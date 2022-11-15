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В мэрии Екатеринбурга автомобили Toyota заменят на Lada

В мэрии Екатеринбурга автомобили Toyota заменят на Lada
Иллюстрация: DK.RU

Перемены связаны с необходимостью обновить автопарк. Похоже, что новые японские автомобили теперь госслужащим не по карману.

#ГОСЗАКУПКИ#НОВОСТИ

Администрация Екатеринбурга на портале госзакупок опубликовала информацию о закупке 11 автомобилей Lada. Ранее чиновники из городской администрации в качестве служебных автомобилей пользовались «Тойотами».

На покупку 11 отечественных автомобилей направят почти 17,2 млн руб. В документации к закупке также указано, что транспорт должен быть новый, выпущенный в 2022 г. Автомобили должны быть оснащены механической коробкой передач, текстильным салоном, бортовым компьютером.

Изданию ЕАН в мэрии пояснили, что прекращение закупок Toyota связано с приостановкой выпуска данной марки автомобилей в России. Те машины, что остались на рынке, «очень дорогие», заявили в мэрии. Автопарк горадминистрации обновляется в среднем раз в 10 лет. Для этого ежегодно закупается 7-8 новых автомобилей.

Напомним, что Министерство промышленности и торговли России предлагает ограничить на уровне федерального закона иностранные закупки. В постановлениях правительства приоритет российских товаров уже зафиксирован, но «всерьез и надолго» закрепить эту политику можно только внесением в федеральные законы, считают в ведомстве.

Закрепить нормы об установлении ограничений или запрета на покупку иностранных товаров предлагается в законе «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юрлиц». Именно этот законодательный акт регулирует закупки госкомпаний.

Сейчас закупки товаров и услуг из других стран регулируют постановления правительства, нормы формируют национальный режим закупок. В частности, если закупка госкомпании проходит в формате аукциона и побеждает зарубежный поставщик, то договор с ним подписывается со скидкой 15%.

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Автор: Татьяна Юстус
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