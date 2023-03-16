Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 16.03
75,74
80,87
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Минфин призвал бизнес не жалеть денег на платежи в бюджет. Скоро будет дороже

Минфин призвал бизнес не жалеть денег на платежи в бюджет. Скоро будет дороже
Иллюстрация: Ведомости

«Люди будут больше покупать в магазинах, больше появится дорог и возможностей для бизнеса. Поэтому надо с удовольствием принять это решение», — мотивирует бизнесменов глава Минфина Антон Силуанов.

#НОВОСТИ

Как пояснил глава Минфина Антон Силуанов, правительство планирует законодательно закрепить добровольный сбор с бизнеса в весеннюю сессию парламента. В ведомстве ожидают, что ставка взноса с допприбыли за 2021-2022 гг. составит около 5%.

На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Силуанов также пообещал, что в ближайшее время Минфин предоставит свои предложения по взносу. По его словам, бизнес сможет оплатить взнос и в 2024 г., но механизм будет работать так, что выгоднее это сделать в 2023-м. На этой почве министр призвал бизнес не жалеть денег на платеж в бюджет — они пойдут на инфраструктуру, социальные расходы и в итоге «вернутся предпринимателям»:

Хочу сказать следующее: куда эти деньги пойдут? Эти деньги пойдут на строительство инфраструктуры, на те же дороги, на строительство и более качественное образование, на здравоохранение, на заработную плату бюджетникам. Все эти деньги в конечном счете вернутся в бизнес. Люди будут больше покупать в магазинах, больше появится дорог и возможностей для расширения бизнеса, поэтому все те ресурсы, которые мы соберем, по сути дела, вернутся нашим предпринимателям.

«Поэтому на это жалеть денег, Александр Николаевич, не надо. Надо, мне кажется, с удовольствием принять это решение и двигаться вперед»,— добавил он, обращаясь к главе РСПП Александру Шохину.

Позже Антон Силуанов пояснил, что кабмин надеется однократно пополнить бюджет за счет взносов от бизнеса на 300 млрд руб. «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщал, что размер взноса могут рассчитать исходя из суммы порядка 4-5% от дополнительной прибыли за последние два года. 21 февраля глава РСПП Александр Шохин сообщил, что власти согласовали единовременный платеж с бизнесом. Он также говорил, что не понимает, как считать «сверхдоход» компаний, когда «он по сути сверхдоходом не является».

300 млрд руб. добровольного взноса, которые власти хотят собрать с крупного бизнеса, предполагается распространить на компании (кроме нефтегазовых) со средней прибылью свыше 1 млрд руб. за последние два года, рассказывал DK.RU. Взнос могут отразить в Налоговом кодексе как сбор. Бизнес к «добровольному» разовому взносу отнесся скептически.

Автор: Андрей Широков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В офис екатеринбургского бизнесмена Сергея Шмотьева нагрянули силовики из МосквыВ офис екатеринбургского бизнесмена Сергея Шмотьева нагрянули силовики из Москвы
  • Бум неизбежен, но не в этом году. Чего ждут застройщики и почему заходят в новые проектыБум неизбежен, но не в этом году. Чего ждут застройщики и почему заходят в новые проекты
  • Бунт в Wildberries: в Екатеринбурге закрываются пункты выдачи заказовБунт в Wildberries: в Екатеринбурге закрываются пункты выдачи заказов
  • В Екатеринбурге завершилась реставрация 200-летней плотины на реке ОльховкаВ Екатеринбурге завершилась реставрация 200-летней плотины на реке Ольховка
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.