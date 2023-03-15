В Екатеринбурге возобновили экскурсию на тему политических репрессий

Музей истории Екатеринбурга возобновляет «экскурсию на колесах». По «маршруту памяти» с аудиовоспоминаниями свидетелей эпохи политических репрессий на Урале можно будет проехать уже 19 марта.

Как сообщает пресс-служба музея, экскурсия-аудиоспектакль стартует 19 марта в 13.00 от остановки общественного транспорта «Колледж Ползунова». Продолжительность мероприятия — 2,5 – 3 часа, возрастной ценз 12+.

Участники вместе с сотрудником музея будут передвигаться по городу, знакомиться с историей разных зданий, связанных с эпохой политических преследований и параллельно слушать аудиоспектакль. Финальной точкой пути станет посещение Мемориального комплекса на 12-м километре Московского тракта.

«Маршрут памяти» — это передвижная экскурсия, где для участников на экране транслируются аудиоинтервью с участниками и свидетелями тяжелых событий 30-х годов ХХ века. Воспоминания дополняются озвученными артистами театра О.С.Т. выдержками из исторических документов и дел репрессированных.

Это редкая возможность познакомиться с историями реальных людей, не посещая архивы; посмотреть на привычные локации города другими глазами; увидеть актуальную выставку о периоде «Большого террора», — отметили в пресс-службе Музея истории Екатеринбурга.

Ранее сообщалось, что в Музее истории Екатеринбурга открылась выставка кукол по картинкам из «Крокодила». Выставку можно посмотреть на площадке креативного кластера «Л52» с одноименным адресом Ленина, 52.

Также директор МИЕ Игорь Пушкарев рассказал DK.RU, за счет чего может жить современный исторический музей, что делает его местом силы для горожан и почему МИЕ сейчас находится в мэйнстриме музейного дела, а также какие фестивали и мероприятия проводятся на его восьми площадках.