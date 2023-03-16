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У ТРЦ «Радуга Парк» в Екатеринбурге — новый владелец

У ТРЦ «Радуга Парк» в Екатеринбурге — новый владелец
Иллюстрация: Соцсети ТРЦ «Радуга Парк»

Юрлицо, на которое записан торговый центр, теперь принадлежит компании из Калужской области, которая производит изделия из металлов. До этого фирмой владели структуры Forum Group.

#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

Девелопер Forum Group продал ТРЦ «Радуга Парк» компании «Гранд Лайн-Центр», которая занимается производством стройматериалов. Соответствующая запись появилась в Едином госреестре сведений юридических лиц.

Согласно выписке ЕГРЮЛ, изменения о владельце компании были внесены в реестр 2 марта текущего года. А в 28 февраля обновились данные о директоре ТРЦ — теперь эту должность занимает Тарас Табаков.

Детали сделки Forum Group комментировать в СМИ не стали. Прежний владелец лишь отметил, что продолжит развивать существующие проекты жилой и коммерческой недвижимости.

Согласно данным из открытых источников, компания «Гранд Лайн-Центр» зарегистрирована в городе Жукове Калужской области в 2008 г. Производит строительные металлоконструкции и изделия из металлов. За 2022 г. выручка компании составила 13,8 млрд руб., прибыль — 364,9 млн руб.

Как ранее писал DK.RU, на фоне санкций торговые центры потеряли некоторых крупных арендаторов: в большей степени от этого пострадали крупные центры, например, «Гринвич» и МЕГА. А районные торговые центры, такие как «Фан Фан», «Радуга Парк», «Глобус», показали неплохой уровень заполняемости площадей.

По данным Уральской палаты недвижимости, на конец 2022 г. объем пустующих площадей в торговых центрах Екатеринбурга составил 167,6 тыс. кв. м (15,1% от общего объема). Аналитики предполагают, что дальше этот показатель расти не будет, в то время как объем вакантных площадей еще может увеличиться — так как подходит срок для продления или расторжения контрактов с теми брендами, чьи площадки оказались «временно закрыты для покупателей».

Автор: Елизавета Порошина
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