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Части сотрудников Кремля придется избавиться от iPhone

Части сотрудников Кремля придется избавиться от iPhone
Иллюстрация: Pixabay.com

Отказаться от гаджетов Apple требуют от сотрудников внутриполитического блока администрации президента, которым предстоит в том числе заниматься выборами 2024 г.

#ПОЛИТИКА#НОВОСТИ

Специалистам внутриполитического блока администрации президента придется отказаться от использования iPhone до начала апреля, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По словам одного из собеседников издания, точку в дискуссии о необходимости запрета iPhone поставил первый замглавы АП Сергей Кириенко, он же установил сроки.

iPhone — всё. Или выбросить, или детям отдать. Это за март придется сделать всем,— говорит источник газеты. 

Возможно, в Кремле закупят для своих сотрудников новые безопасные смартфоны. Не исключено также, что запрет на технику Apple распространится и на чиновников, занимающихся внутренней политикой в администрациях регионов.

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Отказаться от iPhone от чиновников требуют, так как эти гаджеты считают более подверженными взлому и шпионажу со стороны западных специалистов. Взамен сотрудникам АП рекомендовали приобретать телефоны с ОС Android, ее китайскими аналогами или ОС «Аврора» — разработка дочки «Ростелекома»

Современные смартфоны действительно собирают много пользовательской информации, и iPhone — не единственные устройства, пользователям которых это угрожает, говорит политолог Владимир Шемякин. При этом важно соблюдать баланс между безопасностью и производительностью, а чем безопаснее телефон, тем чаще он ограничен в функциональности, напоминает эксперт.

Автор: Андрей Пермяков
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