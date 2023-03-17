Предприниматели сильнее всего недовольны придирками и волокитой чиновников

Коррупция оказалась не главной причиной для недовольства предпринимателей при взаимодействии с представителями госорганов. Хуже формальное толкование законов и необоснованные требования.

Самыми распространенными жалобами предпринимателей на чиновников оказались: формальное толкование законов и требований, придирки и необоснованные требования, а также волокита, пишет РБК со ссылкой на опрос, проведенный Институтом экономики роста им. П.А. Столыпина. Чуть реже жаловались на сложность и затратность процедур, недобросовестное отношение чиновников к своим обязанностям и коррупцию. В опросе участвовало примерно 1,5 тыс. собственников и руководителей фирм из 85 регионов, он прошел с 22 февраля по 3 марта.

При этом треть опрошенных предпринимателей считают свой опыт общения с госорганами позитивным, примерно столько же — нейтральным, а негативным сочли его почти 20% респондентов.

Читайте также на DK.RU: Российский бизнес перешел в режим выживания

Больше всего недовольных среди владельцев микробизнеса, поэтому на этот сегмент нужно «обратить наибольшее внимание на следующей стадии административного совершенствования процедур взаимодействия», указывает Институт экономики роста. Крупный бизнес чаще называет свои отношения с государством более позитивными — таким назвали свой опыт 39% респондентов, по 28% — поровну позитивным и негативным.

Кроме того, респонденты высказались за дальнейшее упрощение процедур, введение реальной, а не формальной ответственности для чиновников, снижение числа требований для бизнеса.