У ТРЦ «Радуга Парк» в Екатеринбурге — новый владелец

Юрлицо, на которое записан торговый центр, теперь принадлежит компании из Калужской области, которая производит изделия из металлов. До этого фирмой владели структуры Forum Group.

Девелопер Forum Group продал ТРЦ «Радуга Парк» компании «Гранд Лайн-Центр», которая занимается производством стройматериалов. Соответствующая запись появилась в Едином госреестре сведений юридических лиц.

Согласно выписке ЕГРЮЛ, изменения о владельце компании были внесены в реестр 2 марта текущего года. А в 28 февраля обновились данные о директоре ТРЦ — теперь эту должность занимает Тарас Табаков.

Детали сделки Forum Group комментировать в СМИ не стали. Прежний владелец лишь отметил, что продолжит развивать существующие проекты жилой и коммерческой недвижимости.

Согласно данным из открытых источников, компания «Гранд Лайн-Центр» зарегистрирована в городе Жукове Калужской области в 2008 г. Производит строительные металлоконструкции и изделия из металлов. За 2022 г. выручка компании составила 13,8 млрд руб., прибыль — 364,9 млн руб.

Как ранее писал DK.RU, на фоне санкций торговые центры потеряли некоторых крупных арендаторов: в большей степени от этого пострадали крупные центры, например, «Гринвич» и МЕГА. А районные торговые центры, такие как «Фан Фан», «Радуга Парк», «Глобус», показали неплохой уровень заполняемости площадей.

По данным Уральской палаты недвижимости, на конец 2022 г. объем пустующих площадей в торговых центрах Екатеринбурга составил 167,6 тыс. кв. м (15,1% от общего объема). Аналитики предполагают, что дальше этот показатель расти не будет, в то время как объем вакантных площадей еще может увеличиться — так как подходит срок для продления или расторжения контрактов с теми брендами, чьи площадки оказались «временно закрыты для покупателей».