Ко Дню города в Екатеринбурге откроют уникальный детский онкопансионат

Он увеличит пропускную способность детского онкоцентра при ОДКБ на 40% и будет принимать пациентов не только с Урала, но также из Сибири и Дальнего Востока.

В прошлом году в Екатеринбурге началось строительство пансионата долечивания и реабилитации при Центре детской онкологии и гематологии в Екатеринбурге. По сути, он является седьмым корпусом Областной детской клинической больницы. Сейчас здание построено на 70%, остались только отделочные работы. Все необходимое для завершения строительства уже закуплено.

Строительство этого пансионата является важным событием не только для Свердловской области. Дело в том, что на данный момент в России только одна аналогичная клиника полного цикла лечения — Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева в Москве.

В Санкт-Петербурге и Казани также идет процесс над созданием необходимых условий, но на данный момент в северной столице маленькие пациенты с родителями проживают на съемных квартирах, а в Казани процессы лечения только отрабатываются. Планируется, что Центр детской онкологии и гематологии в Екатеринбурге будет принимать детей не только Уральского федерального округа, но и Дальневосточного и Новосибирского.

Сегодня в Екатеринбурге Центр детской онкологии и гематологии ежегодно принимает на учет около 200 новых пациентов. Пансионат позволит увеличить его пропускную способность на 40%, считает главврач ОДКБ Олег Аверьянов.

Пансионат позволит быстрее выписывать детей из онкоцентра, при этом оставляя их под профессиональным медицинским наблюдением. Дело в том, что многие пациенты получают длительное лечение, и, например, после пересадки они переводятся на интенсивный этап наблюдения. Находиться в стационаре тяжело и детям, и родителям, и чем раньше мы выведем их на так называемый домашний этап, тем лучше, — пояснил он.

Сейчас многие семьи вынуждены снимать квартиры на время лечения. Маленькие пациенты получают помощь на базе онкоцентра на дневном стационаре, а на ночь уезжают в съемные квартиры, которые снимают для них благотворительные фонды, местные и федеральные. Впоследствии такие пациенты смогут проживать в пансионате. Он соединен с медицинским центром теплым переходом, на каждом этаже есть комната для маломобильных пациентов.

В новом пансионате предусмотрено создание благоприятного пространства для детей и подростков, проходящих длительный восстановительный период после основного лечения. Основная идея заключается в том, чтобы обустроить здесь все по-домашнему. В каждой секции пансионата будет по три комнаты матери и ребенка, рассчитанных на проживание одной семьи, и предусмотрено отдельное помещение для питания.

Помимо оздоровительных мероприятий, в пансионате будет проходить социальная адаптация, обеспечивающая возвращение ребенка к обычным условиям жизни и учебы. Она также важна и для родителей пациента в качестве психолого-социальной помощи.

Александр Андреев, директор Фонда святой Екатерины, рассказал, что открытие пансионата запланировано на День города. По его словам, проект идет строго по графику, даже с некоторым опережением.

«Невзирая на очень короткие сроки проектирования и самого строительства, на объекте очень высокая степень готовности. Практически завершена подготовка к чистовой отделке. За зиму окончены все кладочные и мокрые процессы, осталось только провести окончательную отделку. Закуплены все комплектующие, вентиляционное оборудование, сантехника и лифты, а главное — отделочные материалы, что говорит о том, что мы должны успеть», — пояснил Валерий Малышев, гендиректор ООО СЗ «Ривьера-Инвест-Екб», которая выступает застройщиком и одним из спонсоров пансионата.

При этом он отмечает, что здание можно считать уникальным, но не только по назначению и архитектуре — уникальным является само решение по реализации проекта.

При подготовке к строительству в прошлом году возникли большие трудности с поставками комплектующих, из-за этого сроки могли сильно сместиться, но, к счастью, все обошлось. Заявленная стоимость строительства — 300 млн руб. Удорожание по проекту было небольшое — порядка 3-4%, в основном за счет «хотелок» докторов, но мы всегда идем навстречу, — заключил Валерий Малышев.

В состав детского пансионата долечивания и реабилитационного центра детской онкологии и гематологии входят 36 комнат проживания «Мать и дитя», 6 двухместных палат дневного стационара, процедурные кабинеты, выделенная зона для школы в рамках государственной программы «УчимЗнаем!», большая игровая комната, зона для центра психологической помощи, административные помещения. Общая площадь — 4200 кв. м.

Пансионат строится при поддержке Министерства здравоохранения Свердловской области на средства благотворителей: Фонда святой Екатерины, ЗАО «Таганский ряд», ООО «ПРИНЦИП», ООО СЗ «РИВЬЕРА-ИНВЕСТ-Екб», фонда «ВЕРЬ И ЖИВИ!».

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