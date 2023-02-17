В Екатеринбург привезли «Москвичи» по цене однокомнатных квартир

Первая партия «отечественных» кроссоверов поступила в три дилерских центра уральской столицы. Автомобили уже выставлены в шоу-румах, но пока не продаются.

Новые автомобили «Москвич 3» — лицензионные копии китайского кроссовера JAC JS4 — приехали в дилерские центры Lucky Motors, «Автомир» и «Автобан». Московский автомобильный завод выбрал их по результатам тендера.

Lucky Motors и «Автобан» получили по 30 машин, часть из них уже представлена в шоу-румах. Продажи стартуют 1 марта. Электрическая версия «Москвича» будет доступна по цене от 3,5 млн руб, бензиновая — от 1 млн 970 тыс. руб.

Ранее DK.RU сообщил, что через три месяца по российским дорогам могут поехать автомобили из Ирана. С начала 2023 года о намерениях выйти на российский авторынок заявили сразу две компании из этой страны — SAIPA и Iran Khodro.

По мнению независимого эксперта транспортной отрасли Алексея Тузова, иранские авто могут занять освободившуюся нишу ушедших европейских производителей – Kia, Huyndai, VW, Skoda. Потенциальная мощность иранских автозаводов — свыше 1 млн автомобилей в год. А модельный ряд базируется на французских технологиях: седан SAIPA P90 — практически копия Renault Logan первого поколения, а Shahin собран на платформе Toyota B, которая использовалась при создании хэтчбека Toyota Yaris.