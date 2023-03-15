Доходы падают, капиталы утекают, оптимизм растет. Мовчан об экономических итогах 2022 г.

По мнению финансиста, россияне — «чудовищные оптимисты». В феврале индекс оценки текущей ситуации вернулся к уровню 2019 г. — 88 пунктов, индекс ожиданий еще выше. Какова реальная картина в экономике?

Финансист, СEO Movchan's Group Андрей Мовчан — об экономических итогах 2022 г. для граждан и страны и отношении людей к текущей ситуации.

— По данным Европейской комиссии, в 2022 г. реальные доходы населения России от зарплат и социальных выплат упали на 3–3,5%. Сама по себе цифра удивительно небольшая, особенно на фоне снижения зарплат в госсекторе на 6% в реальном выражении. Доходы от других источников — не зарплат и социальных выплат — определить очень сложно. Еврокомиссия оценивает их изменение всего в 2,5%. Скорее всего, она просто не в состоянии отследить и проанализировать все процессы внутри страны.

Но мы можем точно сказать, что изменение неоднородно. Отсутствие конкуренции, торговые наценки привели к тому, что многие компании получили такую прибыль, которой раньше никогда не видели.

При этом доходы от фондового рынка и депозитов резко сократились, многие россияне потеряли значительные суммы на фондовых рынках, в том числе при перекрестных инвестициях и инвестициях в российские ценные бумаги.

Во всех расчетах используется показатель инфляции в 13%. Насколько эта цифра адекватна потребительской корзине — большой вопрос. «Наблюдаемая инфляция», по оценкам ЦБ, держится выше 20%. «Наблюдаемая инфляция» действительно может отличаться от официально рассчитываемой, но в данном случае разница уж очень велика.

В свое время мы дискутировали с представителями ЦБ на сей счет: как у них получается инфляция на 3–4% ниже реально наблюдаемой. Они ссылались на «избыточные ожидания и впечатления людей от инфляции». Мне кажется, что ЦБ просто очень гибко выбирает при подсчете инфляции категории товаров и внутри категорий группирует их так, что реальная потребительская инфляция все время оказывается выше.

Важно: если инфляция не 13%, а, например, 18%, нужно вычесть из названных выше показателей реальных доходов еще 5%. В этом случае мы увидим значительно более тяжелую ситуацию. Кроме того, мы должны принять во внимание массовую замену предметов потребления. Недавно вышел отчет о настроениях и паттернах потребительского поведения, подготовленный Фондом общественного мнения по заказу ЦБ РФ. Из него следует, что у большинства людей изменились корзины потребления: они заменили привычные продукты на аналоги, в том числе худшего качества. Этот аспект в показателях инфляции тоже не учтен.

Отличный индикатор изменения доходов среднего класса и классов ниже среднего — уровень ритейл-продаж.

В декабре 2022 г. ритейл-продажи упали на 6,5% по сравнению с декабрем 2021 г., а к 1 февраля — на 7,3%. Правда, потом они стабилизировались. В реальном выражении ритейл-продажи в России вернулись к значениям 2011 г., то есть фактически 12 лет ушли в никуда. Замечу, что расчет сделан, исходя из данных об инфляции в 13%.

Непродовольственная розница за год упала на 11%, в ноябре-декабре — на 16%. Непродовольственная розница — хороший индикатор для оценки изменения доходов второго и третьего квантилей, потому что нижний квантиль потребляет практически только продукты питания, второй и третий — достаточно чуткие, у них первые изменения в потреблении как раз связаны с непродовольственной розницей. На мой взгляд, этот показатель лучше всего свидетельствует об изменении в доходах представителей нижнего среднего класса в России.

Другой индикатор, связанный в первую очередь со средним классом — изменение показателей импорта. В 2022 г. импорт снизился на 20% в долларах. С учетом падения курса доллара на 15%, роста цен в долларах на 5% и средней дополнительной наценки на импорт в 10% сокращение импорта в натуральных величинах составило примерно 40%. Это величина большая, чем была в середине 90-х.

Возникает вопрос: если доходы упали всего на 3%, импорт — на 20%, непродовольственный ритейл — на 11%, то где деньги?

Где деньги?

Можно предположить, что деньги населения «ушли» на депозиты. В реальности это не так: за год депозиты населения в банках в России упали на 1 трлн руб. (с 34.5 до 33.5 трлн руб.). Еще они могли быть направлены в «деньгоемкие» области, в товары длительного спроса. Однако снижение продаж новых автомобилей на 50% говорит об обратном.

Что все-таки произошло с потреблением? Я не знаю, но у меня есть предположения.

Первое: в 2022 г. было зафиксировано резкое падение прироста долгов: на 50% по сравнению с 2021 г. Россияне взяли в долг почти на 2,5 трлн руб. Кредитное потребление резко сжалось. Возможно, люди стали меньше кредитоваться из-за снижения доходов: они боятся, что не смогут отдавать. Возможно, дело в росте неопределенности.

Второе: огромный отток капитала. За год из страны ушло $251 млрд — это беспрецедентная цифра. В 2021 г. этот показатель составлял $72 млрд, в 2020 г. — $50 млрд. Мы много лет говорили, что отток капитала — это плохо. Он связан не только с обычным бегством капитала и точно — не с тратами на зарубежный туризм.

В 2022 г. в основном из страны уходили деньги людей, получавших сверхдоходы внутри России. Многие бизнесмены перенесли за границу свой центр жизненных интересов, в связи с этим поток кэш-флоу за границу усилился, несмотря на запреты и санкции.

Кроме того, страну покинуло много работников. Полагаю, и Еврокомиссия, и Росстат учитывают их зарплаты в российском ВВП, ведь деньги приходят на российские счета. Но люди тут же выводят эти средства, чтобы жить на них за границей. Оценка «снизу» по уехавшим долгосрочно (нашли работу, обосновались) — 1,1 млн человек. При общем объеме трудовых ресурсов в 70 млн это чуть больше 1,5%. Можно предположить, что средняя зарплата этих людей в 3–4 раза выше, чем в среднем по стране. Даже если половина уехавших продолжает работать на российские компании и выводит зарплату за рубеж, примерно 1% ВВП уезжает транзитом из России.

Еще говорят, что за год из России уехало 15 тыс. миллионеров (примерно 20% об общего числа до 2022 г.).

По прогнозу ЦБ РФ, в 2023 г. из страны уйдет $124 млрд.

Еще одно направление оттока средств, как ни странно — это инвестиции. Инвестиции в новые предприятия упали на 20%, но суммарные инвестиции выросли на 6%. Дело в том, что в 2022 г. масса предприятий теряли поставщиков, сырье, материалы и комплектующие и были вынуждены перестраиваться: менять оборудование, создавать новые логистические цепочки, закупать новое ПО. В реальности это привело к потерям капитала.

Экономика в депрессии

То, что сейчас происходит в экономике, свидетельствует о депрессии. Посмотрим цифры:

В жилищном строительстве намечается спад. С октября объемы средств на счетах эскроу упали на 6%. С декабря к февралю объема строительства упали на 4,3%.

Падение выдач ипотеки усиливается несмотря на то, что реальная ставка по ипотеке уже почти минус 3% (8% против 11% ставки по ОФЗ). В январе 2023 г. кредитов выдано на 14% меньше в объеме (сумме) и на 18% меньше в штуках, чем годом ранее. Это согласуется с общим падением кредитования и с падением потребительского интереса.

Выпуск стали упал за год на 8%. Всего по черным металлам отгрузка снизилась на 11%.

Производство легковых автомобилей упало на 67%, грузовых — на 24%. В Украине потеряны тысячи грузовых машин. Где восполнение этого парка? На чем будет ездить вся российская логистика с учетом того, что импорт грузовых авто остановился?

Производство древесины и изделий из дерева упало на 19%. Возможно, потому что Европа перестала ее закупать.

В январе промышленное производство в РФ сократилось на 2,4% год по отношению к декабрю 2021 г. (из этого обработка — на 5,7%). Это с учетом наращивания военной промышленности, о которой так много говорят в Кремле.

Отгрузка промышленного сырья по железной дороге в феврале 2023 г. на 24% меньше год к году. Речь идет фактически о внутреннем потреблении, потому что сырье мы сами себе морем не возим. Каким образом это согласуется с падением обработки на 5,7%?

Отгрузка удобрений по ж/д — минус 6,5%. Ж/д — это фактически внутренние перевозки удобрений. Что произошло в сельском хозяйстве? Непонятно.

Дефицит бюджета 2022 г. составил 2,5% ВВП. Вероятно, в 2023 г. он достигнет 4% ВВП, за вычетом сырьевой ренты — 12% ВВП. При этом в него заложены расходы на оборону и безопасность в размере 6,5% (у Израиля 5,6%). Плановые доходы бюджета РФ 2023 г. без сырьевой ренты равны сумме расходов на оборону и безопасность и социальных расходов.

«Завтра будет лучше, чем вчера»

На этом фоне самое удивительное — отношение россиян к текущей ситуации. О нем можно судить на основании данных февральского опроса инФОМ, которому я склонен верить.

Во-первых, людей спрашивают, что они думают о происходящем здесь и сейчас. На основе этих данных формируется индекс оценки текущей ситуации. Чем он выше, тем позитивнее настроены респонденты. В феврале индекс достиг 88,4 — уровня 2018-2019 гг. Замечу, что летом 2022 г. показатель проваливался до 63, а в 2015 и 2016 гг. топтался между 60 и 70. Выходит, теперь россиянам лучше, чем в 2019 г., до пандемии.

Во-вторых, формируется индекс ожиданий. По сути, это ответ на вопрос: каким вам видится будущее? В феврале он достиг 111, повторив пик 2018 г. До «Крыма» он не достигал даже 110. То есть, если спросить россиянина, что будет дальше, он ответит примерно следующее: все уже хорошо, а будет вообще прекрасно.

Вообще, индекс ожиданий у россиян стабильно выше индекса текущей ситуации на 10–20 пунктов. Россияне — чудовищные оптимисты. На самом же деле ситуация в экономике России идет вниз последние 15 лет.

Максимальный разрыв индекса ожиданий и индекса оценки текущей ситуации был после Крыма (30 пунктов). Сейчас он 23. Россиян не смущает, что они оптимисты уже много лет, а индекс текущей ситуации ни разу не добрался до уровня индекса ожиданий.

Опросы в России — поразительная вещь. Их можно читать как захватывающий любовный роман. В то, что цены «росли в последний год очень сильно», в августе 2021 г. верили 63% россиян, а в феврале 2023 г. — 55%. В то, что «в ближайший год цены будут расти очень сильно» в январе 2021 г. верили 19% респондентов, в январе 2023 г. — 17%.

51% верит в то, что через год рубль будет стоить к доллару больше или столько же, сколько сейчас. 20% из них верит в рост курса рубля. В январе 2022 г. таких было всего 6%. Видимо, россияне считают, что с финансами у страны стало резко лучше.

Наблюдаемая инфляция в России всегда значительно выше ожидаемой. 30% россиян сейчас верит, что инфляция за 2023 г. не превысит 4%. 16% затруднились ответить, 3% сказали, что она будет даже ниже 4%.

Наконец, 62% россиян уверенно сделали прогноз относительно роста цен через пять лет. Такой прогноз не осмеливаются делать даже международные финансовые институты и даже для развитых стран.

Однако мы закончим реальными цифрами. Очень интересный показатель — медианный среднедушевой располагаемый доход в России. В декабре 2013 г. при курсе доллара 30 руб. он был 9 тыс. руб. (300 долларов). В феврале 2023 г. при курсе доллара 72 руб. он составлял 17 тыс. руб. (236 долларов). Это уровень июня 2010 г., но с этого момента доллар подешевел на 60%. В реальных долларах 2010 г. это 147 долларов — примерно уровень медианного среднедушевого дохода россиянина в 2004 г.

Процесс падения медианного дохода не связан напрямую с СВО. В декабре 2021 г. этот показатель был около 215 долларов (примерно те же 140 долларов 2010 г.).

При этом, по оценке ЦБ и инФОМа, 64% семей в России не хватает денег на покупку бытовой техники, 32% — на покупку одежды и обуви. У 59% семей нет сбережений.

Текст подготовлен на основе выступления Андрея Мовчана на ютуб-канале «Живой гвоздь».

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