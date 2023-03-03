Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 02.03
75,25
80,10
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Мэрия подала в суд на ТРЦ «Гринвич»

Мэрия подала в суд на ТРЦ «Гринвич»
Иллюстрация: pixabay.com

Иск в Арбитражный суд области направил земельный комитет администрации Екатеринбурга, речь идет о сумме в 165 тыс. руб., включая долг по пеням за долг от 2018 г.

#СУДЫ#НОВОСТИ

Администрация Екатеринбурга подала в суд на торгово-развлекательный центр «Гринвич». Власти города намерены отсудить у управляющей компании ТРЦ — «Итс-групп» — 140,4 тыс. руб. Задолжавшая УК, напомним, принадлежит Матвею Погребинскому и Марку Заводовскому, сыновьям владельцев «Гринвича».

Управляющая компания задолжала за аренду земельного участка, иск в Арбитражный суд Свердловской области подал земельный комитет администрации Екатеринбурга. В мэрии отметили, что также у УК есть долг по пеням на сумму долга, взысканную решением Арбитражного суда от 23 января 2018 г. в сумме 24,6 тыс. руб.

Представитель «Гринвича» Илья Клюжин так прокомментировал ситуацию 66.RU: «Не интересуюсь этим разбирательством. Все новости — на сайте суда».

Напомним, собственники крупнейшего в городе торгово-развлекательного комплекса судятся с арендаторами с начала пандемии. В 2022 г., когда многие бренды покинули рынок России из-за начавшейся специальной военной операции в Украине, судебных дел стало еще больше.

Судились с магазинами и УК «Итс-групп», и «Инвестторгострой» (принадлежит владельцам «Гринвича» Игорю Заводовскому и Константину Погребинскому). При этом суды УК в большинстве случаев завершились подписанием мировых соглашений с арендаторами, «Инвестторгстрой» же чаще всего взыскивал долги через суд.

Ранее на тему:

ТРЦ «Гринвич» не получит $94,4 тыс. от Massimo Dutti

ТРЦ «Гринвич» не удалось взыскать деньги с Oysho и Pull&Bear

«Гринвич» отсудил долг у бывшего дистрибьютора Marc O'Polo в размере $152,8 тыс.

Также DK.RU писал о долгом противостоянии ТРЦ «Гринвич» и магазина сети Н&М, ныне прекратившей работу в России.

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Новые сложности: в России не пристроили рекордный урожай картофеляНовые сложности: в России не пристроили рекордный урожай картофеля
  • «Первый выбор»: ритейлер «Магнит» запускает новую сеть магазинов для обедневших россиян«Первый выбор»: ритейлер «Магнит» запускает новую сеть магазинов для обедневших россиян
  • Заброшенный офисник у Ледовой арены ожил. Здесь разместятся строительная компания и банкЗаброшенный офисник у Ледовой арены ожил. Здесь разместятся строительная компания и банк
  • Пряный бизнес. Как уральская компания захватила рынок специйПряный бизнес. Как уральская компания захватила рынок специй
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.