В некоторых регионах России впервые сократилось количество автомобилей

Число транспортных средств могло сократиться либо из-за выезда части из них за рубеж, либо из-за того, что некоторые автовладельцы снимают машины с учета, но продолжают ими пользоваться.

За 2022 г. количество транспортных средств в России, зарегистрированных в органах ГИБДД, выросло на 0,5%, достигнув 60,45 млн штук, пишет «Коммерсантъ». Это всего на 312 тыс. машин больше, чем в 2021 г., тогда как в предыдущие годы автопарк страны увеличивался на 1,4-1,9% ежегодно.

К концу 2022 г. в России было зарегистрировано 50,6 млн легковых автомобилей, 6,67 млн грузовиков, 833,6 тыс. автобусов и 2,3 млн транспортных средств категории L (мотоциклы, мопеды, квадроциклы).

В Москве в прошлом году впервые была зафиксирована убыль легкового парка: количество зарегистрированных в ГИБДД авто сократилось на 16,6 тыс., составив 4,13 млн. В Московской области количество легковых автомобилей уменьшилось на 11,1 тыс., в Санкт-Петербурге — на 11 тыс., более чем на 7 тыс. — в Саратовской области и Краснодарском крае, на 5 тыс. — в Псковской области. В то же время количество легковых автомобилей в Калининградской области увеличилось на 9 тыс., в Тюменской области — на 5,3 тыс. В Приморье за год зарегистрировали еще 15 тыс. легковых автомобилей: всего за прошлый год через Владивосток физлица ввезли в страну примерно 200 тыс. подержанных автомобилей, преимущественно японских и корейских.

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Количество автомобилей в регионах снизилось только на бумаге, считает Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза: в реальности многие автовладельцы снимают свои автомобили с учета, но продолжают ими пользоваться, пытаясь экономить на штрафах, страховке и транспортном налоге.

Виктор Травин, президент Московской коллегии правовой защиты автовладельцев, считает эту версию маловероятной, поскольку, если водитель не сдает свои номера в ГИБДД при аннулировании регистрации, они объявляются в розыск. При проверке такого автомобиля инспектором возможно наказание в виде лишения прав сроком до полугода. Эксперт склоняется, что количество зарегистрированных автомобилей в стране сократилось из-за начала военной операции и объявления частичной мобилизации. Немало россиян пересекли границу на своих машинах, перед этим сняв их с учета.

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