Экс-почетного консула Сейшельских островов приговорили в Екатеринбурге к 5 годам колонии

Октябрьский районный суд признал Игоря Вожагова и его сожительницу виновными в совершении валютных операций с использованием подложных документов. Речь идет о переводе 116,5 млн руб.

Экс-почетного консула Сейшельских островов Игоря Вожагова (занимал должность с 2009 по 2017 гг.) и его сожительницу признали виновными в совершении валютных операций с использованием подложных документов (п. «а» ч. 3 ст.193.1 УК РФ). Решение вынес Октябрьский районный суд Екатеринбурга.

Как сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, по версии следствия, в 2016-2018 гг. Вожагов и сожительница в результате порядка 50 банковских операций перевели на счета частных компаний Чехии и Болгарии средства в евро и долларах США, эквивалентные 116,5 млн руб., причинив тем самым ущерб валютному рынку РФ. Следователи считают, что обвиняемые заключили ряд договоров между подконтрольным им туристическим агентством «Креол-Тревел» (не работает с лета 2021 г.) и зарубежными компаниями.

Деньги якобы требовались на размещение туристов и организацию экскурсий, оплаты работы гидов, однако реальных договоров между турагентством и людьми заключено не было.

Подследственные подозреваются в том, что нелегально выводили из оборота валюту, используя для этих целей стороннюю кредитную организацию, сотрудники которой не знали о криминальной схеме,— уточнил Горелых.

Экс-консулу назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима на пять лет и один месяц и штрафа в 500 тыс. руб. Соучастница отправится в колонию на три года и выплатит штраф в 200 тыс. руб. Женщине отсрочено отбывание наказания в виде лишения свободы до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста — до 22 мая 2031 года.

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