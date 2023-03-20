Части сотрудников Кремля придется избавиться от iPhone

Отказаться от гаджетов Apple требуют от сотрудников внутриполитического блока администрации президента, которым предстоит в том числе заниматься выборами 2024 г.

Специалистам внутриполитического блока администрации президента придется отказаться от использования iPhone до начала апреля, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По словам одного из собеседников издания, точку в дискуссии о необходимости запрета iPhone поставил первый замглавы АП Сергей Кириенко, он же установил сроки.

iPhone — всё. Или выбросить, или детям отдать. Это за март придется сделать всем,— говорит источник газеты.

Возможно, в Кремле закупят для своих сотрудников новые безопасные смартфоны. Не исключено также, что запрет на технику Apple распространится и на чиновников, занимающихся внутренней политикой в администрациях регионов.

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Отказаться от iPhone от чиновников требуют, так как эти гаджеты считают более подверженными взлому и шпионажу со стороны западных специалистов. Взамен сотрудникам АП рекомендовали приобретать телефоны с ОС Android, ее китайскими аналогами или ОС «Аврора» — разработка дочки «Ростелекома».

Современные смартфоны действительно собирают много пользовательской информации, и iPhone — не единственные устройства, пользователям которых это угрожает, говорит политолог Владимир Шемякин. При этом важно соблюдать баланс между безопасностью и производительностью, а чем безопаснее телефон, тем чаще он ограничен в функциональности, напоминает эксперт.