Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 15.03
75,19
80,51
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Евгения Ройзмана увезли в полицию. Ему грозит арест до 15 суток

Евгения Ройзмана увезли в полицию. Ему грозит арест до 15 суток
Иллюстрация: Соцсети Юлии Крутеевой

Политику, который внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов, вменяют административное правонарушение за некий пост с экстремистской символикой в соцсети «ВКонтакте».

#НОВОСТИ

О том, что Евгения Ройзмана забрали в полицию, в соцсетях сообщила супруга политика Юлия Крутеева. Она написала, что донос на него написали еще в декабре — за то, что он разместил в соцсети «ВКонтакте» экстремистскую символику:

Видимо, там перепост от Навального (включен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов, а по требованию Минюста признан иноагентом, — прим.ред.). Собираются везти в отдел для составления протокола и сразу в суд. Проблема в том, что Ройзман не зарегистрирован «ВКонтакте», просто ни разу в жизни не заходил. Перепост был сделан в группе «Евгений Ройзман», к которой он отношения не имеет и знать не знает, кто это сделал. Таких групп в ВК порядка 20.

Как сообщил ТАСС адвокат политика Владислав Идамжапов, он также считает, что это необоснованное обвинение, поскольку его подзащитный никогда не пользовался соцсетью «ВКонтакте». Тем не менее, уже сегодня дело будет рассмотрено в суде, Евгению Ройзману грозит арест на 10 или 15 суток.

В правоохранительных органах уточнили, что причиной задержания стал пост, опубликованный в мае 2022 г.

Ранее DK.RU писал, что Евгений Ройзман является фигурантом уголовного дела о дискредитации ВС РФ. Дело рассматривалось в августе прошлого года в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. В качестве меры пресечения на время расследования ему запретили определенные действия, в частности, посещать публичные мероприятия и использовать средства связи, включая интернет.

Автор: Елизавета Порошина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В офис екатеринбургского бизнесмена Сергея Шмотьева нагрянули силовики из МосквыВ офис екатеринбургского бизнесмена Сергея Шмотьева нагрянули силовики из Москвы
  • Бум неизбежен, но не в этом году. Чего ждут застройщики и почему заходят в новые проектыБум неизбежен, но не в этом году. Чего ждут застройщики и почему заходят в новые проекты
  • Бунт в Wildberries: в Екатеринбурге закрываются пункты выдачи заказовБунт в Wildberries: в Екатеринбурге закрываются пункты выдачи заказов
  • В Екатеринбурге завершилась реставрация 200-летней плотины на реке ОльховкаВ Екатеринбурге завершилась реставрация 200-летней плотины на реке Ольховка
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.