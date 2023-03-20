Парк Сказов открывает необычные гостевые дома для отдыха на природе

«Дом кулик» и «Лисья нора» уже построены, в финальной стадии строительства первый в Свердловской области домик на дереве — «Гнездо Кукушки». Всего для гостей построят 12 необычных и экологичных домов.

21 марта, в Парке Сказов под Екатеринбургом состоится открытие первых двух тематических гостевых домов. «Дом кулик» и «Лисья нора» станут частью будущей туристической деревни.

Концепция домов, их экстерьеры и интерьеры разработаны Молодежным объединением союза архитекторов. Так, в дизайне «Дома кулик» просматриваются крылья и клюв птицы, а у «Лисьей норы» часть помещений находится под землей.

Всего в Парке сказов появится 12 домов, стилизованных под животных или героев уральского фольклора. Строения должны удачно вписаться в ландшафтное окружение с учетом видовых точек на парк и лесной массив.

Дом «Лисья нора», фото Парк Сказов

«Дом кулик», фото Парк Сказов

Дома одноэтажные, с высокими потолками и большой открытой внутренней площадью. Каждый из них оснащен необходимыми для комфортного проживания удобствами, в домах есть wi-fi, телевизор, оборудованная кухня, система умного отопления, внешняя отделка выполнена исключительно из дерева.

Директор Парка Сказов Алиса Ларионова подчеркивает: «Наша идея — уйти от традиционного подхода, чтобы создать что-то креативное и запоминающееся. Мы олицетворяем народную культуру и окружающую природу Свердловской области. В наших зданиях просматриваются силуэты животных, в честь которых и названы локации. В финальной стадии строительства первый в Свердловской области домик на дереве — Гнездо Кукушки».

Уровень инфраструктуры гостеприимства и привлекательность нашего города с каждым годом повышаются. Только за 2022 год Арамиль официально посетило 79 000 туристов. Здесь богатая история и много достопримечательностей. Это и старая суконная фабрика, которую рекомендуют к посещению, и водопад на реке Арамилка. Но одним из самых запоминающихся мест для семейной аудитории всегда будет главная резиденция зимнего волшебника Урал Мороза, которая с каждым годом прирастает новыми точками отдыха. Теперь это не только зона для детей, но и полноценная рекреационная локация, в которой можно продолжительно отдыхать, — поделилась глава Арамильского городского округа Марина Мишарина.

По словам Алисы Ларионовой, в Парке Сказов рассчитывают, что процент загрузки номерного фонда в первый год составит не менее 50%, а выручка с апреля по декабрь 2023 г. достигнет 2,2 млн руб.

— Сейчас мы продолжаем переговоры с теми предпринимателями, которые уже вложились в наш проект, а также актуализируем экономические расчеты с учетом среднего дохода на номер для других потенциальных инвесторов. В этому году туристическую деревню дополнит гостиница на 120 номеров, в которой предусмотрены элементы дополненной реальности, — добавила она.

Средняя цена за номер в Парке Сказов будет составлять от 6160 руб., выручка на номер составит 2540 руб. Все 12 гостевых домов планируется достроить в 2024 г. На создание всей туристической деревни предварительно запланировано привлечь 72 млн руб., часть денег выделяет федеральное правительство. В эту сумму входит проектирование, строительство, подведение коммуникаций, наполнение дома, благоустройство участков.

Напомним, гранты в размере 1,2 млрд руб. на реализацию мер поддержки и развития индустрии гостеприимства в 2020 г. выделило Правительство РФ. Экс-руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщала, что всего было подано более 4 тыс. заявок, средняя сумма запрашиваемого гранта — 2,6 млн руб. Проекты оценивала конкурсная комиссия более чем из 100 экспертов отрасли и представителей общественных организаций, которая определила более 470 проектов-победителей, в число которых вошел и Парк Сказов.

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