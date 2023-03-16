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Россияне стали меньше ездить на личных автомобилях. Автопарк также сократился

Россияне стали меньше ездить на личных автомобилях. Автопарк также сократился
Иллюстрация: Pixabay.com

Автовладельцы стараются экономить на техническом обслуживании, при этом ремонт автомобилей также подорожал. Российский автопарк сократился впервые за много лет.

#НОВОСТИ

Количество автомобилей, находящихся в постоянной эксплуатации в России, в этом году сократилось на 2,3% или 822 тыс. единиц, а среднегодовой пробег уменьшился почти на 16%, пишут «Известия» со ссылкой на исследование сети техцентров Fit Service и аналитического агентства Gruzdev- Analyze. Оба факта аналитики связывают с желанием автовладельцев сэкономить на техобслуживании автомобилей. 

Сокращение более чем на 800 тыс. эксплуатируемых автомобилей за год впервые зафиксировано в современной истории России. Его не могут компенсировать ни ввоз подержанных автомобилей, ни продажи новых, говорит руководитель Gruzdev-Analyze Александр Груздев. Падение продаж привело и к сокращению т.н. гарантийного автопарка — в этом году его численность упадет ниже отметки 3 млн единиц.

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Вместе с тем среднегодовой пробег в прошлом году по сравнению с 2021 г. уменьшился на 16% до примерно 13 тыс. км, а количество машино-заездов на станции техобслуживания снизилось сразу на 17%, тогда как в предыдущие годы показатель рос на 13%. Тем не менее, несмотря на желание сэкономить на обслуживании, автовладельцам все труднее: средний чек за ремонт и ТО по итогам 2022 г. вырос почти на треть.

Во многом это было обусловлено ростом стоимости запчастей и услуг. В текущем году мы ожидаем, что показатели средней выручки на пост продолжат расти. По итогам первых месяцев года эта тенденция уже прослеживается, — говорит директор сети техцентров Fit Service Татьяна Овчинникова.

Автор: Андрей Пермяков
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