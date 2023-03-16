Евгения Ройзмана увезли в полицию. Ему грозит арест до 15 суток

Политику, который внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов, вменяют административное правонарушение за некий пост с экстремистской символикой в соцсети «ВКонтакте».

О том, что Евгения Ройзмана забрали в полицию, в соцсетях сообщила супруга политика Юлия Крутеева. Она написала, что донос на него написали еще в декабре — за то, что он разместил в соцсети «ВКонтакте» экстремистскую символику:

Видимо, там перепост от Навального (включен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов, а по требованию Минюста признан иноагентом, — прим.ред.). Собираются везти в отдел для составления протокола и сразу в суд. Проблема в том, что Ройзман не зарегистрирован «ВКонтакте», просто ни разу в жизни не заходил. Перепост был сделан в группе «Евгений Ройзман», к которой он отношения не имеет и знать не знает, кто это сделал. Таких групп в ВК порядка 20.

Как сообщил ТАСС адвокат политика Владислав Идамжапов, он также считает, что это необоснованное обвинение, поскольку его подзащитный никогда не пользовался соцсетью «ВКонтакте». Тем не менее, уже сегодня дело будет рассмотрено в суде, Евгению Ройзману грозит арест на 10 или 15 суток.

В правоохранительных органах уточнили, что причиной задержания стал пост, опубликованный в мае 2022 г.

Ранее DK.RU писал, что Евгений Ройзман является фигурантом уголовного дела о дискредитации ВС РФ. Дело рассматривалось в августе прошлого года в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. В качестве меры пресечения на время расследования ему запретили определенные действия, в частности, посещать публичные мероприятия и использовать средства связи, включая интернет.