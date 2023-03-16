«Чтобы избежать роста цен, мы отказались от офиса в Екатеринбурге и перестроили логистику»

Новый директор Ирбитского молокозавода — о том, как предприятие справляется с экономическими вызовами и что думает о возможной приватизации предприятия.

В декабре прошлого года стало известно, что новым гендиректором Ирбитского молокозавода стал Григорий Бачериков, который раньше возглавлял департамент по развитию агропромышленного бизнеса Группы Синара. Молокозавод — одно из крупнейших сельхозпредприятий Свердловской области, которое находится в собственности региона и регулярно попадает в информационную повестку в связи с возможной приватизацией.

В интервью Ura.ru Григорий Бачериков рассказал, как планирует развивать предприятие дальше. DK.RU выбрал самые интересные тезисы.

О вызовах

Одной из основных проблем новый гендиректор считает возрастающую конкуренцию на рынке, которая привела к снижению доли предприятия в родном регионе. В 2020 г. доля Ирбитского молокозавода в объеме рынка Свердловской области составляла порядка 30%, к концу прошлого года она снизилась до 27%.

В 2024 г. мы рассчитываем вернуть долю рынка в 30%. И у нас есть понимание, как это сделать: будем расширять ассортимент, более активно участвовать в государственных и муниципальных заказах, — отметил Григорий Бачериков.

Еще одна серьезная проблема — санкции. Некоторые производители комплектующих, упаковки, запчастей ушли с российского рынка, и из-за этого возникли определенные сложности. Частично проблема решается за счет перехода на продукцию альтернативных поставщиков, частично — за счет изменения логистических маршрутов.

Чтобы избежать значительного роста цен на продукцию, предприятие сократило часть затрат, без которых может существовать — отказалось от офисных площадей в Екатеринбурге, оптимизировало логистические цепочки поставок сырья, стало напрямую работать с производителями сырья и комплектующих.

О новой продукции

Молокозавод планирует расширять номенклатуру за счет выпуска продукции с новыми вкусами. Новая линейка будет разработана в ближайшие полтора месяца.

Также предприятие пересматривает проект по производству сыров и стратегию его продвижения с учетом новых вводных.

Мы и сейчас являемся производителем сыров, но объемы у нас ниже, чем у конкурентов. Действительно, были планы зайти на этот рынок более масштабно, но проект, который был разработан раньше, сейчас требует пересмотра — как в части оборудования, так и в части ассортимента. Рынок сыра очень изменился. Больше стали присутствовать белорусские производители, кроме того, есть снижение интереса к дорогостоящим продуктам. Думаю, до конца 2023 г. мы окончательно определимся, в каком формате это производство будет запущено, — сказал Григорий Бачериков.

О приватизации

Новый директор отметил, что решение о приватизации предприятия не входит его компетенцию, но возможность принятия такого решения его не пугает:

У меня есть уверенность, что если такие решения когда-либо будут приниматься, то государство оставит за собой контроль над деятельностью предприятия и останется акционером, что позволит, с одной стороны, дать заводу новый импульс к развитию, а с другой — сохранить все социальные гарантии для сотрудников

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