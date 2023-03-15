Минфин и МИД предложили отменить соглашение о налогах с недружественными странами

Приостановка действия соглашений об избежании двойного налогообложения с недружественными странами ведомства называют ответом на включение России в т.н. черный список юрисдикций ЕС и санкции.

Минфин РФ и МИД РФ выступили с предложением приостановить действия соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми странами, которые ввели против России санкции. Как следует из сообщения Минфина, это ответ в том числе на то, что в феврале 2023 г. Евросоюз включил Россию в список несотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере, так называемый «черный список ЕС».

Введение ограничительных мер в одностороннем порядке является нарушением норм международного права. Соответственно, у России возникают основания для введения ответных мер, — говорится в сообщении ведомства.

Действие соглашений об избежании двойного налогообложения предлагается «приостановить до восстановления нарушенных прав России».

Указанные соглашения позволяют не платить налог дважды с одной и той же заработанной суммы. У России соглашения об избежании двойного налогообложения заключены более чем с 80 странами, в том числе с государствами Евросоюза, США, Канадой, Австралией, Японией и другими.

Если их действие будет приостановлено, это означает, к примеру, что россияне, владеющие недвижимостью в недружественной стране и сдающие ее в аренду, будут должны платить налог и в России, и в этой стране. То же самое касается граждан, проживающих в РФ и работающих удаленно на зарубежную компанию, расположенную в недружественной стране.