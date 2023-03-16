Минфин призвал бизнес не жалеть денег на платежи в бюджет. Скоро будет дороже

«Люди будут больше покупать в магазинах, больше появится дорог и возможностей для бизнеса. Поэтому надо с удовольствием принять это решение», — мотивирует бизнесменов глава Минфина Антон Силуанов.

Как пояснил глава Минфина Антон Силуанов, правительство планирует законодательно закрепить добровольный сбор с бизнеса в весеннюю сессию парламента. В ведомстве ожидают, что ставка взноса с допприбыли за 2021-2022 гг. составит около 5%.

На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Силуанов также пообещал, что в ближайшее время Минфин предоставит свои предложения по взносу. По его словам, бизнес сможет оплатить взнос и в 2024 г., но механизм будет работать так, что выгоднее это сделать в 2023-м. На этой почве министр призвал бизнес не жалеть денег на платеж в бюджет — они пойдут на инфраструктуру, социальные расходы и в итоге «вернутся предпринимателям»:

Хочу сказать следующее: куда эти деньги пойдут? Эти деньги пойдут на строительство инфраструктуры, на те же дороги, на строительство и более качественное образование, на здравоохранение, на заработную плату бюджетникам. Все эти деньги в конечном счете вернутся в бизнес. Люди будут больше покупать в магазинах, больше появится дорог и возможностей для расширения бизнеса, поэтому все те ресурсы, которые мы соберем, по сути дела, вернутся нашим предпринимателям.

«Поэтому на это жалеть денег, Александр Николаевич, не надо. Надо, мне кажется, с удовольствием принять это решение и двигаться вперед»,— добавил он, обращаясь к главе РСПП Александру Шохину.

Позже Антон Силуанов пояснил, что кабмин надеется однократно пополнить бюджет за счет взносов от бизнеса на 300 млрд руб. «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщал, что размер взноса могут рассчитать исходя из суммы порядка 4-5% от дополнительной прибыли за последние два года. 21 февраля глава РСПП Александр Шохин сообщил, что власти согласовали единовременный платеж с бизнесом. Он также говорил, что не понимает, как считать «сверхдоход» компаний, когда «он по сути сверхдоходом не является».

300 млрд руб. добровольного взноса, которые власти хотят собрать с крупного бизнеса, предполагается распространить на компании (кроме нефтегазовых) со средней прибылью свыше 1 млрд руб. за последние два года, рассказывал DK.RU. Взнос могут отразить в Налоговом кодексе как сбор. Бизнес к «добровольному» разовому взносу отнесся скептически.