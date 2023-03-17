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Илон Маск запускает первый земной межпланетный корабль в конце апреля

Илон Маск запускает первый земной межпланетный корабль в конце апреля
Иллюстрация: rbc.ru

Благодаря новому космическому кораблю Starship на 100 людей и 91 тонн груза, Илон Макс планирует высадить людей на Марс уже к 2026 г. Запуск лайнера состоится через три недели.

#НОВОСТИ

В апреле Илон Маск запускает первый в истории человечества межпланетный космический корабль разработки SpaceX: Starship предназначен для полетов за пределы земной орбиты, к далеким планетам. Годом ранее Маск пообещал, что SpaceX удастся высадить людей на Марс к 2026 г., пишет Форбс. NASA заключило контракт со SpaceX стоимостью больше $1 млрд: с помощью корабля Starship должна пройти высадка людей на Луну. 

Starship — это комплекс, состоящий из космического корабля и супертяжелой ракеты. Компания разрабатывает его для полетов с командой на борту и перевозки грузов на Луну и Марс. Starship будет обладать «самой мощной в мире ракетой-носителем из когда-либо разработанных», заявляла компания. Это многофункциональная многоразовая двухступенчатая ракета-носитель Super Heavy высотой почти 122 метра. Сам космический корабль предназначен для перевозки около 100 людей и 91 тонны груза в будущих миссиях на Луну и Марс. Комплекс оснащен двигателями серии Raptor. В мае 2021 г. прототип корабля совершил первую успешную посадку после испытаний в Техасе.

В самом начале проект едва не обернулся банкротством компании SpaceX. Разработка двигателя для ракеты Starship, по словам Маска, обернулась «катастрофой», а проект спутникового интернета Starlink оказался «финансово слабым» и требует перезапуска.

По словам Маска, SpaceX будет готова к запуску корабля Starship уже через несколько недель. Маск ожидает, что первая попытка запуска может состояться ближе к концу третьей недели апреля. Время старта Starship будет зависеть от выдачи лицензии Федеральным управлением гражданской авиации США. 

Маску принадлежит почти 44% акций SpaceX. Помимо услуг по транспортировке людей и грузов в космос компания развивает спутниковую сеть Starlink для обеспечения Земли широкополосным интернетом. 

В конце октября предприниматель Илон Маск окончательно закрыл сделку по приобретению Twitter, рассказывал DK.RU. В апреле 2022 г. стало известно, что основатель Tesla и Space X покупает Twitter за $44 млрд.В связи со сменой владельца политика социальной сети уже меняется. Компания также сообщила, что удалит все учетные записи отдельных лиц, виновных в террористических, экстремистских и массовых нападениях, а также дает себе право удалять твиты, распространяющие манифесты или другой преступный контент. После смены владельца Twitter в России могут разблокировать.

Автор: Андрей Широков
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