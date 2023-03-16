Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 16.03
75,74
80,87
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

До старта записи в первые классы в Екатеринбурге — две недели. Что нужно знать родителям?

До старта записи в первые классы в Екатеринбурге — две недели. Что нужно знать родителям?
Иллюстрация: Федор Серков, екатеринбург.рф

Общеобразовательные учреждения всех районов города начнут принимать заявления в полночь 1 апреля. Черновики на портале Госуслуг можно заполнить уже сейчас.

#ДЕТИ#НОВОСТИ

С 15 марта родители будущих первоклассников могут подготовить заявку о приеме ребенка в школу на портале Госуслуг — при старте записи им останется только отправить готовый вариант.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, те, кто не хочет заполнять электронную заявку, могут подать заявление о приеме в общеобразовательную организацию лично:

  • в офисах МФЦ,
  • через Центры муниципальных услуг Екатеринбурга,
  • также можно принести заявление в школу или отправить заказным письмом с уведомлением о вручении.

Если заявление подается через Госуслуги — в течение двух рабочих дней после получения уведомления о регистрации родителям необходимо предоставить оригиналы документов в МФЦ или ЦМУ.

Заявки во всех районах города начнут принимать в полночь 1 апреля. Первый этап приема первоклассников продлится до 30 июня. В этот период подавать заявления могут граждане, которые проживают на закрепленной за школой территории. Приказы о зачислении будут приняты с 1 по 5 июля, а с 6 июля можно будет подать заявление о приеме на свободные места.

Всего в этом году школы Екатеринбурга примут 24,6 тыс. первоклассников. Как заверила замглавы города Екатерина Сибирцева, мест хватит всем.

Подробнее с правилами приема и тем, какие территории закреплены за конкретными школами, можно ознакомиться на сайте администрации города.

Напомним, в этом году в школы Екатеринбурга пошли рекордное количество первоклассников — 23 тыс. человек. А в Академическом в этом году открылись две новые школы. Ранее Екатерина Сибирцева в интервью DK.RU рассказывала о состоянии системы образования и вызовах, с которыми ей приходится сталкиваться.

Автор: Елизавета Порошина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В офис екатеринбургского бизнесмена Сергея Шмотьева нагрянули силовики из МосквыВ офис екатеринбургского бизнесмена Сергея Шмотьева нагрянули силовики из Москвы
  • Бум неизбежен, но не в этом году. Чего ждут застройщики и почему заходят в новые проектыБум неизбежен, но не в этом году. Чего ждут застройщики и почему заходят в новые проекты
  • Бунт в Wildberries: в Екатеринбурге закрываются пункты выдачи заказовБунт в Wildberries: в Екатеринбурге закрываются пункты выдачи заказов
  • В Екатеринбурге завершилась реставрация 200-летней плотины на реке ОльховкаВ Екатеринбурге завершилась реставрация 200-летней плотины на реке Ольховка
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.