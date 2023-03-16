До старта записи в первые классы в Екатеринбурге — две недели. Что нужно знать родителям?

Общеобразовательные учреждения всех районов города начнут принимать заявления в полночь 1 апреля. Черновики на портале Госуслуг можно заполнить уже сейчас.

С 15 марта родители будущих первоклассников могут подготовить заявку о приеме ребенка в школу на портале Госуслуг — при старте записи им останется только отправить готовый вариант.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, те, кто не хочет заполнять электронную заявку, могут подать заявление о приеме в общеобразовательную организацию лично:

в офисах МФЦ,

через Центры муниципальных услуг Екатеринбурга,

также можно принести заявление в школу или отправить заказным письмом с уведомлением о вручении.

Если заявление подается через Госуслуги — в течение двух рабочих дней после получения уведомления о регистрации родителям необходимо предоставить оригиналы документов в МФЦ или ЦМУ.

Заявки во всех районах города начнут принимать в полночь 1 апреля. Первый этап приема первоклассников продлится до 30 июня. В этот период подавать заявления могут граждане, которые проживают на закрепленной за школой территории. Приказы о зачислении будут приняты с 1 по 5 июля, а с 6 июля можно будет подать заявление о приеме на свободные места.

Всего в этом году школы Екатеринбурга примут 24,6 тыс. первоклассников. Как заверила замглавы города Екатерина Сибирцева, мест хватит всем.

Подробнее с правилами приема и тем, какие территории закреплены за конкретными школами, можно ознакомиться на сайте администрации города.

Напомним, в этом году в школы Екатеринбурга пошли рекордное количество первоклассников — 23 тыс. человек. А в Академическом в этом году открылись две новые школы. Ранее Екатерина Сибирцева в интервью DK.RU рассказывала о состоянии системы образования и вызовах, с которыми ей приходится сталкиваться.