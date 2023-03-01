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В Госдуму внесли законопроект о запрете дискредитации участников СВО. Срок — до 15 лет

В Госдуму внесли законопроект о запрете дискредитации участников СВО. Срок — до 15 лет
Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

За рассказ о прошлых правонарушениях участников военной операции в Украине грозит штраф до 5 млн руб. либо лишение свободы сроком до 15 лет.

#ЗАКОНЫ#РЕПРЕССИИ#СВО#НОВОСТИ

На рассмотрение в Госдуму внесены поправки в УК РФ и КоАП, которые подразумевают ответственность за дискредитацию участников специальной военной операции, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. За это подразумевается до 15 лет лишения свободы, штраф до 5 млн руб. либо исправительные или принудительные работы до пяти лет.

Под дискредитацией понимается «любое публичное распространение заведомо ложной информации, а также публичные действия, направленные на дискредитацию В РФ, добровольческих формирований, организаций и лиц, которые содействуют в выполнении возложенных на ВС РФ задач».

Эта законодательная инициатива защитит всех, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и наших граждан, — написал Володин.

Второе чтение назначено уже на 2 марта, третье, итоговое чтение — на 14 марта.

Принять такой законопроект призывал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он предлагал запретить любую критику участников СВО, а также публикацию сведений об их прошлых правонарушениях.

 
Автор: Андрей Пермяков
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