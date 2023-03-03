Мэрия подала в суд на ТРЦ «Гринвич»

Иск в Арбитражный суд области направил земельный комитет администрации Екатеринбурга, речь идет о сумме в 165 тыс. руб., включая долг по пеням за долг от 2018 г.

Администрация Екатеринбурга подала в суд на торгово-развлекательный центр «Гринвич». Власти города намерены отсудить у управляющей компании ТРЦ — «Итс-групп» — 140,4 тыс. руб. Задолжавшая УК, напомним, принадлежит Матвею Погребинскому и Марку Заводовскому, сыновьям владельцев «Гринвича».

Управляющая компания задолжала за аренду земельного участка, иск в Арбитражный суд Свердловской области подал земельный комитет администрации Екатеринбурга. В мэрии отметили, что также у УК есть долг по пеням на сумму долга, взысканную решением Арбитражного суда от 23 января 2018 г. в сумме 24,6 тыс. руб.

Представитель «Гринвича» Илья Клюжин так прокомментировал ситуацию 66.RU: «Не интересуюсь этим разбирательством. Все новости — на сайте суда».

Напомним, собственники крупнейшего в городе торгово-развлекательного комплекса судятся с арендаторами с начала пандемии. В 2022 г., когда многие бренды покинули рынок России из-за начавшейся специальной военной операции в Украине, судебных дел стало еще больше.

Судились с магазинами и УК «Итс-групп», и «Инвестторгострой» (принадлежит владельцам «Гринвича» Игорю Заводовскому и Константину Погребинскому). При этом суды УК в большинстве случаев завершились подписанием мировых соглашений с арендаторами, «Инвестторгстрой» же чаще всего взыскивал долги через суд.

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