работал еще Старик Букашкин, в конце 80-х он первым начал расписывать бетонные заборы, мусорные контейнеры. Потом проходил фестиваль «Длинные истории Екатеринбурга». В 2010 году появился наш фестиваль. Сейчас нам уже 12 лет, мы развиваемся, делаем разные работы и своей деятельностью формируем облик города», — рассказала Катерина Кизюн, пресс-секретарь фестиваля «Стенограффия».

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Автор: Татьяна Юстус
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