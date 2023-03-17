Завод Toyota в Санкт-Петербурге могут передать ФГУП НАМИ. Зачем?

НАМИ может выступить как посредник и искать компании, которые будут производить автомобили на переданной площадке. Один из возможных проектов — выпуск электрокроссовера от ВКО «Алмаз-Антей» E-Neva.

Российские активы Toyota могут быть переданы ФГУП НАМИ, сообщил на съезде РСПП глава Минпромторга Денис Мантуров, пишут РИА Новости. НАМИ уже получило 67,6% акций АвтоВАЗа и российские активы Nissan, которые были переданы АвтоВАЗу, но Toyota не согласилась на предложение Минпромторга и НАМИ передать свой завод в Шушарах (Санкт-Петербург) за символическую сумму с правом обратного выкупа.

Предполагается, что НАМИ может выступить как посредник и искать компании, которые будут производить автомобили на переданной площадке, пишет «Коммерсантъ». Возможно, что такая передача активов может повторить ситуацию с заводом Nissan, когда активы передались АвтоВАЗу, который теперь готовится начать выпуск китайских моделей под своим брендом на этом заводе.

Одним из возможных проектов на площадке Toyota может стать выпуск электрического кроссовера ВКО «Алмаз-Антей» E-Neva. Однако один из источников газеты не видит логики в этом пути, так как до старта серийной сборки этой машины еще далеко. На данный момент ни в НАМИ, ни в Toyota не комментируют возможную передачу актива под сборку E-Neva.

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Представители Минпромторга сообщили, что обсуждение будущего завода продолжается, и решение будет озвучено после заключения официального соглашения. Они также заявили, что Минпромторг совместно с новым собственником будут прорабатывать различные варианты партнерства для скорейшего перезапуска актива.

Сергей Удалов из «Автостата» считает, что передача активов Toyota к НАМИ выглядит как техническая история. Возможно, что НАМИ будет выступать как посредник в поиске партнеров для производства автомобилей на этой площадке.