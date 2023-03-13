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В Госдуму внесли законопроект о повышении призывного возраста

В Госдуму внесли законопроект о повышении призывного возраста
Автор фото: Filip Andrejevic. Иллюстрация: unsplash.com

Верхнюю планку предлагается поднять сразу до 30 лет, а нижнюю — повышать поэтапно, в течение нескольких лет, до 21 года.

#АРМИЯ#НОВОСТИ

В Госдуму внесен законопроект о поэтапном повышении призывного возраста в России, он опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. Как следует из документа, нижняя планка поэтапно вырастет с 18 до 21 года, а верхняя — с 27 до 30 лет уже с 1 января 2024 г. Соавторами инициативы являются депутаты Госдумы: председатель комитета по обороне Андрей Картаполов, его первый заместитель Андрей Красов и заместитель Юрий Швыткин.

В целях гарантированного получения гражданами как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования, предлагается поэтапно повысить нижний предел призывного возраста до 21 года (в настоящее время от 18 лет), — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Поднимать нижнюю планку призывного возраста предлагается до 19 лет с 1 января 2024 г., до 20 лет с 1 января 2025 г. и до 21 года с 1 января 2026 г. По мнению авторов инициативы, это позволит «исключить явку школьников и студентов в военные комиссариаты для участия в мероприятиях, связанных с предоставлением отсрочки от призыва на военную службу». 

Необходимость повышения призывного возраста с 27 лет до 30 лет оправдывается тем, что поэтапное повышение нижней границы приведет к «сокращению числа граждан, которых можно призвать на военную службу и направить на укомплектование войск».

Повышение призывного возраста министр обороны Сергей Шойгу анонсировал в декабре, сообщал DK.RU.

Автор: Андрей Пермяков
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