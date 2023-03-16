Россияне стали меньше ездить на личных автомобилях. Автопарк также сократился

Автовладельцы стараются экономить на техническом обслуживании, при этом ремонт автомобилей также подорожал. Российский автопарк сократился впервые за много лет.

Количество автомобилей, находящихся в постоянной эксплуатации в России, в этом году сократилось на 2,3% или 822 тыс. единиц, а среднегодовой пробег уменьшился почти на 16%, пишут «Известия» со ссылкой на исследование сети техцентров Fit Service и аналитического агентства Gruzdev- Analyze. Оба факта аналитики связывают с желанием автовладельцев сэкономить на техобслуживании автомобилей.

Сокращение более чем на 800 тыс. эксплуатируемых автомобилей за год впервые зафиксировано в современной истории России. Его не могут компенсировать ни ввоз подержанных автомобилей, ни продажи новых, говорит руководитель Gruzdev-Analyze Александр Груздев. Падение продаж привело и к сокращению т.н. гарантийного автопарка — в этом году его численность упадет ниже отметки 3 млн единиц.

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Вместе с тем среднегодовой пробег в прошлом году по сравнению с 2021 г. уменьшился на 16% до примерно 13 тыс. км, а количество машино-заездов на станции техобслуживания снизилось сразу на 17%, тогда как в предыдущие годы показатель рос на 13%. Тем не менее, несмотря на желание сэкономить на обслуживании, автовладельцам все труднее: средний чек за ремонт и ТО по итогам 2022 г. вырос почти на треть.