За дискредитацию и фейки об участниках СВО будет грозить срок до 15 лет

Депутаты за две недели приняли законопроект, по которому дискредитация участников спецоперации, в том числе из частных военных компаний, будет грозить многолетними сроками и огромными штрафами.

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о запрете дискредитации участников формирований и организаций, содействующих Вооруженным силам РФ, а также за распространение фейков о них. Инициативу одобрили оперативно — она была внесена только 1 марта 2023 г., сообщал DK.RU.

Согласно этому законопроекту, за публичные действия, направленные на дискредитацию «оказания добровольческими формированиями <…> содействия в выполнении задач, возложенных на ВС РФ» будет грозить лишение свободы на срок до 5 лет, если человек уже привлекался к административной ответственности за это деяние в течение года.

Закон вводит также ответственность за публичное распространение «под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об «оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении возложенных на ВС РФ задач». За это предлагается наказывать лишением свободы до пяти лет, а в случае тяжких последствий — на срок от 10 до 15 лет.

Все, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и граждан, защищены от провокаций и лжи. Подобные действия недопустимы. Наказание негодяям грозит суровое — до 15 лет лишения свободы, — написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Принять такой законопроект депутатов призывал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он требовал запретить критику участников СВО, а также публикацию сведений об их прошлых правонарушениях.