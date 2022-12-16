«Трафик снизился на 20-30%, но выросла конверсия. В ТЦ нужно повышать эмоциональный фон»

«Весной мы были в ситуации непонимания и ожидания. За полгода ничего не изменилось». Как торговые центры Екатеринбурга пережили уход зарубежных брендов в 2022 г.

Текущий год оказался непростым для торговых центров, прежде всего — для крупных. Если в среднем доля пустующих площадей в ТЦ Екатеринбурга к концу года составила 13,4 %, то в крупных комплексах она увеличилась сразу до 18%.

Весной, когда с российским рынком попрощались такие крупные игроки как IKEA, H&M и магазины группы Inditex, была надежда, что вакансии займут местные бренды и производители из дружественных стран. Но год почти закончился, а новые игроки не торопятся арендовать освободившиеся площади. Эксперты и представители рынка рассказали, что сейчас происходит с торговыми центрами Екатеринбург и есть ли надежды на восстановление в 2023 г.

Справка DK.RU По данным комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга, всего в городе работает 104 торговых, торгово-развлекательных центров и торговых комплексов. За 9 месяцев текущего года ни один объект не был закрыт. Новых тоже не появилось. Оборот розничной торговли за 11 мес. текущего года составил 99% к аналогичному периоду 2021 г. в действующих ценах.

Валерия Козлова, президент Уральской палаты недвижимости:

— Торговые центры до сих пор испытывают последствия пандемии и влияние роста интернет-торговли. При этом впервые за пять лет в России не были введены качественные торговые площади.

Свои планы по развитию отложила МЕГА, поэтому проект по строительству второй очереди центра мы считаем условно замороженным. Строится ТЦ «Золотой», он добавит городу еще 186 тыс. кв. м качественных площадей, но вряд ли его запустят в 2023 г.

Теперь то, что касается тенденций.

Можно констатировать, что все международные бренды, которые хотели уйти с российского рынка, уже приняли это решение. Примерно 37,5% зарубежных компаний, арендующих площади в ТЦ, приостановили свою деятельность, еще 34,4% прекратили ее, а 28,1% проводят реструктуризацию. Я думаю, что в 2023 г. мы увидим реструктуризацию еще нескольких компаний.

Наиболее ощутимым уход иностранного ритейла стал для крупных центров, в частности, это «Гринвич», VEER Mall, МЕГА. Такие арендаторы, как IKEA и H&M, были для них якорными: на них был завязан не только торговый, но и, отчасти, досуговый сегмент. А районные торговые центры, такие как «Фан Фан», «Радуга Парк», «Глобус», показали неплохой уровень заполняемости площадей.

Сотрудники аналитического центра Уральской палаты недвижимости самостоятельно обходят ТЦ и фиксируют, что там происходит. По итогам третьего квартала в Екатеринбурге объем пустующих площадей варьируется от 7 до 18% в зависимости от места положения объекта. К концу года процент может быть скорректирован, но в целом картина вряд ли изменится.

В ближайший год уход зарубежных торговых сетей больше всего ощутит средний класс. Будет интересно наблюдать за этим процессом. При этом останется хороший спрос на экономаркеты и кое-что из люкса.

На место ушедших брендов приходят марки из Турции, Киргизии, Казахстана, но пока процесс замещения нельзя назвать массовым.

Марина Крупина, представитель Российского совета торговых центров по Свердловской области, гендиректор ТЦ «Европа»:

— Весной, когда с российского рынка начали уходить западные бренды, мы были в ситуации непонимания и ожидания. За полгода ничего не изменилось. Многие международные игроки, которые приостановили деятельность, так ее и не возобновили. Поэтому мы не знаем, как строить прогнозы на 2023 г.

В целом по России остаются закрытым около 20-30% площадей в ТЦ, в Екатеринбурге этот показатель немного лучше. Магазины, которые временно остановили работу, перечисляют владельцам центров минимальную арендную плату. Кому-то удалось договориться на сумму среднего платежа. Но, так или иначе, арендаторы недополучают прибыль.

С начала года трафик в среднем по России также снизился на 20-30%. На Урале падение менее существенное — возможно, дело в нашей уральской погоде. Аналитики зафиксировали несколько всплесков трафика: в апреле, когда люди стали приходить в себя после шока, в августе-сентябре, когда дети пошли в школу, и в ноябре, когда завезли новые коллекции.

Что происходит с потребителем? Не секрет, что доходы населения падают, и покупательская активность снижается. Но вместе со снижением трафика возрастает конверсия: люди осознанно приходят в торговые центры за покупками, а не просто для того, чтобы развлечься. Поэтому перед ТЦ сейчас стоит задача насытить вакантные площадки услугами и привлечь досуговых арендаторов. Нам нужно повышать эмоциональный фон, настроение посетителей и, может быть, давать стимул к последующим покупкам.

В ТЦ «Европа» в этом году открылись рестораны, запуск которых планировался еще в 2020 г. И мы видим, что спрос на них очень высокий: часто количество гостей превышает количество посадочных мест. Значит люди идут за положительными эмоциями. Наверное, большинство из них не совершит покупку в тот же день, но, возможно, увидит что-то интересное для себя в одном из магазинов, и решит вернуться.

Павел Изотов, коммерческий директор ТЦ VEER Mall:

— Наша отрасль зависит от глобальных событий, поэтому перспективы для ритейлеров, кинотеатров и в целом торговых центров достаточно туманные. И в Москве, и в регионах растет количество вакантных площадей, а тех игроков, что приходят на смену ушедшим международным брендам, недостаточно. Рынок арендаторов сужается. Эту ситуацию нужно принять как данность.

В свете рисков и неопределенностей глобального масштаба на российский рынок не торопятся новые крупные игроки, которые могли бы заменить ушедшие бренды. Они хотели бы диверсифицировать риски, разделив ответственность с партнерами из России или других стран.

Складывается тяжелая ситуация с кинотеатрами. Пока эта отрасль фактически не поддерживается государством, ее отпустили в свободное плаванье. Поэтому в разных городах появляются примеры передачи площадей кинотеатров под коворкинги.

В былые времена, когда была отличная посещаемость, торговые центры строили по 12 или даже по 20 залов. Очевидно, что сейчас большинство из этих помещений пустует. Представители отрасли говорят, что в ближайшей перспективе возвращение контента из Голливуда не предвидится. Отношения с IMAX тоже заморожены, обслуживание оборудования не проводится.

Да, на локальном рынке выходят большие кинопремьеры. Такие фильмы, как «Сердце Пармы», недавно поступивший в прокат, помогают кинотеатрам выживать. Но российского проката недостаточно для того, чтобы вернуть отрасль к показателям до февраля 2022 г. Поэтому ситуация с кинотеатрами по-прежнему тяжелая.

Материал подготовлен на основе выступлений спикеров на конференции «Ритейл: итоги года», организованной «Коммерсант-Урал»

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