Юлиа Назарова, «Банк еды «Русь»: «За десять лет мы раздали 50 млн кг еды»

В РФ сегодня утилизируется 17 млн тонн еды ежегодно. Если хотя бы 1,2 млн тонн качественных продуктов в год использовать по назначению, получится накормить всех нуждающихся в стране.

Президент благотворительного фонда «Банк еды «Русь» Юлиа Назарова рассказала DK.RU о том, как десять тысяч волонтеров помогают продуктами питания миллионам россиян, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Юлиа, что такое банк еды? Зачем и когда и кем он был создан, как работает?

— Банк — это накопитель. Существуют банки данных, банки крови... Банк еды «Русь» занимается сбором продуктов питания и развивает технологии фудшеринга фактически по всей стране. Наша задача аккумулировать и распределять продовольствие для помощи тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию.

Наш банк был создан в 2012 г., за десять лет мы раздали 50 миллионов килограммов еды и товаров первой необходимости. В целом же банки еды появились около 60 лет назад — для перераспределения пригодных к употреблению продуктов. Они являются обязательным элементом экономики замкнутого цикла, потому что позволяют одновременно экономить ресурсы и перенаправлять их на помощь тем, кто нуждается. Сам термин фудшеринг появился в 2012 г.

СПРАВКА Всероссийский благотворительный фонд «Фонд продовольствия «Русь» зарегистрирован 16 октября 2012 г. С августа 2022 г. официальное название — благотворительный фонд «Банк еды «Русь». Это первая фудшеринговая организация и самый крупный банк еды в России. Люди и производители пополняют банк продуктами и товарами, а волонтеры фонда бесплатно передают их тем, кому они нужнее всего. За первые восемь лет фонд сумел выйти в топ-3 российских НКО с годовым сбором свыше 1 млрд руб.

На что живет банк еды «Русь», есть ли у него поддержка от бизнеса и государства или это исключительно частные средства? Люди, которые работают в банке, получают зарплату?

— В России наш фонд стал первым банком еды. Сегодня, по данным Российской ассоциации электронных коммуникаций, банк еды «Русь» осуществляет около 90% фудшеринга в благотворительном секторе.

В основе банка лежит межсекторное взаимодействие. По-другому мы не работаем. Именно в таком тесном взаимодействии мы можем выстраивать все те масштабные проекты, которые ведем. Это работа с бизнесом, который жертвует нам товары и деньги, работа с властью, которая нас поддерживает финансированием — грантами и субсидиями, работа с административным ресурсом — органами соцзащиты, молодежной политики и остальными. И, конечно же, работа с обществом — те самые волонтеры, без которых представить работу банка еды невозможно.

Фото: банк еды «Русь»

Наши команды в регионах небольшие, а задачи масштабные, разноплановые. Приемка, фасовка и многое другое — все держится на неравнодушных людях. Кто-то из них помогает нам разово, а кто-то на постоянной основе, выполняя функции координатора района. Число волонтеров постоянно растет, и сейчас наше сообщество охватывает порядка 10 тыс. добровольцев.

Все три направления очень важны. Финансовая поддержка нам нужна, чтобы выплачивать зарплату команде и обеспечивать логистику. Кстати, мы платим только перевозчикам за доставку продуктов, которые получаем бесплатно. Как видите, модель банка еды и фудшеринга в целом крайне эффективна.

СПРАВКА DK.RU Фудшеринг — это глобальное движение, которое помогает людям бесплатно получить еду или, наоборот, поделиться излишками. Слово происходит от английского «делиться едой». Люди делятся продуктами через специальные сайты и группы в социальных сетях. Партнерами фудшеринга часто выступают и организации, которые отдают нераспроданные продукты.

Кому сегодня в России требуется поддержка едой, становится ли таких людей и семей больше? Где географически в России ситуация хуже всего? Как нуждающиеся находят банк еды «Русь»?

— В первую очередь это многодетные семьи, пенсионеры, люди в чрезвычайной ситуации и беженцы. Заявки на оказание продовольственной помощи мы регулярно получаем из всех регионов. И стараемся быть там, где мы нужнее всего. В пандемию мы помогали врачам и пожилым людям на самоизоляции. С 2022 г. и по сей день помогаем беженцам. Много было благополучателей, пострадавших в результате наводнений, пожаров и других чрезвычайных ситуаций.

DK.RU: По данным Росстата, в 2022 г. за чертой бедности в России находились 15,3 млн россиян, или 10,5% населения. В среднем граница бедности в прошлом году составила 13 545 руб. — люди, имеющие доходы ниже этого уровня, признаются в статистике бедными.

Сколько продуктов в России сегодня можно распределять через банк еды? В стране есть дисбаланс производства продуктов?

— По данным ООН, ежегодно в мире выбрасывается 1/3 производимых продуктов питания. Мы вообще живем в экономике перепроизводства, что свидетельствует о нерациональном использовании ресурсов. Нам еще придется решать экологические проблемы, которые возникли из-за такого отношения к еде.

Самая большая цифра — в США, там это 115 кг продуктов на человека в год. В Европе — 95 кг. В Африке и Юго-Восточной Азии — от 6 до 11 кг. Всего же в мире уничтожается более 30% произведенных продуктов питания, стоимостью 1 трлн долларов. Это около 1 млрд тонн.

При этом в 2020 г. на планете голодало около 800 млн человек, а 2 млрд 370 млн страдали от недоедания. Нас уже 8 млрд — пора задуматься над последствиями такого отношения к еде. Нужно понять, что ресурсы конечны, и это не только продукты. Вода, например, может скоро стать второй нефтью.

В России сегодня утилизируется 17 млн тонн еды. Большая часть выброшенных продуктов приходится на нас с вами — 71%. 29% — это отходы ритейла и организаций общественного питания.

Мы видим, что есть потенциал для развития фудшеринга. Сейчас в России возможно ежегодно перераспределять 1,2 млн тонн еды. Конечно, это потребует колоссальных усилий, но в этом случае мы бы обеспечили подавляющее большинство нуждающихся и системно решали экологические задачи.

Фото: банк еды «Русь»

У каждого продовольственного продукта есть свой срок годности, и если он подходит к концу, производителям и торговым точкам надо от продукта избавляться, ведь торговать едой с истекшим сроком годности незаконно. Тогда на помощь приходим мы с технологией фудшеринга. Как правило, нам передают еду, срок годности которой истекает минимум через 1-5 дней. Волонтеры банка еды «Русь» в течение нескольких часов развозят все, что передали магазины и общепит.

Если хотя бы 1,2 млрд кг качественных продуктов и товаров в год мы будем использовать по назначению, то сможем накормить всех нуждающихся людей в стране — 20 млн человек, а также предотвратить 5,5 млн тонн выбросов углекислого газа в атмосферу.

Кроме розничного, мы работаем в рамках промышленного фудшеринга — непосредственно с производителями продуктов питания и агрофудшеринга — с сельхозпроизводителями.

СПРАВКА Фонд работает по уникальной схеме, без складирования. «Получаем продукцию, распределяем ее и везем сразу в регионы», — поясняет Юлиа Назарова. Виртуальная модель исключает дополнительные потери продукции, связанные с хранением на складе и логистикой. Эта технология работы — «виртуальный банк продовольствия» или virtual foodbanking — высоко оценена и признана на глобальном уровне.

С какими проблемами сталкивается банк еды на законодательном уровне? Влияет ли на перераспределение продуктов налоговая система страны?

— До внесения изменений в Налоговый кодекс в 2020 г. выбрасывать продукты было на 30–40% выгоднее, чем отдавать нам. После 2020 г. стало легче, но мы продолжаем обсуждать изменения налога на добавленную стоимость в размере 10–20%. До сих пор фудшеринг по сравнению с утилизацией менее выгоден, но мы все вместе движемся к тому, чтобы барьеры были сняты.

DK.RU: Речь идет об освобождении в 2020 г. предприятий от налога на прибыль и возвратного НДС в случае, если они передают продукты и товары первой необходимости на благотворительность.

Масштабы банка сегодня: в каких регионах работает, сколько у него сотрудников, скольким нуждающимся удается помогать?

— Мы составили рейтинг топ-10 регионов, где работа банка еды «Русь» и фудшеринга наиболее активна. Это Москва, Тульская область и Санкт-Петербург, Калужская, Воронежская, Владимирская, Челябинская, Московская, Ростовская и Липецкая области. Это регионы, которые увидели в фудшеринге потенциал и стали развивать этот вид помощи людям на уровне местной власти.

Всего к данному моменту мы открыли 15 локальных банков еды в регионах, наша сеть партнеров включает еще 400 некоммерческих организаций, а деятельность целиком охватывает в среднем 60 регионов. С нами работают 10 тысяч волонтеров, ежегодно удается оказать помощь полутора миллионам человек по всей стране. В работе нам помогают более 70 крупных доноров — производителей, торговых сетей, предприятий общепита и аграриев. Исторически мы работали с федеральными игроками, но с 2020 г. пересмотрели стратегию и начали делать упор на развитие отношений с местными производителями и торговыми сетями.

Каковы ваши планы на будущее: как можно улучшить систему, масштабировать ее и нужно ли это делать?

— Наша основная задача сегодня — до конца выстроить инфраструктуру фудшеринга по всей стране. И в ближайшие годы мы видим в этом свою основную задачу. Мы выстраиваем федеральную сеть банков еды, чтобы распределять не 7–10 тыс. тонн еды в год, как сейчас, а в разы больше. И будем развивать фудшеринг на уровне всей страны. Потому что из 10 тыс. тонн помощи 9,5 тонн предоставляется именно путем фудшеринга.

Если задуматься, то банк еды — это инновационная структура, которая одновременно инициирует изменения в пяти направлениях: экономика, экология, социальная сфера, благотворительность и волонтерство. Это все подтверждается реальными цифрами.

Благодаря собственной сети банков еды мы планируем создать эффективную систему распределения продуктов питания, четкую логистику в каждом регионе. Экосистема «Банка еды «Русь» уже много лет позволяет передавать продукты адресно и в короткие сроки. Осталось только масштабировать ее на общефедеральный уровень.

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