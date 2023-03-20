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В Свердловской области в 2023 г. ждут около 56 тыс. первоклассников

В Свердловской области в 2023 г. ждут около 56 тыс. первоклассников
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Число детей, которые в этом году отправятся в первый класс, на несколько тысяч меньше, чем было в 2022 г. Но вторая смена в школах все равно сохранится.

#ОБРАЗОВАНИЕ#НОВОСТИ

В 2023 г. в первые классы в Свердловской области отправится 55-56 тыс. детей. Их примут 1053 школы, в ом числе 77 учебных заведений с адаптивными программами для детей с особенностями развития. Цифры привела начальник отдела общего образования Министерства образования и молодежной политики Наталья Сокольская.

По данным федеральной системы дошкольного образования у нас чуть меньше 50 тысяч детей, которые по предварительным данным перейдут из детских садов непосредственно в школы. У нас есть дети, которые не посещают дошкольные учреждение — это право родителей, и кроме того, у нас есть миграционные процессы. Поэтому прогноз — 55-56 тысяч первоклассников, — сказала Сокольская.

В 2022 г. в регионе было 58 тыс. первоклассников. Сейчас, подчеркивают в министерстве, система образования готова к тому, чтобы принять и 60 тыс. детей в первые классы, резервные места есть. Наталья Сокольская отметила, что при этом распределение мест неравномерно — в ряде регионов места остаются, тогда как в других городах дети продолжат учиться в две смены.

Напомним, прием заявок в школы в этом году стартует в 00.00 1 апреля. Записать ребенка в школу можно через портал Госуслуги.

Ранее на DK.RU: До старта записи в первые классы в Екатеринбурге — две недели. Что нужно знать родителям?

Автор: Александра Клименко
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