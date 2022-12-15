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В Екатеринбургских ТРЦ пустует до 18% торговых площадей

В Екатеринбургских ТРЦ пустует до 18% торговых площадей
Иллюстрация: DK.RU

Рост вакансии в 2022 году связан с уходом зарубежных арендаторов. Сильнее всего пострадали крупнейшие торгово-развлекательные комплексы.

#ТОРГОВЛЯ#НОВОСТИ

В екатеринбургских торговых центрах пустует от 7% до 18% торговых площадей. Об этом сообщила президент Уральской палаты недвижимости (УПН) Валерия Козлова, пишет «Ъ-Урал».

По ее словам, в первую очередь пострадали самые крупные торговые центры. Ситуация с наполняемостью небольших площадок улучшилась. Например, в ТЦ «Европа» на сегодняшний день свободно около 3% площадей, а в Veer Mall  23%.

Валерия Козлова отметила, что 37,5% зарубежных компаний, арендующих площади в ТЦ, приостановили деятельность в России, 34,4% прекратили ее, 28,1% проводят реструктуризацию. При этом процесс ухода иностранных брендов с российского рынка и реструктуризация бизнеса еще не завершены, они продолжатся в следующем году.

Напомним, летом посещаемость екатеринбургских ТРЦ в среднем снизилась на 17%. Об этом заявили в компании Focus Technologies. Падение трафика подтвердила и представитель Российского совета торговых центров по Свердловской области, гендиректор ТЦ «Европа» Марина Крупина. По ее словам, в июне-августе число посетителей ТЦ по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. сократилось на 17%. При этом наличие проблем с трафиком в «Гринвиче» и «Пассаже» опровергли. 

Ранее сообщалось, что собственники административно-деловых и торговых центров Свердловской области смогут уменьшить платежи по налогу на имущество на 50% в 2023 г. Об этом заявил председатель комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству регионального заксобрания Альберт Абзалов на совместном заседании правления Союза малого и среднего бизнеса и городской администрации.

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Автор: Татьяна Юстус
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