Toyota предложила уволиться российским сотрудникам за годовой оклад

Убытки от прекращения выпуска автомобилей в России оценены в $655 млн, однако после шести месяцев простоя в компании не видят перспектив возобновления работы в будущем.

На российских заводах Toyota начались организационно-штатные мероприятия по увольнению персонала по соглашению сторон, пишет ТАСС. Сейчас на предприятии числится 1 937 сотрудников в простое. Компания вынесла персональное предложение каждому работнику. В среднем японцы предлагают выплаты от 12 средних заработных плат и более, в зависимости от стажа работы и должности, сохранение медицинского страхования на протяжении года после увольнения, а также компенсации расходов на обучение, переобучение, повышение квалификации в сумме до 50 тыс. руб.

В начале марта Toyota лишь приостановила поставки в Россию. Однако уже в сентябре компания объявила о закрытии завода в Санкт-Петербурге. Там подчеркнули, что после шести месяцев простоя не видят перспектив возобновления работы в будущем. Убытки от прекращения выпуска автомобилей в России оценены в $655 млн.

Администрация Екатеринбурга на портале госзакупок опубликовала информацию о закупке 11 автомобилей Lada, пишет DK.RU. В мэрии пояснили, что прекращение закупок Toyota связано с приостановкой выпуска данной марки автомобилей в России. Те машины, что остались на рынке, «очень дорогие».