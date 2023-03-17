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Свердловская область готовится к призыву. Повестки начнут приходить 1 апреля

Свердловская область готовится к призыву. Повестки начнут приходить 1 апреля
Иллюстрация: function.mil.ru

В преддверие планового призыва на срочную службу в СМИ также появилась информация о том, что военнообязанные стали получать повестки «Для отправки в зону СВО», но она оказалась фейком.

#АРМИЯ#НОВОСТИ

Губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение об итогах призывной кампании 2022 г. и о подготовке к призыву срочников в 2023 г. Весенний призыв стартует 1 апреля. Сколько человек будет призвано в Свердловской области, пока не сообщается. В 2022 г. к местам срочной службы отправились 6,9 тыс. жителей области.

Согласно опубликованному документу, губернатор распорядился организовать Центр подготовки и призыва, выделить для работы в призывных комиссиях медиков и обеспечить безопасность срочников при сборе и перевозке.

На фоне подготовки к плановому призыву в СМИ появилась информация о том, что в нескольких регионах России, в числе которых оказалась Свердловская область, военнообязанным мужчинам стали приходить повестки с пометкой «Для отправки в зону СВО». В департаменте информполитики сообщили, что эта информация не соответствует действительности.

Повесток с целью «Для отправки в зону проведения СВО» не существует. В повестках используются стандартные формулировки целей вызова в военкомат: «Мед. освидетельствование», «Заседание призывной комиссии», «Уточнение военно-учетных данных», «Отправка в воинскую часть», «Прохождение альтернативной гражданской службы», — цитирует ведомство Justmedia.ru

Ранее DK.RU писал, что в Госдуму внесли законопроект о повышении призывного возраста. Как следует из документа, нижнюю планку будут поднимать поэтапно: до 19 лет с 1 января 2024 г., до 20 лет с 1 января 2025 г. и до 21 года с 1 января 2026 г. Верхняя планка с 27 до 30 лет вырастет уже 1 января 2024 г.

Автор: Елизавета Порошина
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