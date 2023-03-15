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Уральских металлургов пригласили строить совместные заводы в Зимбабве

Уральских металлургов пригласили строить совместные заводы в Зимбабве
Автор фото: Philimon Bulawayo . Иллюстрация: Reuters

Власти африканской страны уверены, что опыт металлургов Свердловской области поможет наладить успешное производство. Рассматривают вариант запуска совместного предприятия в особой экономической зоне.

#НОВОСТИ

Власти Зимбабве приглашают уральских металлургов строить заводы. О совместном развитии промышленности в Африке договорились министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин и спикер правящей партии Зимбабве Кристофер Мутсвангва.

Делегация региона во главе с Вячеславом Яриным побывала в Зимбабве, где с руководством страны обсудили планы по экономическому сотрудничеству Среднего Урала с провинцией Мидлендс, «которая всегда славилась сталелитейной индустрией».

Кристофер Мутсвангва в интервью «РИА Новости» рассказал, что в Зимбабве в 2023 г. планируют приступить к производству стали:

Среди наших инвесторов есть крупнейшая в мире металлургическая компания. У нас есть все необходимые ресурсы для производства стали, — подчеркнул Мутсвангва.

Свердловская область специализируется на металлургии и имеет давние традиции производства чугуна и стали, поэтому Зимбабве приглашает власти России и Свердловской области создать совместное предприятие, запустив его в специальной экономической зоне, «чтобы в дальнейшем экспортировать продукцию на мировые рынки».

По его данным, в сталелитейную отрасль Зимбабве на первом этапе поступит более $1,5–2 млрд инвестиций, в перспективе — $15 млрд.

Можно основать совместное предприятие, а можно построить завод, который будет на 100% принадлежать компаниям из Екатеринбурга. Зимбабве может стать отправной точкой для экспорта их продукции в другие страны Африки. Рынок металлургических изделий в Африке растет, население только молодеет, поэтому нам понадобится много стали, — заявил Кристофер Мутсвангва.

Кроме того, Зимбабве планирует наладить с регионом сотрудничество в рамках строительства нефтепровода в Мозамбик. Разведку нефти в стране уже ведут, но пока вся она уходит на импорт.

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Напомним, в мае 2022 г. ситуация в металлургии страны была особенно сложной. DK.RU писал о том, что представители отрасли просили у государства серьезной поддержки, иначе часть предприятий могла просто обанкротиться.

Автор: Александра Клименко
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