Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 14.03
75,46
80,61
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Экс-почетного консула Сейшельских островов приговорили в Екатеринбурге к 5 годам колонии

Экс-почетного консула Сейшельских островов приговорили в Екатеринбурге к 5 годам колонии
Иллюстрация: pixabay.com

Октябрьский районный суд признал Игоря Вожагова и его сожительницу виновными в совершении валютных операций с использованием подложных документов. Речь идет о переводе 116,5 млн руб.

#СУДЫ#НОВОСТИ

Экс-почетного консула Сейшельских островов Игоря Вожагова (занимал должность с 2009 по 2017 гг.) и его сожительницу признали виновными в совершении валютных операций с использованием подложных документов (п. «а» ч. 3 ст.193.1 УК РФ). Решение вынес Октябрьский районный суд Екатеринбурга.

Как сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, по версии следствия, в 2016-2018 гг. Вожагов и сожительница в результате порядка 50 банковских операций перевели на счета частных компаний Чехии и Болгарии средства в евро и долларах США, эквивалентные 116,5 млн руб., причинив тем самым ущерб валютному рынку РФ. Следователи считают, что обвиняемые заключили ряд договоров между подконтрольным им туристическим агентством «Креол-Тревел» (не работает с лета 2021 г.) и зарубежными компаниями.

Деньги якобы требовались на размещение туристов и организацию экскурсий, оплаты работы гидов, однако реальных договоров между турагентством и людьми заключено не было.

Подследственные подозреваются в том, что нелегально выводили из оборота валюту, используя для этих целей стороннюю кредитную организацию, сотрудники которой не знали о криминальной схеме,— уточнил Горелых.

Экс-консулу назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима на пять лет и один месяц и штрафа в 500 тыс. руб. Соучастница отправится в колонию на три года и выплатит штраф в 200 тыс. руб. Женщине отсрочено отбывание наказания в виде лишения свободы до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста — до 22 мая 2031 года.

Ранее, напомним, DK.RU писал что в марте 2022 г. Свердловское УФАС обвинило в картельном сговоре в сфере капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов три компании — ООО «ЭнТиС-Учет», ООО «Мегаполис» и ООО «Компания «Капитал-Строй».

Читайте также: Мэрия подала в суд на ТРЦ «Гринвич»

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Бум неизбежен, но не в этом году. Чего ждут застройщики и почему заходят в новые проектыБум неизбежен, но не в этом году. Чего ждут застройщики и почему заходят в новые проекты
  • В Екатеринбурге завершилась реставрация 200-летней плотины на реке ОльховкаВ Екатеринбурге завершилась реставрация 200-летней плотины на реке Ольховка
  • Уктусский молочный завод продан. Бывших владельцев устроили моральные принципы покупателяУктусский молочный завод продан. Бывших владельцев устроили моральные принципы покупателя
  • В офис екатеринбургского бизнесмена Сергея Шмотьева нагрянули силовики из МосквыВ офис екатеринбургского бизнесмена Сергея Шмотьева нагрянули силовики из Москвы
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.